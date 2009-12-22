Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,243 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Visedo, работающая в сфере чистых технологий, получила €20 млн.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:07
#1
Премиум
 
Аватар kingcasha
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 1,703
Благодарностей: 591
КП: 0.183
Компания Visedo, работающая в сфере чистых технологий, получила €20 млн.

Финская компания Visedo из Лаппеенранта, работающая в сфере чистых технологий, получила €20 млн. в качестве дополнительного финансирования.

Инвесторы не были раскрыты.

Компания использует средства для инвестирования в международный рост и усиления ее управленческой команды опытными членами. Тарья Ярвинен присоединилась в качестве финансового директора, и Нина Харжула в качестве директора по маркетингу.

Основанная в 2009 году генеральным директором Киммо Раумом, Visedo специализируется на линиях электропередач и комплектующих для тяжелого мобильного оборудования, коммерческих транспортных средств, а также судостроительной промышленности. Линии электропередач компании подходят, как для гибридных, так и для электрических систем с диапазоном производительности 30-2000 кВт.

Компания, которая имеет дочернюю компанию в Нидерландах, имеет международную клиентскую базу с 90% продаж, состоящих из экспорта в Европу и Азию.

Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
kingcasha на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания AMW GmbH, работающая в сфере медицинских технологий, привлекла €6 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 21 06.12.2016 18:03
Названа страна-лидер в сфере финансовых технологий moskva Новости технологий и интернета 1 05.12.2016 19:19
Компания Rokid, работающая в сфере ИИ и робототехники, привлекла более $50 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.11.2016 19:42
Платежная сеть InstaMed, работающая в сфере здравоохранения привлекла $50 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.09.2016 19:31
Фирма Jumio, работающая над вопросами цифровой верификации, получила $15 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.09.2016 17:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Прием PayPal на сайте
От madtreyd в разделе «PayPal»
Аватара нет
Нефтедобыча Америки продолжит своё падение и в будущем
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
BuxCraft.com
От Pavel Lapin в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
Expand Money - expandmoney.net
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счёт Lego:203304 (Alpari)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Axet
Casino Invest Group - casino-investor.biz
От Axet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,243
Тем
444,595
Сообщений
10,794,878

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube