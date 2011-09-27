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Платформа Backtrace, помогающая разработчикам быстрее искать баги, привлекла $5 млн

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Платформа Backtrace, помогающая разработчикам быстрее искать баги, привлекла $5 млн

В то время, когда релиз нового кода происходит несколько раз в день и это становится нормой для разработчиков, при этом самостоятельный поиск багов и ошибок в коде занимает огромное количество времени, на помощь приходят программы, площадки и сервисы по автоматизации этого процесса.

Абель Матью и Сами Аль Бахра столкнулись с подобной проблемой и вызовом, когда работали в инженерной группе AppNexus Inc. Именно по этой причине, еще в 2014 году, они покинули прежнее место работы и основали Backtrace I/O Inc. для разработки платформы способной помочь разработчикам в поиске багов и ошибок. На днях, представители компании сообщили что им удалось привлечь 5 миллионов долларов от группы инвесторов во главе с Amplify Partners.

Основатели Backtrace создали дебагинг платформу, осуществляющую комплексую диагностику кода и сбор данных по ошибкам, формируя лог-файлы с описанием каждой проблемы и важности их решения. Согласно заявлениям представителей стартапа - мониторинг багов обеспечивается начиная с этапа разработки, до поиска ошибок в уже готовом и запущенном программном обеспечении. Информация собирается с помощью ряда алгоритмов и выводится в визуальном интерфейсе для лучшего понимания, что позволяет уменьшить время затрачиваемое на устранение ошибки.

Если тестировщик ищет и борется с "неуловимыми" ошибками, то Backtrace с помощью оперативных данных, позволит определить какие факторы могут влиять на возникновение подобной проблемы. Стартап интересен и для команд разработчиков. В качестве основного преимущества можно выделить помощь в поиске проблемных паттернов повторяющихся в нескольких проектах. На данном этапе, Backtrace позиционируют свою платформу как более эффективную альтернативу Bugzilla и другого известного программного обеспечения для тестирования.

За 2 года работы, компании уже удалось завоевать доверия у нескольких крупных технологических компаний - Limelight Networks Inc. и AppNexus.

В этом финансовом раунде, кроме Amplify Partners, можно было также увидеть и таких инвесторов как Work*-Bench, Rally Ventures и Tribeca Venture Partners. Общая сумма собранных Backtrace средств, составляет 6,13 миллиона долларов.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
баги, инвестиции, привлечение денег, программист, стартап
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