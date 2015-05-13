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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 13:29
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Сегодня, 12:16
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#1
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Специалист
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 901
Благодарностей: 285
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Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Мегафон вынес на рассмотрение совета директоров вопрос о покупке 63,8% акций Mail.Ru Group у компаний холдинга USM Алишера Усманова, говорится в сообщении оператора.
В пресс-релизе уточняется, что Мегафон заплатит 640 млн долларов в момент закрытия сделки и еще 100 млн через год.
Внеочередное собрание акционеров Мегафона запланировано на 20 января 2017 года. Специальный комитет совета директоров оператора уже дал рекомендации одобрить соглашение. Сделка должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой, «а также зависит от ряда факторов, не зависящих от Мегафона». После закрытия сделки обе компании продолжат работать на рыночных условиях, а команды организаций будут независимы друг от друга.
источник - InsiderPro
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Сегодня, 12:27
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
как то жирненько для майловцев продавать за такую сумму
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Сегодня, 12:34
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#3
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Блог VIP-INVESTS.COM
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,909
Благодарностей: 815
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
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Сегодня, 12:36
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#4
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
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Сообщение от Alcest
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
А прикинь говоришь такой по телефону, а там в врем
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Сегодня, 12:46
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#5
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Любитель
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1,614
Благодарностей: 138
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
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Сообщение от Alcest
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
Я тоже удивилась, когда прочитала эту новость. Никак не могу понять для чего Мегафон это делает вообще? Да и дороговато как-то продают все же)
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Сегодня, 13:16
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#6
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,520
Благодарностей: 984
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
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Сообщение от BigBoi
63,8% акций Mail.Ru Group за 740 млн
Ну не знаю, не знаю, это как то очень мало за такой проект, как mail.ru, думаю что эти 63,8 процента, как минимум на 1,5 млрд тянут, ну видимо там у них какой то казус произошел, или острая нехватка средств для выхода скажем на западный рынок, поэтому так дешево продаются...
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Сегодня, 13:22
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#7
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Блог VIP-INVESTS.COM
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,909
Благодарностей: 815
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Prosvetlenniy
, а кто же тогда будет стартапы продвигать? Мегафон?
Майл.ру сейчас активно начал искать новые таланты, даже в сторону финтеха начал поглядывать
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Сегодня, 13:23
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#8
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Специалист
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,783
Благодарностей: 345
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Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
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Сообщение от Alcest
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
Самое что интересное, что Усманов также владеет неплохим пакетом в Мегафоне. Так что по сути свою долю в одном проекте частично продает в другую. Какая-то диверсификация непонятная.
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Сегодня, 13:29
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