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Coinminers-Coinminers.co

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:45
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,024
Благодарностей: 3,840
КП: 0.462
Coinminers-Coinminers.co
Coinminers-Coinminers.co

Старт 22.12.2016

Я не являюсь админом данного проекта.

Цитата:
Coinminers это горнодобывающая платформа, где вы можете принять участие в Bitcoin добычи полезных ископаемых без поддержания оборудования самостоятельно. Вы свой вклад в приобретение горношахтного оборудования, которое используется для добычи Bitcoin и Coinminers платить вам 0,625% почасовой прибыли в течение следующих 240 часов. После того, как вы сделаете ваши депозиты, платежи направляются непосредственно в свой адрес Bitcoin каждый час в течение следующих 240hrs без администратора interferance. Весь процесс полностью автоматизирован.
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Старый Сегодня, 11:00
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,540
Благодарностей: 4,437
КП: 0.005
Re: Coinminers-Coinminers.co
на 240 часов, до нг меньше осталось
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Старый Сегодня, 11:26
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: г.Первоуральск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3,164
Благодарностей: 1,231
Записей в блоге: 3
КП: 0.164
Re: Coinminers-Coinminers.co
Так же как и ТСу , нет желания расписывать тех.данные потому, что затрат на них НЕТ!!!
Andrey Igoshin на форуме  
Старый Сегодня, 12:39
#4
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,330
Благодарностей: 809
КП: 0.070
Re: Coinminers-Coinminers.co
Смотрю у меня реф пополнился с форума, но рефские так и не прилетели со вчерашнего дня http://prntscr.com/dmy8d8

добавлено через 24 минуты
Можно смело в мошенники сносить, хеш который дает по выплаченной рефке не существует
https://blockchain.info/tx/YZ4YZcs5a...jX8jTdIjjtBO5J
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Последний раз редактировалось Kudasov1981; Сегодня в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Kudasov1981 на форуме  
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