Компания Visedo, работающая в сфере чистых технологий, получила €20 млн.

Финская компания Visedo из Лаппеенранта, работающая в сфере чистых технологий, получила €20 млн. в качестве дополнительного финансирования.
Инвесторы не были раскрыты.
Компания использует средства для инвестирования в международный рост и усиления ее управленческой команды опытными членами. Тарья Ярвинен присоединилась в качестве финансового директора, и Нина Харжула в качестве директора по маркетингу.
Основанная в 2009 году генеральным директором Киммо Раумом, Visedo специализируется на линиях электропередач и комплектующих для тяжелого мобильного оборудования, коммерческих транспортных средств, а также судостроительной промышленности. Линии электропередач компании подходят, как для гибридных, так и для электрических систем с диапазоном производительности 30-2000 кВт.
Компания, которая имеет дочернюю компанию в Нидерландах, имеет международную клиентскую базу с 90% продаж, состоящих из экспорта в Европу и Азию.
Перевод специально для MMGP.ru
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