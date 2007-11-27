Growling

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Наркоманы, палачи России.. По некоторым данным, в РФ около 90 % лиц, страдающих наркозависимостью, являются опиоидными наркоманами, употребляющими героин или другие препараты опиоидной группы.

Законами России наркомания определяется как «заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»



Статистика в Рф:



2002 год

По данным ООН, в 2002 году в России резко сократилось число новых случаев ВИЧ-инфицирования, связанных с наркотическими инъекциями.



2005 год

В начале 2005 года Управление ООН по наркотикам и преступности выпустило очередной «Всемирный доклад о наркотиках», охватывающий период с 2000 по 2004. Согласно докладу, Россия, по-видимому, является крупнейшим рынком героина в Европе.



2009 год

В феврале 2009 года руководитель Федеральной службы по контролю по обороту наркотиков сообщил, что в России ежедневно от употребления наркотиков умирают 80 человек, более 250 человек становятся наркозависимыми. В ООН был обнародован доклад где заявлялось что Россия занимает 1-е место в мире по потреблению афганского героина и, что количество умирающих от наркотиков наркоманов превышает общие потери Красной Армии за 7 лет афганской компании. Во всемирном докладе ООН о наркотиках за 2009 год - в группу стран с наибольшим контингентом пользователей инъекционных наркотиков вошли Китай, США, Россия и Бразилия.



2010 год

В октябре 2010 года глава ФСКН В. П. Иванов заявил, что продолжительность жизни героинового наркомана составляет в среднем 5-7 лет, и уже через 3-4 года у них происходит дисфункция какого-либо органа или системы организма. Кроме того, до 80 % ВИЧ-инфицированных в России являются героиновыми наркоманами.



2011 год

Продолжался рост «дезоморфиновой» наркомании.



2012 — 2014

Активный рост потребления среди детей и подростков курительных смесей — синтетических каннабиноидов.



Данные медицинского учёта:



Число наркоманов, состоящих на медицинском учёте в России



1992 год — 88 тыс.

1996 год - 256 тыс.

1999 год — около 300 тыс.

начало 2001 года — около 355 тыс.

конец 2001 года — 369 тыс.

2006 год — 350 тыс.

2007 год — 537 тыс.

2008 год — около 550 тыс.

2009 год — 503 тыс.

сентябрь 2009 года — 550 тыс.

сентябрь 2013 года — 630 тыс.

июнь 2015 года — 700 тыс



Борьба с наркоманией



Борьба с наркоманией, торговлей наркотиками, профилактика употребления наркотических средств и реабилитация наркоманов проводятся в России на государственном уровне.



Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осуществляет Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с пограничной службой, правоохранительными и таможенными органами.



В 1999 году правительством была принята федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», которая действует до настоящего времени и предусматривает несколько направлений деятельности:



меры по ограничению распространения наркотиков

антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средствами массовой информации и социальными институтами

профилактические мероприятия

По данным ООН, в 2009 году правоохранительные органы перехватывали до 40 % поступающего в страну героина. Ежесуточно в стране изымалось не менее 10 кг героина, что составляет ежедневную инъекционную норму более чем для 2 млн наркопотребителей.



Участие общественных организаций в борьбе с наркоманией и наркоторговлей



В борьбе с наркоманией и наркоторговлей, лечении и реабилитации наркоманов в России принимают участие негосударственные структуры и общественные объединения.



в апреле 1990 года в Санкт-Петербурге было основано движение «Анонимных Наркоманов», объединяющее наркозависимых. В настоящее время в России зарегистрировано 146 групп АН в 70 городах.

в 1999 году в Екатеринбурге начал действовать фонд «Город без наркотиков».

Я веду к тому что, вы сами себя губите, родных и близких. Задумайтесь над этим, прежде чем пробывать что либо запрещённое.!

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