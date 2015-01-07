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Bloomberg: развитие альтернативной энергетики обрушат нефть до $10 за баррель!

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Имя: Максим
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Bloomberg: развитие альтернативной энергетики обрушат нефть до $10 за баррель!

Доброго времени, друзья!

Сразу перейдем к делу, и дело здесь в том, что в ближайшем будущем цена нефти может упасть до $10 за баррель, сообщает Bloomberg с ссылаясь на заявление Тьерри Леперка - исполнительного вице-президента энергетической компании Engie.

«Даже если спрос и цены на нефть будут показывать раст до 2025, то есть большая вероятность, что после этого цены могут рухнуть до $10 за баррель, если случится спад спроса на рынке из-за альтернативных источников энергии и электромобилей, — заявил он.

Леперк, курирующий в Engie развитие инновационных технологий, назвал несколько факторов, которые в недалеком будущем будут оказывать значительное давление на мировые цены на нефть — это снижение стоимости солнечной энергии и водорода, удешевление аккумуляторов, а также рост числа электромобилей и «умных зданий».

Солнечная энергия и водород

По мнению топ-менеджера Engie, еще до 2025 года стоимость мегаватт-часа «солнечной» электроэнергии в наиболее солнечных частях планеты может упасть до $10. В результате производство водорода станет не дороже сжижения природного газа.

«У нас появится возможность доставлять [потребителям] энергию, произведенную с очень низкими затратами в отдаленных местах», — пояснил Леперк.

Электромобили

Леперк также отметил, что число электромобилей в мире (а равно количество солнечных батарей и емкость аккумуляторов) сейчас меняется по так называемой J-кривой, когда за незначительным спадом следует резкий рост.

Кроме того, увеличивается число моделей, способных преодолеть до 500 км на одной зарядке, а зарядные станции активно строятся, побуждая потребителей пересаживаться на электромобили. Наконец, в будущем, власти городов, возможно, начнут ограничивать (или даже запрещать) движение автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

«Умные» здания Альтернативная энергетика продолжает развивается, и к 2018 году сама Engie планирует потратить 1,5 млрд евро на развитие технологий, связанных с производством водорода, созданием сетей аккумуляторов, обслуживающих целые районы, и строительством экономящих энергию «умных» зданий. «В ближайшие месяцы мы планируем объявить о первых проектах, инвестициях и потенциальных приобретениях в этих областях», — пояснил Леперк.

В настоящий момент стоимость нефти марки Brent торгуется у отметки $54−56 за баррель. 30 ноября 2016 года члены ОПЕК договорились ограничить суточную добычу в диапазоне 32,5−33 млн баррелей. По состоянию на 16:30 МСК баррель Brent находится на отметке $55,88 (-0,29%).

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду отзывов ваших!)

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:36.
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