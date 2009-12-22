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Разработчик ультразвукового сканера для стоматологии whitesonic привлек инвестиции

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Старый Сегодня, 14:28
#1
Премиум
 
Аватар kingcasha
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.12.2009
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КП: 0.183
Разработчик ультразвукового сканера для стоматологии whitesonic привлек инвестиции

Немецкий разработчик ультразвукового сканера для цифровых стоматологических оттисков в области протезирования зубов под названием whitesonic привлек шестизначное посевное финансирование.

Немецкая инвестиционная компания High-Tech Gründerfonds сделала инвестиции.

Компания намерена использовать средства для дальнейшего развития своего сканера. Прототип может быть использован на пациентах в начале 2017. Одобрение в качестве лекарственного средства должно быть получено после завершения этапа оценки. Выпуск на рынок запланирован на 2018 год.

Вышедшая из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена и под руководством управляющего директора Кристофера Стейнфелснера, компания whitesonic разработала ультразвуковой сканер, который производит оттиск строения зубов неинвазивным способом и без облучения с использованием высокочастотных акустических волн.

Перевод специально для MMGP.ru
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kingcasha на форуме  
Старый Сегодня, 14:51
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 587
Благодарностей: 62
КП: 0.110
Re: Разработчик ультразвукового сканера для стоматологии whitesonic привлек инвестици
Особенно радуют различные новшества, которые в дальнейшем существенно улучшат стоматологическое обслуживание. Чем лучше зубы, тем здоровее человек.
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