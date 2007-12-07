Информация по проведению совместных конкурсов

Уважаемые представители Forex брокеров
Если Ваша компания заинтересована в проведении совместного конкурса или акции форекс тематики с форумом MMGP.RU
, ниже представлена информация, призванная ответить на основные возникающие вопросы.
Проведение конкурса
1.
Перед проведением совместного конкурса/акции представитель компании и модератор форума согласовывают регламент. При этом компания спонсор должна быть представлена в основном разделе "Каталог брокеров на форекс
" и не иметь активных претензий в разделе "Претензии к компаниям
"
2.
После чего в разделе "Конкурсы от MMGP
" публикуется тема конкурса/акции и начинается набор участников.
3.
Для проведения конкурса как минимум один из представителей компании должен быть зарегистрирован на форуме.
4.
Перед составлением регламента представитель компании должен отправить основную информацию, отражающую суть конкурса или акции.
Информация от представителя
1.
Какого рода мероприятие Вы хотите провести: конкурс, акция, раздача бонусов и т.п.
2.
Какова предполагаемая длительность и периодичность мероприятия.
3.
Какие условия старта:
4.
- набор минимального количества участников
- старт с определенной даты
В случае проведения совместного конкурса необходимо уточнить его тип. Например:
5.
- конкурс на демо счетах
- конкурс на реал счетах с пополнением трейдеров
- конкурс на реал счетах с пополнением от компании
Каков предполагаемый призовой фонд, количество призовых мест, а также предполагаемое распределение призовой суммы относительно места.
6.
Условия и сроки получения приза участником.
7.
Условия проведения промежуточного мониторинга. Публикует ли представитель информацию в теме конкурса или же будет организован дополнительный мониторинг на сайте брокера.
Ответы на часто задаваемые вопросы
1.
Как много участников мы сможем собрать?
Однозначно ответить на данный вопрос затруднительно. Количество участников зависит от множества параметров. Например: сроки проведения конкурса, количество времени для регистрации, размер приза, количество призовых мест, условия участия, условия получения приза, репутация компании и т.п.
2.
Что предоставляет форум MMGP.RU
и что требуется от компании?
- тема в разделе "Конкурсы от MMGP"
- упоминание в ежемесячной рассылке
- анонс в разделе "Конкурсы" на главной странице форума
- при проведении постоянного конкурса или акции, форум размещает баннер в ротации с ссылкой на тему конкурса.
- представителю компании бесплатно выдается статус "Представитель" на месяц.