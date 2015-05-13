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Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов

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Старый Сегодня, 12:16
#1
Специалист
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 901
Благодарностей: 285
КП: 0.349
Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов

Мегафон вынес на рассмотрение совета директоров вопрос о покупке 63,8% акций Mail.Ru Group у компаний холдинга USM Алишера Усманова, говорится в сообщении оператора.

В пресс-релизе уточняется, что Мегафон заплатит 640 млн долларов в момент закрытия сделки и еще 100 млн через год.

Внеочередное собрание акционеров Мегафона запланировано на 20 января 2017 года. Специальный комитет совета директоров оператора уже дал рекомендации одобрить соглашение. Сделка должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой, «а также зависит от ряда факторов, не зависящих от Мегафона». После закрытия сделки обе компании продолжат работать на рыночных условиях, а команды организаций будут независимы друг от друга.

источник - InsiderPro
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BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 12:27
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
как то жирненько для майловцев продавать за такую сумму
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Nockgool на форуме  
Старый Сегодня, 12:34
#3
Блог VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,909
Благодарностей: 815
КП: 0.101
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
__________________
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 12:36
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
А прикинь говоришь такой по телефону, а там в врем
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Nockgool на форуме  
Старый Сегодня, 12:46
#5
Любитель
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1,614
Благодарностей: 138
КП: 0.082
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
Я тоже удивилась, когда прочитала эту новость. Никак не могу понять для чего Мегафон это делает вообще? Да и дороговато как-то продают все же)
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ksyuu96 на форуме  
Старый Сегодня, 13:16
#6
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,520
Благодарностей: 984
Записей в блоге: 7
КП: 0.372
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
Сообщение от BigBoi Посмотреть сообщение
63,8% акций Mail.Ru Group за 740 млн
Ну не знаю, не знаю, это как то очень мало за такой проект, как mail.ru, думаю что эти 63,8 процента, как минимум на 1,5 млрд тянут, ну видимо там у них какой то казус произошел, или острая нехватка средств для выхода скажем на западный рынок, поэтому так дешево продаются...
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 13:22
#7
Блог VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,909
Благодарностей: 815
КП: 0.101
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Prosvetlenniy, а кто же тогда будет стартапы продвигать? Мегафон?
Майл.ру сейчас активно начал искать новые таланты, даже в сторону финтеха начал поглядывать
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Старый Сегодня, 13:23
#8
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,783
Благодарностей: 345
КП: 0.063
Re: Мегафон купит Mail.Ru Group за 740 млн долларов
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Если честно я думал, что наоборот Майл.ру купит Мегафон. Не думал что такая компания имеет такие средства...
А собственно спрашивается, зачем Майл.ру Мегафон вообще?
Самое что интересное, что Усманов также владеет неплохим пакетом в Мегафоне. Так что по сути свою долю в одном проекте частично продает в другую. Какая-то диверсификация непонятная.
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