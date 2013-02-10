Украина создает все условия для производства иностранных электромобилей

Правительство должно создать надлежащие условия, чтобы в Украину заходили мировые производители электромобилей. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, - сообщает Укринформ.
"Вокруг электромобилей объединились Министерство инфраструктуры, Министерство энергетики и Министерство экологии. Мы хотим создать максимально выгодные основы, чтобы их было выгодно импортировать, использовать, производить в Украине. Еще один компонент - это готовность электросетей, зарядных устройств", - сказал министр.
По его мнению, создание надлежащих условий - это основа для привлечения мировых производителей к производству в Украине.
"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой. Я верю, что из топ-100 мировых производителей топ-3 могут разместить свое производство в Украине", - убежден Омельян.
По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля составит 20-30 грн. в сутки.
"Однако в этом вопросе есть элемент экологии, ведь батареи надо утилизировать", - отметил Омельян.
Он добавил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электромобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве, - говорится в сообщении.