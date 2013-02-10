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Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей

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Старый Сегодня, 11:57
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,094
Благодарностей: 702
КП: 0.277
Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей

Правительство должно создать надлежащие условия, чтобы в Украину заходили мировые производители электромобилей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, - сообщает Укринформ.

"Вокруг электромобилей объединились Министерство инфраструктуры, Министерство энергетики и Министерство экологии. Мы хотим создать максимально выгодные основы, чтобы их было выгодно импортировать, использовать, производить в Украине. Еще один компонент - это готовность электросетей, зарядных устройств", - сказал министр.

По его мнению, создание надлежащих условий - это основа для привлечения мировых производителей к производству в Украине.

"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой. Я верю, что из топ-100 мировых производителей топ-3 могут разместить свое производство в Украине", - убежден Омельян.

По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля составит 20-30 грн. в сутки.

"Однако в этом вопросе есть элемент экологии, ведь батареи надо утилизировать", - отметил Омельян.

Он добавил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электромобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве, - говорится в сообщении.
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 12:23
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.10.2016
Сообщений: 697
Благодарностей: 73
КП: 0.246
Re: Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей
Нужно развивать условия не только для производства электроавтомобилей, но и для их дальнейшего использования. Мне кажется надо во всех странах уже обязать заправки установить зарядные устройства для таких авто.
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Pegasik1987 на форуме  
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Старый Сегодня, 12:35
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей
Цитата:
Сообщение от Pegasik1987 Посмотреть сообщение
Нужно развивать условия не только для производства электроавтомобилей, но и для их дальнейшего использования. Мне кажется надо во всех странах уже обязать заправки установить зарядные устройства для таких авто.
Ну это будет не скоро. Если и будут делать электроавтомобили то с вывозом за бугор, и максимум для начала будет стоять пару заправок на 1 регион
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Nockgool на форуме  
Старый Сегодня, 12:52
#4
Любитель
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1,614
Благодарностей: 138
КП: 0.082
Re: Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой.
Хм...почему-то в этом я очень сильно сомневаюсь)
Вообще идея очень хорошая, об экологии заботиться надо. Есть возможность перейти на такие автомобили - переходите)
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ksyuu96 на форуме  
Старый Сегодня, 12:55
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,424
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Re: Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей
Цитата:
Сообщение от Pegasik1987 Посмотреть сообщение
Мне кажется надо во всех странах уже обязать заправки установить зарядные устройства для таких авто.
Чтобы запускать в массовую эксплуатацию электромобили, для начала нужно создать технологии, которые позволили бы делать нормальные аккумуляторы для них. Всё что сейчас делается - это обычное баловство. Да ещё и дорогое. Современный электромобиль никогда не станет массовым автомобилем. Так же как не стал массовым и гибрид. ДВС так и остаётся королём автомобильного рынка.
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Drum13 на форуме  
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