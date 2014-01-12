Bitcoin World + mining

Предлагают очень хорошие условия
Статус:
Платит
Старт:
20.11.2016
Тарифные планы:
24 — 35% в месяц
Минимальный вклад:
10$
Тип выплат:
вручную
Рефбек (Бонус от вклада):
2.5%
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin, NixMoney
Подробнее о проекте:
Bitcoin World
— Британская компания занимающаяся добычей криптовалюты. Bitcoin World в настоящее время имеет самые мощные промышленные и частные средства для успешной и продуктивной работы в горнодобывающей области.
У нас есть хорошо оборудованный центр обработки данных с красивой природной средой: естественное охлаждение, дополнительная частная модернизированная система охлаждения, которая, однако, редко используется, дешевая электроэнергия, которая берется непосредственно из HPS.
Инвестиционные планы:
(Стоимость 1 Gh/s составляет: 0.16 USD)
Майнер S1
Прибыль за весь срок:
240%
Прибыль в день:
1.08-1.1%
Прибыль за месяц:
24%
Срок аренды:
300 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S2
Прибыль за весь срок:
250%
Прибыль в день:
1.12-1.14%
Прибыль за месяц:
25%
Срок аренды:
300 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S3
Прибыль за весь срок:
252%
Прибыль в день:
1.26-1.28%
Прибыль за месяц:
28%
Срок аренды:
270 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S4
Прибыль за весь срок:
261%
Прибыль в день:
1.3-1.32%
Прибыль за месяц:
29%
Срок аренды:
270 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S5
Прибыль за весь срок:
264%
Прибыль в день:
1.49-1.51%
Прибыль за месяц:
33%
Срок аренды:
240 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S6
Прибыль за весь срок:
272%
Прибыль в день:
1.53-1.55%
Прибыль за месяц:
34%
Срок аренды:
240 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Майнер S7
Прибыль за весь срок:
280%
Прибыль в день:
1.58-1.6%
Прибыль за месяц:
35%
Срок аренды:
240 дней
Начисление прибыли:
С понедельника по пятницу
Программа для майнинга:
Установив на свой компьютер программу для майнинга, у вас есть возможность начать майнинг без вложения, программа при первом запуске на компьютере делает оценку вашего железа и в зависимости от мощностью вашего компьютера будет зависеть ваш доход.
Бонусы:
Делай репосты в социальных сетях и получай до $10 в подарок!
Репост записи в социальных сетях может разместить абсолютно каждый зарегистрированный пользователь. Это, своего рода, пассивная реклама, за которую компания начисляет денежное вознаграждение.
Бонус начисляется раз в месяц. Он зачисляется на ваш баланс. Сумма вознаграждения – от 10 центов до 10 долларов. Также система бонусов предусматривает и регистрацию по вашей партнёрской ссылке.
https://bitcoinworld.biz