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Административно-бюджетным управлением у Трампа будет руководить сторонник биткойна

Мик Малвани (Mick Mulvaney), консервативный конгрессмен-республиканец из Южной Каролины и давний сторонник биткойна, выбран главой Административно-бюджетного управления в будущей администраци Дональда Трампа.



Избранный президент Трамп заявил:



«Административно-бюджетное управление США с Миком во главе поможет моей администрации принять правильный выбор относительно бюджета США, а также принести новые возможности учета нашему федеральному правительству и возобновить доверие американского налогоплательщика к тому, куда расходуются их деньги».



Малвани заинтересовался биткойном примерно в апреле 2014 года. Тогда он публично заявил:



«Я был целиком поглощен слушаниями комитета по делам малого бизнеса, направленными в сторону изучения биткойна. Я знаю, что это не основная проблема, и никогда ей не будет, но для меня чрезвычайно интересно то, что в конечном итоге может повлиять на доллар и нашу денежно-кредитную политику».



Он является первым членом Конгресса, предложившим принимать пожертвования в биткойнах и поставившим под сомнение деятельность Джанет Йеллен, председателя Федеральной резервной системы, в октябре 2015 года. Согласно Coin Center, некоммерческой организации, занимающейся проблемами государственной политики в контексте криптовалютных технологий:



«Растущая популярность биткойна говорит об общественном восприятии независимо от проведения денежно-кредитной политики ФРС».



Кроме того, Малвани вместе с Джаредом Полисом (Jared Polis), членом Конгресса из Колорадо от демократов, в сентябре провел Двухпартийное закрытое собрание на тему блокчейна.



Малвани заявил:



«Технология блокчейна обладает потенциалом революционизировать индустрию финансовых услуг в США и сегмент государственных услуг. Я горжусь тем, что связан с этой инициативой».



Малвани считает, что Федеральная резервная система «эффективно девальвировала доллар» и «снизила экономический рост». В то время, как в отношении биткойна Малвани заявил, что эта валюта «не управляема любым правительством».



Это последний знак в сторону того, что администрация Трампа, вероятно, будет весьма склонна к такому партнерству. Питер Тиль (Peter Thiel), соучредитель PayPal, инвестор в Bitpay и ярый сторонник биткойна, участвовавший в предвыборной кампании Трампа, стал его советником. Майло Яннопулос (Milo Yiannopoulos), редактор Breitbart News, который представлял интересы Дональда Трампа, как известно, также является сторонииком биткойна.



Майк Чернович (Mike Cernovich), сильный и влиятельный сторонник Трампа, также является владельцем биткойнов. В коротком интервью Чернович сказал:



«Свобода – это образ мышления, биткойн – это свобода. Меня бы не удивила новость, что сыновья Трампа хранят биткойны».



Из семи глобальных центров Нью-Йорк и Калифорния предоставляют наихудшие нормативные условия для цифровых валют. Администрация Обамы предоставила возможность Налоговой службе США ввести двойное налогообложение для компаний из сектора финтеха. Но теперь, после избрания Трампа, ситуация может кардинально измениться, обеспечив отрасль “песочницами” и окончанием двойного налогообложения, а может быть, даже посодействует финансированию и поощрению инноваций в секторе финтеха.



Источник: Мик Малвани (Mick Mulvaney), консервативный конгрессмен-республиканец из Южной Каролины и давний сторонник биткойна, выбран главой Административно-бюджетного управления в будущей администраци Дональда Трампа.Избранный президент Трамп заявил:«Административно-бюджетное управление США с Миком во главе поможет моей администрации принять правильный выбор относительно бюджета США, а также принести новые возможности учета нашему федеральному правительству и возобновить доверие американского налогоплательщика к тому, куда расходуются их деньги».Малвани заинтересовался биткойном примерно в апреле 2014 года. Тогда он публично заявил:«Я был целиком поглощен слушаниями комитета по делам малого бизнеса, направленными в сторону изучения биткойна. Я знаю, что это не основная проблема, и никогда ей не будет, но для меня чрезвычайно интересно то, что в конечном итоге может повлиять на доллар и нашу денежно-кредитную политику».Он является первым членом Конгресса, предложившим принимать пожертвования в биткойнах и поставившим под сомнение деятельность Джанет Йеллен, председателя Федеральной резервной системы, в октябре 2015 года. Согласно Coin Center, некоммерческой организации, занимающейся проблемами государственной политики в контексте криптовалютных технологий:«Растущая популярность биткойна говорит об общественном восприятии независимо от проведения денежно-кредитной политики ФРС».Кроме того, Малвани вместе с Джаредом Полисом (Jared Polis), членом Конгресса из Колорадо от демократов, в сентябре провел Двухпартийное закрытое собрание на тему блокчейна.Малвани заявил:«Технология блокчейна обладает потенциалом революционизировать индустрию финансовых услуг в США и сегмент государственных услуг. Я горжусь тем, что связан с этой инициативой».Малвани считает, что Федеральная резервная система «эффективно девальвировала доллар» и «снизила экономический рост». В то время, как в отношении биткойна Малвани заявил, что эта валюта «не управляема любым правительством».Это последний знак в сторону того, что администрация Трампа, вероятно, будет весьма склонна к такому партнерству. Питер Тиль (Peter Thiel), соучредитель PayPal, инвестор в Bitpay и ярый сторонник биткойна, участвовавший в предвыборной кампании Трампа, стал его советником. Майло Яннопулос (Milo Yiannopoulos), редактор Breitbart News, который представлял интересы Дональда Трампа, как известно, также является сторонииком биткойна.Майк Чернович (Mike Cernovich), сильный и влиятельный сторонник Трампа, также является владельцем биткойнов. В коротком интервью Чернович сказал:«Свобода – это образ мышления, биткойн – это свобода. Меня бы не удивила новость, что сыновья Трампа хранят биткойны».Из семи глобальных центров Нью-Йорк и Калифорния предоставляют наихудшие нормативные условия для цифровых валют. Администрация Обамы предоставила возможность Налоговой службе США ввести двойное налогообложение для компаний из сектора финтеха. Но теперь, после избрания Трампа, ситуация может кардинально измениться, обеспечив отрасль “песочницами” и окончанием двойного налогообложения, а может быть, даже посодействует финансированию и поощрению инноваций в секторе финтеха.Источник: bits.media

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