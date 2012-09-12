Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,243 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Без паники: эксперты дали прогноз о курсе доллара в Украине

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:19
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,406
Благодарностей: 6,093
КП: 0.214

награды Волшебный горшочек 
Без паники: эксперты дали прогноз о курсе доллара в Украине
Паника, вызванная национализацией ПриватБанка, быстро улеглась, что повлечет за собой укрепление гривны к Новому году.

По словам экономиста Ивана Никитченко, в январе курс будет на уровне 26,5–27,5 грн за доллар.

“В феврале он, скорее всего, останется в этом диапазоне, но может и начать постепенно расти. Это зависит от ожиданий по получению транша МВФ в $1,7 млрд (если дадут, доллар подешевеет – ред.), ситуации на востоке страны и стабильности работы ПриватБанка”, – пояснил он.

Данный прогноз также подтверждает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. По его мнению, если не произойдет эскалации конфликта на Донбассе, новой паники населения на волне недоверия к банкам и других форс-мажоров, то этой зимой курс доллара будет колебаться в нынешнем коридоре 26—27 грн/$.

“Национализация ПриватБанка прошла довольно спокойно, не вызвав серьезной паники у населения. Это значит, что курс должен успокоиться и быть зимой стабильным. Конечно, на него могут повлиять и закупки газа, но такие колебания будут кратковременными”, – отметил он.

Кроме того эксперты считают, что отмена 2%-ный сбора в Пенсионный фонд при покупке валюты, принесет свою пользу.

“Несомненно, это положительно скажется на детенизации валютного рынка. Покупать $100-400 (в рамках лимита в 12 тыс. грн в эквиваленте) у менял уже не будет смысла, так как риски не окупят возможный более выгодный курс в несколько копеек. Но крупные суммы и оборот денег в рамках теневой экономики не выйдут на свет”, – пояснил Никитченко.

Забловский также уверен, что отмена сбора поможет успокоению курса, поскольку люди будут чаще покупать валюту в банках, ведь не придется нести допрасходов.

“Но не стоит рассчитывать на серьезную детенизацию валютного рынка, потому что сейчас в банковском секторе еще много ограничений, да и около 40% экономики Украины все еще находится в тени. Пока не будет проводиться максимальная либерализация финсектора и не будут созданы условия для работы бизнеса в легальном поле, спекулянты и нелегальные обменники останутся по-прежнему в фаворе”, – заявил он.
http://news.finance.ua/ru/news/-/391...lara-v-ukraine
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Ты получаешь все Royal Investments|100% хайп портфель HyipManager|Новое слово в инвестировании! Доход до 200% на бинарных опционах!|Проверяю все HYIP на Хайп Занозе
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксперты рассказали, когда Украине ждать доллара по 29 грн Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 17 23.11.2016 12:10
Гривня под ударом: эксперты дали прогноз по курсу доллара на декабрь FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 35 12.12.2015 08:59
Эксперты заговорили о курсе доллара выше 30 грн!!! Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 8 01.12.2015 15:34
Что будет с нефтью в 2015 году? Эксперты дали прогнозы Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.01.2015 19:54
Куда теперь? Эксперты спорят о курсе рубля pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 18 11.12.2014 00:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nagan75
AlphaDollar - alphadollar.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Гривну ждет новый обвал?
От tigr в разделе «Политика и экономика»
Аватар Scrydg
Лукашенко отрегулировал белорусских участников рынка "Форекс"
От Scrydg в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Murad Ali
fortuneglobalsms.com - Fortune Global Sms
От Murad Ali в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Syxou: 619635 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Roman101
В Коми создатели финансовой пирамиды, похитившие 24 млн рублей, получили 6 лет колони
От Roman101 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,243
Тем
444,595
Сообщений
10,794,880

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube