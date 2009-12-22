Французский магазин брендового мужского белья Solendro привлек €3 млн.

Французская компания Solendro из Парижа, которая занимается продажей мужского белья через интернет, подняла €3 млн. финансирования.
Инвесторами стали: Attitude, венчурная фирма из Парижа Breega Capital и другие неназванные инвесторы.
Компания намерена использовать средства для ускорения расширения.
Основанная в 2012 году Жюльеном Дельмасом и Матье Гехином, Solendro предлагает мужские трусы и боксеры из 40+ ведущих брендов мужского нижнего белья, включая американский Calvin Klein, итальянский Diesel и Armani, американский Ralph Lauren, CR7 и шведский Björn Borg. Также в ассортименте можно найти разнообразные носки, футболки, плавки, пижамы.
Solendro предлагает брендовое мужское нижнее белья по очень доступной цене. Например, известные трусы-боксеры DIM 3D flex (2 шт.) менее £20, дешевые боксеры-шорты Dagobear от £14, самые доступные по цене трусы-боксеры Athena (от £8) и трусы Sloggi (от £8). На Solendro, также можно найти белье, созданное молодыми дизайнерами.
Компания имеет около 300 тысяч клиентов. Магазин компании доступен на французском и английском языках. Бесплатная доставка начинается от £30. Также компания предлагает бесплатный обмен в течение 100 дней. Интернет-магазин часто делает своим клиентам скидки. Например, сейчас действуют скидки (от 10% до 55%) на многие товары.
Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности