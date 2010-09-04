Mapendo для мобильной рекламной платформы привлекла €1.1 млн инвестиций

Итальянская компания Mapendo из Болонья для мобильной рекламной платформы привлекла €1,1 млн. инвестиций.
Инвесторами стали:
- бизнес-ангел сеть IAG инвестировала €520 тыс. от своих 42 членов;
- Barcamper Ventures, во главе с Джанлука Деттори инвестировала €200 тыс.;
- от частного инвестора, который не был сообщен;
- от внутренних акционеров за счет реинвестиций накопленных доходов.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения платформы во всем мире, в первую очередь в Европе и Северной Америке.
Лоренцо Висканти и Марко Марчини стали основателями компании. Mapendo предоставляет платформу Adtech, которая анализирует поведение пользователей на IOS и Android смартфонах и использует эту информацию для оптимизации кампаний и размещения рекламы. Это новые рекламные технологии.
Компания была запущена 2 года назад и в настоящее время имеет оборот свыше €2,5 млн. Платформа работает исключительно на английском, немецком языках в США и Латинской Америке для игроков электронной коммерции. Приложение устанавливается в режиме реального времени на СPI сети. Это максимально качественный трафик. Платформа уже интегрирована с различными трекерами, такими как AppsFlyer, Adjust, MobileAppTracking и ADX. Эта технология обеспечивает производительность бизнеса. СPI сети - это партнерские сети с моделью оплаты. Пользователям приложения платят за просмотр рекламы. Прибыль выплачивается через платформу ADN при достижении определенной суммы. На сегодняшний день СPI сети пользуются большой популярностью в Рунете.
Перевод специально для mmgp.ru