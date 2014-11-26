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Приобретение связей в сфере инвестиций

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Старый Сегодня, 09:02
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 54
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Приобретение связей в сфере инвестиций
Я думаю, что в любой сфере деятельности очень многое решают связи. Инвестиции - не исключение. Связи - это наш капиьал и конкурентное преимущество.

Но вот вопрос - как приобрести данные связи, если их нет.

Вот какие иде есть у меня:
1. начать вести свой блог по инвестициям
2. поискать среди знакомых/друзей/партнеров
3. писать интересные статьи (создавать темы, вести активную деятельность) на тематических ресурсах

Пока идеи закончились ((

Возможно более опытные инвесторы подкинут еще пару идей.

Благодарю за внимание!
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Ищу Наставника
artemsafonov81 вне форума  
Старый Сегодня, 11:24
#2
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 431
Благодарностей: 78
КП: 0.144
Re: Приобретение связей в сфере инвестиций
Чаты в skype и телеграм.
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spektr08 вне форума  
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