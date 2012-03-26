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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 13:29
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Сегодня, 10:45
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#1
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Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,024
Благодарностей: 3,840
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Coinminers-Coinminers.co
Coinminers-Coinminers.co
Старт 22.12.2016
Я не являюсь админом данного проекта.
Инвестиционный план1:
Цитата:
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Coinminers это горнодобывающая платформа, где вы можете принять участие в Bitcoin добычи полезных ископаемых без поддержания оборудования самостоятельно. Вы свой вклад в приобретение горношахтного оборудования, которое используется для добычи Bitcoin и Coinminers платить вам 0,625% почасовой прибыли в течение следующих 240 часов. После того, как вы сделаете ваши депозиты, платежи направляются непосредственно в свой адрес Bitcoin каждый час в течение следующих 240hrs без администратора interferance. Весь процесс полностью автоматизирован.
150% возврат
0.625% каждый час в течение 240 часов
мин. 0.01BTC
макс. 5 BTC
Инвестиционный план2:
200% возврат
200% после 240 часов
мин. 0.01BTC
макс. 5 BTC
Платежные системы:
Принимает: BTC
Минимальный вклад
- 0.01BTC
Максимальный вклад
- 5 BTC
Выплаты
: автоматические
Реферальная программа
-12%
Просмотреть и зарегистрироваться
Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!
Депозит
:
December 22 @ 09:47 AM
$160.37
https://blockchain.info/tx/283e3767f...bd54a747f415a2
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Сегодня, 11:00
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#2
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Мастер
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,540
Благодарностей: 4,437
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Re: Coinminers-Coinminers.co
на 240 часов, до нг меньше осталось
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Сегодня, 11:26
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#3
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Мастер
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: г.Первоуральск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 1,231
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Re: Coinminers-Coinminers.co
Так же как и ТСу , нет желания расписывать тех.данные потому, что затрат на них НЕТ!!!
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Сегодня, 12:39
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#4
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Профессионал
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,330
Благодарностей: 809
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Re: Coinminers-Coinminers.co
Смотрю у меня реф пополнился с форума, но рефские так и не прилетели со вчерашнего дня http://prntscr.com/dmy8d8
добавлено через 24 минуты
Можно смело в мошенники сносить, хеш который дает по выплаченной рефке не существует
https://blockchain.info/tx/YZ4YZcs5a...jX8jTdIjjtBO5J
Последний раз редактировалось Kudasov1981; Сегодня в 13:04.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 13:29
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