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DME Express, предлагающая прокат медицинское оборудование, привлекла финансирование

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DME Express, предлагающая прокат медицинское оборудование, привлекла финансирование

Компания DME Express из Батон-Руж (штат Луизиана), предоставляющая прокат медицинское оборудование длительного пользования и услуги для хоспис-индустрии, привлекла финансирования. Сумма инвестиций осталась нераскрытой.

WayPoint Capital Partners, филиал прямых инвестиций одного семейного офиса с несколькими миллиардами долларов в активах под управлением, сделал инвестиции. Одновременно с долевым финансированием, DME Express также получил кредитную линию от своего существующего кредитора Bank of Oklahoma.

Средства будут использованы для поддержки роста компании и её дальнейшего расширения.

Во главе с генеральным директором Марком Борнелейтом, DME Express предоставляет хосписам и лечебницам медицинское оборудование длительного пользования. Компания, управляющая более чем 100 тыс. квадратных футов складских помещений в шести штатах, в которой работают более 120 доставщиков техники и транспортных средств, также разработала собственную программную платформу, чтобы обеспечить консолидированные данные и аналитику для своих клиентов.

В компании DME утверждают, что с их помощью можно снизить затраты на 25% и сохранить от $10 тыс. до $100 тыс. в год. Также они гарантируют самые низкие цены, самую быструю доставку в их зоне обслуживания, бесплатную экспресс-доставку, обслуживание 24/7, доставку в вечернее время и на выходных. DME Express предлагает большой ассортимент премиум оборудование от лучших мировых производителей и непревзойденное обслуживание клиентов.

Перевод специально для MMGP.ru
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