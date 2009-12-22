Разработчик ультразвукового сканера для стоматологии whitesonic привлек инвестиции

Немецкий разработчик ультразвукового сканера для цифровых стоматологических оттисков в области протезирования зубов под названием whitesonic привлек шестизначное посевное финансирование.
Немецкая инвестиционная компания High-Tech Gründerfonds сделала инвестиции.
Компания намерена использовать средства для дальнейшего развития своего сканера. Прототип может быть использован на пациентах в начале 2017. Одобрение в качестве лекарственного средства должно быть получено после завершения этапа оценки. Выпуск на рынок запланирован на 2018 год.
Вышедшая из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена и под руководством управляющего директора Кристофера Стейнфелснера, компания whitesonic разработала ультразвуковой сканер, который производит оттиск строения зубов неинвазивным способом и без облучения с использованием высокочастотных акустических волн.
Перевод специально для MMGP.ru
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