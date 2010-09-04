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Xplenty для развития платформы приложений Big Data привлек $4 млн инвестиций

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Xplenty для развития платформы приложений Big Data привлек $4 млн инвестиций
Израильско-американская компания Xplenty из Тель-Авива и Сан-Франциско для развития инфраструктуры платформы приложений Big Data привлекла $4 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Bain Capital Ventures, True Ventures и Rembrandt Venture Partners из уже существующими ранее инвесторами такими, как Magma Venture Partners и Waarde Capital. Билл Лехманн из Bain Capital Ventures присоединится к совету директоров Xplenty.

Компания намерена использовать средства для продолжения роста во всем мире и для развития новых возможностей платформы.

Xplenty также объявила о приобретении Driven, лидера в области большой инфраструктуры дата-приложений. Это платформы для предприятий для создания, развертывания, запуска и управления дата-приложениями в большом масштабе. Driven также является командой Cascading, технологической платформы для создания и запуска сложных рабочих процессов обработки больших данных поверх Hadoop кластеров, который используется тысячами компаний по всему миру, в том числе eBay, Twitter, Airbnb, Etsy и SoundCloud.

С приобретением Driven, команда Xplenty будет продолжать оказывать поддержку Cascading проектам с открытым исходным кодом и будет выступать в качестве спонсора для Cascading сообщества, развития и эволюции программного обеспечения.

Янив Мор является генеральным директором компании. Xplenty обеспечивает обработку облачных сервисов Big Data, которые позволяют организациям обрабатывать, как структурированные, так и неструктурированные данные и интегрируется с различными источниками, включая хранилища данных SQL, базы данных NoSQL и услуг облачных систем хранения данных.

Пользователи могут читать и обрабатывать данные из реляционных баз данных, таких как Oracle, Microsoft SQL Server, Amazon RDS, PostgreSql, NoSQL хранилищ данных MongoDB. Работать с источниками файлов облачных систем хранения данных, таких как Amazon S3 и т.д., вместе с интернет-аналитическими хранилищами данных, таких как AWS Redshift и Google BigQuery.




Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 14:46.
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