Ралли биткоина продолжается: курс первой криптовалюты перевалил за $900

Невероятный рост цены биткоина, который можно было наблюдать в последние дни, продолжился в ночь на пятницу. По состоянию на 05:00 UTC (08:00 мск) средневзвешенный курс первой криптовалюты превысил отметку в $900.
Пиковое значение на Bitstamp достигало $913,41, на бирже Bifinex — $914, популярная среди русскоязычных пользователей BTC-e по-прежнему предлагает заниженные курсы: максимальное значение на этой площадке составило $888.
На китайских биржах цена биткоина превышала $920.
Напомним, не далее как в четверг утром цена биткоина преодолела отметку в $850, а чуть позже обновила новый исторический максимум и капитализация первой криптовалюты.
Таким образом, за последние сутки стоимость биткоина выросла еще на 6,5%, за последние семь дней прирост составил около 17%.
Рыночная капитализация первой криптовалюты этим утром также обновила новый исторический максимум, добравшись до отметки в $14,621 млрд.
Крупнейшие объемы сделок по-прежнему наблюдаются на бирже BitMex ($35,527 млн) за последние 24 часа), Bitfinex ($19,719 млн). Чуть поодаль расположились xBTCe ($14,570 млн) и Bitstamp ($13,866 млн).
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