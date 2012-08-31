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Новогодний юань

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Старый Сегодня, 15:29
#1
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Новогодний юань
Народный банк традиционно девальвирует юань перед китайским Новым годом


Начиная с января Народный банк Китая станет готовиться к растущему спросу на национальную валюту в преддверии наступления Нового года по лунному календарю. Праздничные каникулы начнутся 27 января (28.01 наступит год Петуха) и продлятся до 2 февраля. В последние годы сложилась определенная традиция, согласно которой Народный банк несколько девальвирует юань перед новогодними праздниками.

Первый шаг регулятор сделал сегодня, понизив официальный курс юаня на 21 базисный пункт к доллару США и установив его на отметке 6,9489. В комментариях Народный банк отметил, что и далее будет придерживаться осторожной стратегии в денежно-кредитной политике. Судя по всему, в январе контролируемых девальваций будет две-три. В фазу определенной стабильности китайская валюта вернется в феврале, что закономерно.

После утренних решений Народного банка пара доллар/юань успела скорректироваться, основные торги середины дня идут вокруг 6,9324 юаня за USD. Максимум в инструменте стоит на 6,9633 от вчерашнего торгового дня.

У ослабления позиций юаня много причин, и политика Народного банка — только одна из них. Здесь же стоит отметить и определенное торможение ВВП Поднебесной, и протекционистский взгляд избранного президента США Дональда Трампа, который уже в начале 2017 года займется концентрацией производств на американской территории. Китаю в следующие двенадцать месяцев придется быть очень гибким в процессах контроля стоимости юаня, поскольку пока это позволяет сглаживать почти весь внешний негатив.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 15:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 242
Благодарностей: 31
КП: 0.042
Re: Новогодний юань
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В последние годы сложилась определенная традиция, согласно которой Народный банк несколько девальвирует юань перед новогодними праздниками.
Интересная традиция, это что такой своеобразный "подарок" от Народного банка.
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