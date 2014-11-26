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Приобретение связей в сфере инвестиций
Я думаю, что в любой сфере деятельности очень многое решают связи. Инвестиции - не исключение. Связи - это наш капиьал и конкурентное преимущество.
Но вот вопрос - как приобрести данные связи, если их нет.
Вот какие иде есть у меня:
1. начать вести свой блог по инвестициям
2. поискать среди знакомых/друзей/партнеров
3. писать интересные статьи (создавать темы, вести активную деятельность) на тематических ресурсах
Пока идеи закончились ((
Возможно более опытные инвесторы подкинут еще пару идей.
Благодарю за внимание!