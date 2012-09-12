Без паники: эксперты дали прогноз о курсе доллара в Украине

Паника, вызванная национализацией ПриватБанка, быстро улеглась, что повлечет за собой укрепление гривны к Новому году.
По словам экономиста Ивана Никитченко, в январе курс будет на уровне 26,5–27,5 грн за доллар.
“В феврале он, скорее всего, останется в этом диапазоне, но может и начать постепенно расти. Это зависит от ожиданий по получению транша МВФ в $1,7 млрд (если дадут, доллар подешевеет – ред.), ситуации на востоке страны и стабильности работы ПриватБанка”, – пояснил он.
Данный прогноз также подтверждает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. По его мнению, если не произойдет эскалации конфликта на Донбассе, новой паники населения на волне недоверия к банкам и других форс-мажоров, то этой зимой курс доллара будет колебаться в нынешнем коридоре 26—27 грн/$.
“Национализация ПриватБанка прошла довольно спокойно, не вызвав серьезной паники у населения. Это значит, что курс должен успокоиться и быть зимой стабильным. Конечно, на него могут повлиять и закупки газа, но такие колебания будут кратковременными”, – отметил он.
Кроме того эксперты считают, что отмена 2%-ный сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты, принесет свою пользу.
“Несомненно, это положительно скажется на детенизации валютного рынка. Покупать $100-400 (в рамках лимита в 12 тыс. грн в эквиваленте) у менял уже не будет смысла, так как риски не окупят возможный более выгодный курс в несколько копеек. Но крупные суммы и оборот денег в рамках теневой экономики не выйдут на свет”, – пояснил Никитченко.
Забловский также уверен, что отмена сбора поможет успокоению курса, поскольку люди будут чаще покупать валюту в банках, ведь не придется нести допрасходов.
“Но не стоит рассчитывать на серьезную детенизацию валютного рынка, потому что сейчас в банковском секторе еще много ограничений, да и около 40% экономики Украины все еще находится в тени. Пока не будет проводиться максимальная либерализация финсектора и не будут созданы условия для работы бизнеса в легальном поле, спекулянты и нелегальные обменники останутся по-прежнему в фаворе”, – заявил он.
http://news.finance.ua/ru/news/-/391...lara-v-ukraine