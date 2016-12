pilot10 Топ Мастер

Блокчейн-стартап Axoni подтвердил получение $18 млн инвестиций

Нью-йоркский блокчейн-стартап Axoni официально сообщил о получении финансирования на $18 млн от ряда крупных международных банков и венчурных инвесторов.



Раунд Серии А возглавили банк Wells Fargo и Euclid Opportunities, инвестиционное подразделение финтех-компании ICAP. Также в финансировании Axoni приняли участие Goldman Sachs, J.P. Morgan, Thomson Reuters, Andreessen Horowitz, FinTech Collective, F-Prime Capital Partners и Digital Currency Group.



Follow

A X O N I @AxoniSys

1/ Axoni Raises $18m led by @WellsFargo and @ICAPplc -

6:21 PM - 22 Dec 2016

Axoni Raises $18 Million from Leading Financial Institutions and Venture Investors

New York, December 22, 2016 — Axoni, a leading provider of distributed ledger technology to the financial services industry, announced today the completion of an $18 million Series A financing round...

axoni.com



О предполагаемых инвестициях в компанию стало известно ранее на этой неделе, однако на тот момент представители Axoni отказались комментировать эту информацию.



«Мы рады заручиться стратегической поддержкой со стороны глобальных лидеров в области финансовых услуг. Технология распределенного реестра уже несет перемены, и она будет оказывать глубоко позитивное влияние на всю индустрию. Вместе с нашими инвесторами и клиентами мы счастливы быть одним из двигателей этого прогресса», — сказал CEO Axoni Грег Сквей.



Axoni занимается разработкой программного обеспечения для банков и других финансовых институтов, заинтересованных в использовании блокчейна. На протяжении последних шести месяцев компания провела ряд тестов по применению технологии в таких сферах, как расчетно-клиринговые операции, свопы кредитного дефолта и обмен валют. Работы велись в партнерстве с крупнейшими представителями индустрии.



Также на этой неделе Axoni и ICAP сообщили о скором начале использования технологии блокчейн при осуществлении валютных торгов.



