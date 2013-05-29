|
Сегодня, 05:00
|
Сегодня, 01:51
|
#1
|
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,477
Благодарностей: 432
|
Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона
Glu Mobile заплатила 1,2 миллиона долларов наличными за разработчика приложений-викторин Plan Vanilla. Детище Plan Vanilla, игра QuizUp, была заново выпущена на iOS и Android уже под вывеской Glu. QuizUp занимала четвертое место в США на iTunes в марте 2014 года, наделав много шуму на рынке мобильных игр, который оценивался в 36 миллиардов долларов. Но затем для приложения и разработчиков наступили тяжелые времена.
QuizUp уже не входит в топ 500 игр в США на iTunes. NBC разработал проект шоу на основе приложения, но затем его отменили. В сентябре сотрудники Plan Vanilla были уволены и было объявлено о планах по продаже QuizUp. Glu уже инвестировал 7,5 миллионов долларов в Plan Vanilla в начале года и приобрел миноритарный пакет акций компании.
Главный исполнительный директор компании Plan Vanilla Ник Эрл войдет в правление Glu и будет членом комитета по стратегическому развитию компании.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru
|
|
|
Сегодня, 03:10
|
#2
|
Блог VIP-INVESTS.COM
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,879
Благодарностей: 811
|
Re: Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона
Цитата:
|
Сообщение от inik1080
приложений-викторин
А как это понять? Приложение, в котором есть витрина приложений и игр что-ли?
QuizUp кстати в Плей Маркете видел как-то, но вроде так и не понял что это приложение делает, а название запомнилось
|
|
|
Сегодня, 03:41
|
#3
|
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,477
Благодарностей: 432
|
Re: Glu приобретает Plain Vanilla за $1.2 миллиона
Цитата:
|
Сообщение от Alcest
А как это понять? Приложение, в котором есть витрина приложений и игр что-ли?
QuizUp кстати в Плей Маркете видел как-то, но вроде так и не понял что это приложение делает, а название запомнилось
видимо, вы неправильно прочитали: викторин, в которых нужно отвечать на вопросы, играя с другими людьми и побеждает тот, кто ответит на большее количество вопросов.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 05:00
|