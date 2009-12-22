Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,233 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Французский магазин брендового мужского белья Solendro привлек €3 млн.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:29
#1
Премиум
 
Аватар kingcasha
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 1,701
Благодарностей: 591
КП: 0.183
Французский магазин брендового мужского белья Solendro привлек €3 млн.

Французская компания Solendro из Парижа, которая занимается продажей мужского белья через интернет, подняла €3 млн. финансирования.

Инвесторами стали: Attitude, венчурная фирма из Парижа Breega Capital и другие неназванные инвесторы.

Компания намерена использовать средства для ускорения расширения.

Основанная в 2012 году Жюльеном Дельмасом и Матье Гехином, Solendro предлагает мужские трусы и боксеры из 40+ ведущих брендов мужского нижнего белья, включая американский Calvin Klein, итальянский Diesel и Armani, американский Ralph Lauren, CR7 и шведский Björn Borg. Также в ассортименте можно найти разнообразные носки, футболки, плавки, пижамы.

Solendro предлагает брендовое мужское нижнее белья по очень доступной цене. Например, известные трусы-боксеры DIM 3D flex (2 шт.) менее £20, дешевые боксеры-шорты Dagobear от £14, самые доступные по цене трусы-боксеры Athena (от £8) и трусы Sloggi (от £8). На Solendro, также можно найти белье, созданное молодыми дизайнерами.

Компания имеет около 300 тысяч клиентов. Магазин компании доступен на французском и английском языках. Бесплатная доставка начинается от £30. Также компания предлагает бесплатный обмен в течение 100 дней. Интернет-магазин часто делает своим клиентам скидки. Например, сейчас действуют скидки (от 10% до 55%) на многие товары.

Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
kingcasha на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Французский разработчик телемедицинских решений H4D привлек €6,7 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.11.2016 19:00
Французский стартап Lydia привлек $7.8 млн. для своего платежного сервиса TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.09.2016 13:41
Стартап для "мужского" шопинга из Германии Outfittery, привлек $22 млн инвестиций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 16.08.2016 12:44
Французский стартап BlaBlaCar привлек $200 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 5 18.09.2015 21:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Американские СМИ: Власти США проникли в системы управления Кремля
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар bizneser
ПриватБанк выплатил купон по еврооблигациям
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар sany0612
Кредитная карточка бесплатно и работа агентом банка удаленно!
От sany0612 в разделе «Банковский форум»
Аватар Dimoni4e
Как отличить предложение для инвестирования от обычного хайпа?
От Dimoni4e в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Alexander
Помогите с 301 редирект
От Alexander в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватара нет
Merry-farmer.com - игра с выводом
От Владимир Жилин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,233
Тем
444,574
Сообщений
10,794,162

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube