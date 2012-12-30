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Клиенты банков смогут открывать вклад и брать кредит по скайпу с весны 2017 года

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Старый Сегодня, 10:45
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
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Клиенты банков смогут открывать вклад и брать кредит по скайпу с весны 2017 года
ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Клиенты банков смогут открывать вклад и брать кредит по скайпу с весны 2017 года
23.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг. Это не отменяет первичной идентификации граждан в офисе по паспорту. Впрочем, явиться в банк лично придется только один раз: предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия. Об этом «Известиям» рассказали замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев и официальные представители ЦБ.

Как пояснил «Известиям» замминистра Андрей Козырев, новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

— С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия, — указал он. — Мы считаем этот способ повторной идентификации надежным и защищенным от различного рода мошенничеств. Сейчас согласовываются требования к безопасности и параметры. Мы рассчитываем, что в 2017 году изменения в законодательство будут приняты и проект запустится уже весной.

Официальные представители ЦБ добавляют, что «Банк России совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов». А это значит, что действующие клиенты банков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов. В пресс-службе Центробанка уточнили, что сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации.

— При проведении удаленной идентификации кредитные организации смогут применять дополнительные меры по снижению рисков с помощью биометрических данных физлиц, а также при необходимости использовать сеансы видеосвязи и/или запрашивать дополнительную информацию, — рассказали «Известиям» в ЦБ.

По словам представителей Банка России, это позволит сделать механизм удаленной идентификации более надежным.

— Предложенная схема будет действовать только для клиентов банков, которые пройдут идентификацию после вступления в силу соответствующего механизма, так как инструмент предполагает необходимость регистрации клиента на портале госуслуг, а также получение биометрических данных, — подчеркнули в Центробанке.

После прохождения идентификации в одном банке, клиент может открывать вклады или брать кредиты дистанционно в других организациях. Пока предполагается в качестве канала связи использовать скайп, а в дальнейшем — любые другие каналы.

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, банки «очень ждут расширения перечня операций, по которым может проводиться упрощенная и удаленная идентификация клиентов».

— Перевод клиентов на дистанционные каналы обслуживания позволит существенно снизить затраты банков на поддержание физической сети офисов, — отметила собеседница «Известий». — Это облегчит работу в нынешней экономической ситуации и сделает банковский сервис более удобным и доступным для клиентов.

Впрочем, эксперты не исключают активизации мошенников, которые будут пытаться связаться с банками по каналам видеосвязи. Как отмечает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова, естественно, что риски при идентификации по видеосвязи в случае с открытием вклада будут явно не такими значительными, как при получении новыми клиентами кредитов.

По мнению зампреда Локо-банка Андрея Люшина, есть также опасность перехвата канала видеосвязи кибермошенниками и подготовки видеоряда, которые позволят обойти как человеческий контроль, так и системы автоматической безопасности кредитных организаций. В результате этого могут пострадать как кредитные организации, так и их клиенты. Поэтому, по словам собеседника, в первую очередь нужно будет обеспечить высокий уровень безопасности сеансов видеосвязи.



Источник - ИЗВЕСТИЯ
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 11:07
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,783
Благодарностей: 345
КП: 0.063
Re: Клиенты банков смогут открывать вклад и брать кредит по скайпу с весны 2017 года
Скоро будут сообщения от банков из серии - напиши нам в телеграм и получи кредит через 5 минут. Ну а что, удобно. Главное, чтобы закрыли лазейки для мошенников.
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blackvovik на форуме  
Старый Сегодня, 11:30
#3
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,383
Благодарностей: 1,331
КП: 0.214
Re: Клиенты банков смогут открывать вклад и брать кредит по скайпу с весны 2017 года
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
— Перевод клиентов на дистанционные каналы обслуживания позволит существенно снизить затраты банков на поддержание физической сети офисов,
Т.е банки хотят сократить свои офисы и работников тоже.Я думаю это главная причина,а не удобство для клиента.По мне так быстрее и проще явиться лично и не заморачиваться со всем остальным,тем более информацию могут перехватить мошенники.
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