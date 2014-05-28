Xplenty привлек еще $4 миллиона и поможет интегрировать все ваши данные

Интернет многое изменил на протяжении последних 20 лет, но многие компании все еще используют устаревшие технологии, чтобы извлечь, преобразовать и загрузить свои данные в хранилища. Компания Xplenty надеется, что ее новый подход, ставящий приоритетом облачные сервисы, займет прочное положение на рынке инструментов по интеграции данных. Xplenty уже обслуживает более 100 клиентов и смогла привлечь дополнительные 4 миллиона долларов финансирования от Bain Capital Ventures, Rembrandt Venture Partners и True Ventures.
Янив Мор, основатель компании, объясняет, что его продукт отличается от предложений конкурентов тем, что обеспечивает гибкость использования для любого пользователя. С каждым днем все больше сотрудников без технического образования выполняют задачи, связанные с бизнес-аналитикой, как выполнение запросов SQL и использование инструментов отчетности наподобие Tableau. Эти аналитики могут работать в графическом интерфейсе Xplenty без необходимости кодирования, а те же ученые по данным могут добавлять свой код, если понадобится.
По словам Мора, сейчас есть тренд на извлечение данных из социальных каналов, рекламных объявлений в Фейсбуке и Твиттере. Можно извлекать данные при помощи Xplenty, сочетать их с данными по продажам и данными об использовании, объединять в хранилище и отслеживать насколько успешны социальные рекламные кампании.
Один из клиентов Xplenty, компания AirAsia, использует ее услуги, чтобы упростить перевод своих операций в облако. А теперь северо-американские инвесторы надеются помочь компании развить маркетинговую инфраструктуру и нарастить продажи в регионе.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru