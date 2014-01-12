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Bitcoin World + mining

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:22
#1
Интересующийся
 
Возраст: 25
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Bitcoin World + mining
Предлагают очень хорошие условия

Статус: Платит
Старт: 20.11.2016
Тарифные планы:
24 — 35% в месяц
Минимальный вклад: 10$
Тип выплат: вручную
Рефбек (Бонус от вклада): 2.5%
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, Bitcoin, NixMoney

Подробнее о проекте:

Bitcoin World — Британская компания занимающаяся добычей криптовалюты. Bitcoin World в настоящее время имеет самые мощные промышленные и частные средства для успешной и продуктивной работы в горнодобывающей области.


У нас есть хорошо оборудованный центр обработки данных с красивой природной средой: естественное охлаждение, дополнительная частная модернизированная система охлаждения, которая, однако, редко используется, дешевая электроэнергия, которая берется непосредственно из HPS.

Инвестиционные планы:

(Стоимость 1 Gh/s составляет: 0.16 USD)

Майнер S1

Прибыль за весь срок: 240%
Прибыль в день: 1.08-1.1%
Прибыль за месяц: 24%
Срок аренды: 300 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S2

Прибыль за весь срок: 250%
Прибыль в день: 1.12-1.14%
Прибыль за месяц: 25%
Срок аренды: 300 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S3

Прибыль за весь срок: 252%
Прибыль в день: 1.26-1.28%
Прибыль за месяц: 28%
Срок аренды: 270 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S4

Прибыль за весь срок: 261%
Прибыль в день: 1.3-1.32%
Прибыль за месяц: 29%
Срок аренды: 270 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S5

Прибыль за весь срок: 264%
Прибыль в день: 1.49-1.51%
Прибыль за месяц: 33%
Срок аренды: 240 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S6

Прибыль за весь срок: 272%
Прибыль в день: 1.53-1.55%
Прибыль за месяц: 34%
Срок аренды: 240 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Майнер S7

Прибыль за весь срок: 280%
Прибыль в день: 1.58-1.6%
Прибыль за месяц: 35%
Срок аренды: 240 дней
Начисление прибыли: С понедельника по пятницу
Программа для майнинга:
Установив на свой компьютер программу для майнинга, у вас есть возможность начать майнинг без вложения, программа при первом запуске на компьютере делает оценку вашего железа и в зависимости от мощностью вашего компьютера будет зависеть ваш доход.

Бонусы:
Делай репосты в социальных сетях и получай до $10 в подарок!

Репост записи в социальных сетях может разместить абсолютно каждый зарегистрированный пользователь. Это, своего рода, пассивная реклама, за которую компания начисляет денежное вознаграждение.
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zdobniy вне форума  
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