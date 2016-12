Tigrenish



Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Регистрация: 27.09.2011 Сообщений: 4,112 Благодарностей: 1,716 КП: 0.396

награды

Платформа Backtrace, помогающая разработчикам быстрее искать баги, привлекла $5 млн

В то время, когда релиз нового кода происходит несколько раз в день и это становится нормой для разработчиков, при этом самостоятельный поиск багов и ошибок в коде занимает огромное количество времени, на помощь приходят программы, площадки и сервисы по автоматизации этого процесса.



Абель Матью и Сами Аль Бахра столкнулись с подобной проблемой и вызовом, когда работали в инженерной группе AppNexus Inc. Именно по этой причине, еще в 2014 году, они покинули прежнее место работы и основали Backtrace I/O Inc. для разработки платформы способной помочь разработчикам в поиске багов и ошибок. На днях, представители компании сообщили что им удалось привлечь 5 миллионов долларов от группы инвесторов во главе с Amplify Partners.



Основатели Backtrace создали дебагинг платформу, осуществляющую комплексую диагностику кода и сбор данных по ошибкам, формируя лог-файлы с описанием каждой проблемы и важности их решения. Согласно заявлениям представителей стартапа - мониторинг багов обеспечивается начиная с этапа разработки, до поиска ошибок в уже готовом и запущенном программном обеспечении. Информация собирается с помощью ряда алгоритмов и выводится в визуальном интерфейсе для лучшего понимания, что позволяет уменьшить время затрачиваемое на устранение ошибки.



Если тестировщик ищет и борется с "неуловимыми" ошибками, то Backtrace с помощью оперативных данных, позволит определить какие факторы могут влиять на возникновение подобной проблемы. Стартап интересен и для команд разработчиков. В качестве основного преимущества можно выделить помощь в поиске проблемных паттернов повторяющихся в нескольких проектах. На данном этапе, Backtrace позиционируют свою платформу как более эффективную альтернативу Bugzilla и другого известного программного обеспечения для тестирования.



За 2 года работы, компании уже удалось завоевать доверия у нескольких крупных технологических компаний - Limelight Networks Inc. и AppNexus.



В этом финансовом раунде, кроме Amplify Partners, можно было также увидеть и таких инвесторов как Work*-Bench, Rally Ventures и Tribeca Venture Partners. Общая сумма собранных Backtrace средств, составляет 6,13 миллиона долларов.



Перевод специально для MMGP.ru



В то время, когда релиз нового кода происходит несколько раз в день и это становится нормой для разработчиков, при этом самостоятельный поиск багов и ошибок в коде занимает огромное количество времени, на помощь приходят программы, площадки и сервисы по автоматизации этого процесса.Абель Матью и Сами Аль Бахра столкнулись с подобной проблемой и вызовом, когда работали в инженерной группе AppNexus Inc. Именно по этой причине, еще в 2014 году, они покинули прежнее место работы и основали Backtrace I/O Inc. для разработки платформы способной помочь разработчикам в поиске багов и ошибок. На днях, представители компании сообщили что им удалось привлечь 5 миллионов долларов от группы инвесторов во главе с Amplify Partners.Основатели Backtrace создали дебагинг платформу, осуществляющую комплексую диагностику кода и сбор данных по ошибкам, формируя лог-файлы с описанием каждой проблемы и важности их решения. Согласно заявлениям представителей стартапа - мониторинг багов обеспечивается начиная с этапа разработки, до поиска ошибок в уже готовом и запущенном программном обеспечении. Информация собирается с помощью ряда алгоритмов и выводится в визуальном интерфейсе для лучшего понимания, что позволяет уменьшить время затрачиваемое на устранение ошибки.Если тестировщик ищет и борется с "неуловимыми" ошибками, то Backtrace с помощью оперативных данных, позволит определить какие факторы могут влиять на возникновение подобной проблемы. Стартап интересен и для команд разработчиков. В качестве основного преимущества можно выделить помощь в поиске проблемных паттернов повторяющихся в нескольких проектах. На данном этапе, Backtrace позиционируют свою платформу как более эффективную альтернативу Bugzilla и другого известного программного обеспечения для тестирования.За 2 года работы, компании уже удалось завоевать доверия у нескольких крупных технологических компаний - Limelight Networks Inc. и AppNexus.В этом финансовом раунде, кроме Amplify Partners, можно было также увидеть и таких инвесторов как Work*-Bench, Rally Ventures и Tribeca Venture Partners. Общая сумма собранных Backtrace средств, составляет 6,13 миллиона долларов.

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top

Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)

Bestinvestor.ru - Как инвестировать и получить максимальную прибыль?

Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, страховки, бонусы, страховки, компенсации __________________