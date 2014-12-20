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Tesla в след за Apple поднимет цены в Великобритании на электромобили из-за Brexit!

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Старый Сегодня, 13:09
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,521
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Tesla в след за Apple поднимет цены в Великобритании на электромобили из-за Brexit!

Доброго времени, друзья!

Еще одна новость от меня о последствиях Brexit для Британии

После подорожания iPhone 7 в Великобритании (из-за «колебания валютных курсов») настал черед Tesla . Решение выйти из состава Евросоюза обернулось для британцев падением фунта по отношению к доллару и ростом стоимости американских товаров.

С 1 января электрокары, произведенные компанией Илона Маска, подорожают на 5%. Об этом сообщает сама Tesla: «Из-за колебаний валютных курсов с нового года мы поднимем цены на 5%».

Рост стоимости затронет новые модели, включая Model S и Model X. Однако цены на электромобили, выставленные в шоурумах, останутся прежними. Faraday показал конкурента Tesla за $150 000 Business Insider отмечает, что грядущее повышение цен — не первое для Tesla после Brexit (в октябре они были увеличены на 3%).

Таким образом, с января 2017 года Tesla Model S 60 в минимальной комплектации обойдется жителям Великобритании на £3000 ($3699) дороже.

С тех пор как Великобритания проголосовала за выход из ЕС (то есть за полгода), фунт стерлингов упал к доллару примерно на 15%. Это заставило многие американские компании повысить стоимость своей продукции, продаваемой на территории королевства.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:12.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 13:15
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Tesla в след за Apple поднимет цены в Великобритании на электромобили из-за Brexi
Что то для Британии выход из ЕС боком выходить начинает.
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