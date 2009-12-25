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Сбербанк прогнозирует появление промышленных систем на базе блокчейна в 2018 году

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Сбербанк прогнозирует появление промышленных систем на базе блокчейна в 2018 году

Промышленные системы на базе технологии блокчейн могут заработать уже в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Сбербанка России.

«По нашим планам первые промышленные системы на базе блокчейн могут быть внедрены уже в 2018 году. В основном они будут направлены на организацию совместной, распределенной работы разных участников рынка, распределенный обмен и хранение информации, ряд транзакционных сервисов», — пояснили в Сбербанке.
Сбербанк работает над несколькими пилотами по применению технологии блокчейн в различных областях.

«В течение первого полугодия данные активности будут запущены, и по итогам будет принято решение о тиражирование тех или иных систем. Мы очень плотно работаем с рядом партнеров для оценки перспективности внедрения технологии блокчейн».
Также в Сбербанке рассказали о создании его дочерним предприятием «Деловая среда» системы «умных контрактов» на базе технологии блокчейн для упрощения и повышения прозрачности и обеспечения 100-процентной безопасности сделок.

«Эта разработка базируется на синтезе технологий. Взяв за основу Ethereum, Dash и Lightning Network, «Деловая среда» создала профильное решение, способное работать внутри индустрий, как на больших сделках, так и в микроплатежах. В первую очередь сервис создан для упрощения и повышения прозрачности и обеспечения 100-процентной безопасности сделок», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, Сбербанк является активным участником российского блокчейн-консорциума, созданного по инициативе Банка России для изучения современных финансовых технологий. Кроме того, в сентябре Сбербанк вошел в блокчейн-консорциум HyperLedger.

О том, что технология блокчейн может в ближайшие годы получить широкое применение в промышленном масштабе, ранее заявлял первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. По его словам, для всех игроков финансового рынка важно, чтобы участников системы расчетов по технологии блокчейн было как можно больше, чтобы они могли делать расчеты между собой. Однако до внедрения блокчейна необходимо провести множество пилотных проектов и тестирований, отметил тогда Лев Хасис.

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Метки
сбербанк россии, технология блокчейн
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