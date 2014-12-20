Tesla в след за Apple поднимет цены в Великобритании на электромобили из-за Brexit!

Доброго времени, друзья!
Еще одна новость от меня о последствиях Brexit для Британии
После подорожания iPhone 7 в Великобритании (из-за «колебания валютных курсов») настал черед Tesla . Решение выйти из состава Евросоюза обернулось для британцев падением фунта по отношению к доллару и ростом стоимости американских товаров.
С 1 января электрокары, произведенные компанией Илона Маска, подорожают на 5%. Об этом сообщает сама Tesla: «Из-за колебаний валютных курсов с нового года мы поднимем цены на 5%».
Рост стоимости затронет новые модели, включая Model S и Model X. Однако цены на электромобили, выставленные в шоурумах, останутся прежними. Faraday показал конкурента Tesla за $150 000 Business Insider отмечает, что грядущее повышение цен — не первое для Tesla после Brexit (в октябре они были увеличены на 3%).
Таким образом, с января 2017 года Tesla Model S 60 в минимальной комплектации обойдется жителям Великобритании на £3000 ($3699) дороже.
С тех пор как Великобритания проголосовала за выход из ЕС (то есть за полгода), фунт стерлингов упал к доллару примерно на 15%. Это заставило многие американские компании повысить стоимость своей продукции, продаваемой на территории королевства.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим