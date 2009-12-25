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Ралли биткоина продолжается: курс первой криптовалюты перевалил за $900

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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
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награды Волшебный горшочек 
Ралли биткоина продолжается: курс первой криптовалюты перевалил за $900
Невероятный рост цены биткоина, который можно было наблюдать в последние дни, продолжился в ночь на пятницу. По состоянию на 05:00 UTC (08:00 мск) средневзвешенный курс первой криптовалюты превысил отметку в $900.

Пиковое значение на Bitstamp достигало $913,41, на бирже Bifinex — $914, популярная среди русскоязычных пользователей BTC-e по-прежнему предлагает заниженные курсы: максимальное значение на этой площадке составило $888.

На китайских биржах цена биткоина превышала $920.


Напомним, не далее как в четверг утром цена биткоина преодолела отметку в $850, а чуть позже обновила новый исторический максимум и капитализация первой криптовалюты.

Таким образом, за последние сутки стоимость биткоина выросла еще на 6,5%, за последние семь дней прирост составил около 17%.

Рыночная капитализация первой криптовалюты этим утром также обновила новый исторический максимум, добравшись до отметки в $14,621 млрд.

Крупнейшие объемы сделок по-прежнему наблюдаются на бирже BitMex ($35,527 млн) за последние 24 часа), Bitfinex ($19,719 млн). Чуть поодаль расположились xBTCe ($14,570 млн) и Bitstamp ($13,866 млн).

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Метки
биржа, биткоин, курс
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