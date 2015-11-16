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Microsoft профинансировал в Китае стартап работающий с искусственным интеллектом

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#1
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Microsoft профинансировал в Китае стартап работающий с искусственным интеллектом


Компания Microsoft, буквально на днях сделала довольно редкую инвестицию в китайский стартап. И даже г-н Вэнг Гуанчун, предприниматель, который занимается этим стартапом, сам был немного удивлен тем фактом, что именно кто в серии А профинансировал его мобильное приложение.

"Мы соединяем людей с местной китайской электронной коммерцией - вот наша цель," - говорит господин Гуанчун про мобильный сервис по предоставлению услуг "дворецкого" под названием "Laiye" и это также название и самого этого стартапа. Данное мобильное приложение немного походит на приложение по обмену сообщениями, там где люди делают конкретные запросы, как например, доставьте мне кофе, забронируйте мне авиабилет - которые исполняются либо самим человеком или автоматизированным искусственным интеллектом.

"Laiye - это приложение про расторопность и про получение вами вещей подготовленных для вас - просто как это обычно делает ваш настоящий помощник," - добавляет предприниматель Гуанчун проживающий в Пекине.

Поскольку всё в этом приложении завязано на искусственном интеллекте, то разработка этого китайского стартапа сильно схожа с майкрософтовской голосовой помощницей Кортаной (Cortana), которая в свою очередь является соперником Сири (Siri) персонального помощника от Apple и соответственно сразу становится понятно - откуда такая щедрость от Microsoft. Под управлением г-на Сатьи Наделлы, этот гигант из Редмонда делает сейчас мобильные устройства и выпуск приложений свои главным приоритетом в работе и поэтому то он учредил фонд, который осуществляет инвестиции в глобальные стартапы, работающие над созданием искусственного интеллекта.

Направление на меньшее человеческое участие в обработке запросов

Несмотря на то, что г-н Гуанчун и компания Microsoft пока еще не работают в единой связке, бизнесмен ясно видит, что обе стороны получат выгоду друг от друга в области изучения и разработки искусственного интеллекта. Его приложение может эффективно использовать базу знаний майкрософтовской поисковой системы Bing, которая содержит ценные сведения о том, чего хотят люди, ну и кроме того, эта система была же внедрена многим корпоративным клиентам Microsoft по всему Китаю.

"Компания Microsoft в связи с этим ищет местных партнеров для себя", - добавляет основатель стартапа.

Стартап Laiye имеет штат в составе 60 сотрудников, некоторые из которых занимаются запросами, которые пока еще слишком трудны для искусственного интеллекта. Сотрудники стартапа по исполнению поступающих запросов сами никуда не бегают. Вместо этого они сами рассылают запросы на обслуживание, как например, заказ на гамбургер или доставка в аэропорт завтра утром на такси, для соответствующих провайдеров услуг, как в нашем случае это будут поставщики питания для стартапов или приложения по перевозке. Однако, если задача может быть выполнена автоматически, то никакого человеческого вмешательства со стороны стартапа не происходит.

Искусственный интеллект может подать автоматическую команду другому стартапу, чтобы например, приобрести кофе из кофейни Starbucks и отправить его в офис, однако пока он не может забронировать вам авиаперелёт, потому что этот процесс включает в себя множество двухсторонних действий и остальных тонких деталей.

В течение 2017 года, "безусловно, работа над искусственным интеллектом будет в центре внимания" для команды стартапа, так утверждает Гуанчун.

"Удивительно, но искусственный интеллект обрабатывает больше операций чем люди", поясняет он.

Бизнесмен рассчитывает, что в скором времени запросы на авиаперелеты также будут исполнятся в автоматическом режиме - и это будет очередная победа над нами, человеческими существами.

VIP

Возвращаясь в 2015 г., когда стартап Laiye сразу после запуска получил $4 млн в раунде посевного финансирования, то вся эта область в Китае была свободна для пользователей, за исключением, что вам могли сообщить стоимость кофе или список того, что вы заказали к доставке и это даже несмотря на то, что каждый заказ принимался через работников. Но сейчас это мобильное приложение установленное на iPhone, смартфоны на базе Android или на внутренний китайский мессенджер WeChat подразделяется на бесплатную и платную версии или "VIP" - как это обычно называется.

"Это было неизбежным решением", говорит босс. Все запросы, которые могут быть обработаны с помощью искусственного интеллекта, то, конечно, они исполняются бесплатно, а там где требуется человеческое участие со стороны команды Laiye, то это означает, что вы должны заплатить "дворецкому".

Стартап также делает деньги и от некоторых входящих бесплатных запросов, поскольку ряд сервисов предлагают комиссионные. Именно благодаря буму на запросы в такие китайские сервисы, которые могут одновременно видеть сотни и сотни исполнителей заказов, стартапы и борются за клиентов с помощью предлагаемых скидок и других сладких "плюшек". Но всё что было манной небесной с неба в этом году превратилось в мелкие осадки поскольку все эти сервисы начали хороши считать доход, вместо того, чтобы кинуть спасательный канат пользователям в виде низких цен на сервисы.

Но тем не менее, бизнесмен Гуанчун считает, что его старпап сейчас "здоровее", чем он было ранее, и всё большее количество людей начинают пользоваться их услугами - это ли не доказательство успеха. Деньги от компании Microsoft являются также наилучшим оказанным вотумом доверия этому стартапу.

Стартап Laiye не раскрывает сумму полученного финансирования в серии А. Кроме того, на посевном этапе финансирования в этот стартап инвестировали компании Lightspeed China и Sequoia China.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/585ce86945aec
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