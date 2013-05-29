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Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона

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Старый Сегодня, 01:51
#1
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Пол: Мужской
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Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,477
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Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона


Glu Mobile заплатила 1,2 миллиона долларов наличными за разработчика приложений-викторин Plan Vanilla. Детище Plan Vanilla, игра QuizUp, была заново выпущена на iOS и Android уже под вывеской Glu. QuizUp занимала четвертое место в США на iTunes в марте 2014 года, наделав много шуму на рынке мобильных игр, который оценивался в 36 миллиардов долларов. Но затем для приложения и разработчиков наступили тяжелые времена.

QuizUp уже не входит в топ 500 игр в США на iTunes. NBC разработал проект шоу на основе приложения, но затем его отменили. В сентябре сотрудники Plan Vanilla были уволены и было объявлено о планах по продаже QuizUp. Glu уже инвестировал 7,5 миллионов долларов в Plan Vanilla в начале года и приобрел миноритарный пакет акций компании.

Главный исполнительный директор компании Plan Vanilla Ник Эрл войдет в правление Glu и будет членом комитета по стратегическому развитию компании.


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Перевод специально для MMGP.ru
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Старый Сегодня, 03:10
#2
Блог VIP-INVESTS.COM
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Благодарностей: 811
КП: 0.101
Re: Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
приложений-викторин
А как это понять? Приложение, в котором есть витрина приложений и игр что-ли?
QuizUp кстати в Плей Маркете видел как-то, но вроде так и не понял что это приложение делает, а название запомнилось
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Старый Сегодня, 03:41
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,477
Благодарностей: 432
КП: 0.068
Автор темы Re: Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
А как это понять? Приложение, в котором есть витрина приложений и игр что-ли?
QuizUp кстати в Плей Маркете видел как-то, но вроде так и не понял что это приложение делает, а название запомнилось
видимо, вы неправильно прочитали: викторин, в которых нужно отвечать на вопросы, играя с другими людьми и побеждает тот, кто ответит на большее количество вопросов.
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