Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 93 Благодарностей: 11 КП: 0.158

4 шага создания надежной и потенциально успешной команды для стартапа



Одной из самых трудных “забот” учредителей стартапа является создание надежной и потенциально успешной команды, а если быть точным - нахождение будущих членов данной команды. Вы можете задать мне вопрос: “Почему же?” А я отвечу вам: “Да потому, что крайне трудно найти умных, ответственных, а самое главное - надежных людей, которые будут готовы покинуть свое текущее рабочее место ради вашего стартапа, который не факт что будет хорошо финансироваться в будущем”. Немаловажным моментом является то, что член вашей команды должен быть коммуникабельным, готовым идти на уступки, а так же понимать, чего конкретно вы хотите достичь со своим стартапом. Учитывая вышеприведенную информацию, становится не удивительно, почему лишь малая часть людей, пришедших на собеседование к создателю стартапа, на самом деле заслуживают рабочее место в его компании.



Хочется добавить, что если у учредителя стартапа получится собрать действительно хорошую команду, то “полдела сделано”, ведь с остальными проблемами ему поможет разобраться непосредственно сама команда. К примеру, всемирно известная компания “Apple”. Вспомните, с чего все начиналось… Команда, состоящая из двух хороших товарищей (Стивена Возника и Стивена Джобса), полных энтузиазма, разрабатывали в гараже компьютеры и операционные системы, которые в то время никто не признавал. Конечно, трудностей на их пути было очень много, но, тем не менее, членов команды становилось все больше, и вот что мы имеем сейчас – крупнейшая корпорация, добившаяся невиданных успехов.



Но не подумайте, что хорошая команда все сделает за вас. Чтобы достичь успеха, вы должны иметь определенные знания, умения и самое главное – цель.



Что же, я немного отошел от темы. Вот список из четырех шагов, сделав которые у вас получится создать хорошую команду, которая будет двигателем для вашего предприятия.



Выясните для себя и окружающих, с какой целью вообще был создан ваш стартап





Когда речь заходит о стартапах, многим хорошо известно, что предприниматель хочет, чтобы члены его основной команды думали и действовали точно так же, как и сам он (на их месте). Тем не менее, потенциальные члены вашей команды должны понимать, почему им стоит уйти со своей текущей работы и перейти работать в вашу команду. Следовательно, вы должны четко понимать, с какой целью вы создали свой стартап и чего вы хотите достичь в будущем. После того, как вы “уясните” это непосредственно для себя, поделитесь этой информацией с окружающими. Помните, что люди, которые будут идти к вам на собеседование, должны понимать, с какой целью вообще был создан ваш стартап. Узнав это, они уже сами поймут, чего вы будете ожидать от своих работников.



Сделав данный шаг, вы сообщите всем желающим информацию о том, люди с какими талантами, умениями, опытом нужны для роботы в команде вашего стартапа.



Стартап с хорошей культурой будет сам “притягивать” работников





Создавая стартап, вы должны тщательно продумать его культуру. Что же такое культура стартапа? Культура стартапа – это взаимоотношения между людьми, которые работают над вашим стартапом; идеология вашего стартапа. Будет ли работник общаться с вами, как с товарищем или как с боссом – это непосредственно ваш выбор. К работникам будет применяться строгий режим или же более “свободный” – это тоже ваш выбор. Поймите, что вы – создатель стартапа, потому вы сами вправе сделать все так, как хочется именно вам, а не кому-то другому. Я вам настоятельно рекомендую заниматься организационными вопросами самим, а не “перекладывать” их на кого-то другого.



Так же было бы неплохо создать небольшой список качеств, которыми должны обладать члены вашего стартапа. Пример: “4 качества, которые важны для всех членов нашего стартапа, это: трудолюбие; ответственность; целеустремленность; способность быстро обучаться ”. Таким образом, люди, которые будут читать вашу вакансию, поймут, для них создана эта работа или же нет. Если нет – они просто пойдут дальше, сэкономив свое и ваше время. А если же они подумают, что эта работа подходит им, то, возможно у вас вскоре появится новый работник.



Если кандидат имеет жгучее желание поскорее начать работать в вашей команде, то вы можете узнать, подходит ли он, дав ему проверку. Дайте ему какое-то задание и посмотрите, как он его выполнит. Так же было бы неплохо, если бы он смог поработать с командой. Если он со всем справился, то вы можете дать ему место в своей команде (в качестве программиста, ментора для других кандидатов и т.д.). Для особо талантливых и амбициозных людей вы можете даже предложить роль начальника. Но это уже совсем другой разговор…



Главное – хорошо проверить всех кандидатов.



Рассматривайте не только “самородков”





Вы должны понимать, что настоящих гениев в этом мире очень мало, и вероятность того, что такие люди будут к вам приходить – крайне мала. Потому, следует рассматривать всех людей, которые пришли к вам на собеседование. Не относитесь предвзято даже к тем людям, которые не имеют высшего образования. Если они не могут быть (допустим) программистами, это не значит, что они не могут быть полезны вашему стартапу. У каждого человека есть свои таланты, главное – найти их.



Зачастую у людей имеется определенный потенциал. Если вы увидите его, то можно заключить с человеком контракт, следуя которому, вы обучаете этого человека, а взамен он будет работать на вас, получая заниженную зарплату.



Способов найти хороших работников много, а иногда удается и самим “создать” их. Главное - осознавать, чего вы хотите от работников.



Тем не менее, если в вашей команде будет слишком много людей, некоторые из которых просто-напросто лишние, то я вам рекомендую лишиться этого “ненужного груза”. Мало того, что они сами “прохлаждаются”, так еще и вашу компанию “тащат на дно”.



Убедитесь, что члены вашей команды являются командой





Когда вы уже выбрали определенных людей, которые заслуживают место в вашей команде, проверьте их всех на “совместимость” друг с другом. Толку от талантливых и полезных людей, не умеющих работать в команде, мало. Устройте им всем общую проверку, дабы определить, как они работают в команде. Важным моментом является то, что вы тоже должны принимать участие в этой проверке, ведь учредитель стартапа является чуть ли не главным членом команды.



Если вы видите, что кандидаты хорошо работают в команде, то смело берите их на работу. Браво, у вас есть надежная и потенциально успешная команда.



Если же в команде имеются какие-то недоразумения, то обсудите это всей командой. После откровенного разговора проблема должна исчезнуть.



Вывод





Конечно, создание хорошей команды для стартапа – дело очень непростое. Тем не менее, если вы будете серьезно к этому относиться и учтете все вышеперечисленные мною советы, то у вас должно все получиться.



Помните, что даже если возникают какие-либо проблемы, то не надо закрывать на них глаза. Решайте проблемы по мере их появления, тогда вы убережете себя от многих последующих неприятностей.



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Одной из самых трудных “забот”является создание надежной и потенциально успешной команды, а если быть точным - нахождение будущих членов данной команды. Вы можете задать мне вопрос: “Почему же?” А я отвечу вам: “Да потому, что крайне трудно найти умных, ответственных, а самое главное - надежных людей, которые будут готовы покинуть свое текущее рабочее место ради вашего стартапа, который не факт что будет хорошо финансироваться в будущем”. Немаловажным моментом является то, что член вашей команды должен быть коммуникабельным, готовым идти на уступки, а так же понимать, чего конкретно вы хотите достичь со своим стартапом. Учитывая вышеприведенную информацию, становится не удивительно, почему лишь малая часть людей, пришедших на собеседование к создателю стартапа, на самом деле заслуживаютв его компании.Хочется добавить, что если у учредителя стартапа получится собрать действительно хорошую команду, то “полдела сделано”, ведь с остальными проблемами ему поможет разобраться непосредственно сама команда. К примеру, всемирно известная компания “”. Вспомните, с чего все начиналось… Команда, состоящая из двух хороших товарищей (Стивена Возника и Стивена Джобса), полных энтузиазма, разрабатывали в гараже компьютеры и операционные системы, которые в то время никто не признавал. Конечно, трудностей на их пути было очень много, но, тем не менее, членов команды становилось все больше, и вот что мы имеем сейчас – крупнейшая корпорация, добившаяся невиданных успехов.Но не подумайте, что хорошая команда все сделает за вас. Чтобы достичь успеха, вы должны иметь определенные знания, умения и самое главное – цель.Что же, я немного отошел от темы. Вот список из четырех шагов, сделав которые у вас получится создать хорошую команду, которая будет двигателем для вашего предприятия.Когда речь заходит о стартапах, многим хорошо известно, что предприниматель хочет, чтобы члены его основной команды думали и действовали точно так же, как и сам он (на их месте). Тем не менее, потенциальные члены вашей команды должны понимать, почему им стоит уйти со своей текущей работы и перейти работать в вашу команду. Следовательно, вы должны четко понимать, с какой целью вы создали свой стартап и чего вы хотитев будущем. После того, как вы “уясните” это непосредственно для себя, поделитесь этой информацией с окружающими. Помните, что люди, которые будут идти к вам на собеседование, должны понимать, с какой целью вообще был создан ваш стартап. Узнав это, они уже сами поймут, чего вы будете ожидать от своих работников.Сделав данный шаг, вы сообщите всем желающим информацию о том, люди с какими талантами, умениями, опытом нужны для роботы в команде вашего стартапа.Создавая стартап, вы должны тщательно продумать его культуру. Что же такое культура стартапа? Культура стартапа – это взаимоотношения между людьми, которые работают над вашим стартапом;вашего стартапа. Будет ли работник общаться с вами, как с товарищем или как с боссом – это непосредственно ваш выбор. К работникам будет применяться строгий режим или же более “свободный” – это тоже ваш выбор. Поймите, что вы – создатель стартапа, потому вы сами вправе сделать все так, как хочется именно вам, а не кому-то другому. Я вам настоятельно рекомендую заниматься организационными вопросами самим, а не “перекладывать” их на кого-то другого.Так же было бы неплохо создать небольшой список, которыми должны обладать члены вашего стартапа. Пример: “4 качества, которые важны для всех членов нашего стартапа, это: трудолюбие; ответственность; целеустремленность; способность быстро обучаться ”. Таким образом, люди, которые будут читать вашу вакансию, поймут, для них создана эта работа или же нет. Если нет – они просто пойдут дальше, сэкономив свое и ваше время. А если же они подумают, что эта работа подходит им, то, возможно у вас вскоре появится новый работник.Если кандидат имеет жгучее желание поскорее начать работать в вашей команде, то вы можете узнать, подходит ли он, дав ему. Дайте ему какое-то задание и посмотрите, как он его выполнит. Так же было бы неплохо, если бы он смог поработать с командой. Если он со всем справился, то вы можете дать ему место в своей команде (в качестве программиста, ментора для других кандидатов и т.д.). Для особо талантливых и амбициозных людей вы можете даже предложить роль начальника. Но это уже совсем другой разговор…Главное – хорошо проверить всех кандидатов.Вы должны понимать, что настоящихв этом мире очень мало, и вероятность того, что такие люди будут к вам приходить – крайне мала. Потому, следует рассматривать всех людей, которые пришли к вам на собеседование. Не относитесь предвзято даже к тем людям, которые не имеют высшего образования. Если они не могут быть (допустим) программистами, это не значит, что они не могут быть полезны вашему стартапу. У каждого человека есть свои, главное – найти их.Зачастую у людей имеется определенный потенциал. Если вы увидите его, то можно заключить с человеком контракт, следуя которому, вы обучаете этого человека, а взамен он будет работать на вас, получая заниженную зарплату.Способов найти хороших работников много, а иногда удается и самим “создать” их. Главное - осознавать, чего вы хотите от работников.Тем не менее, если в вашей команде будет слишком много людей, некоторые из которых просто-напросто лишние, то я вам рекомендую лишиться этого “ненужного груза”. Мало того, что они сами “прохлаждаются”, так еще и вашу компанию “тащат на дно”.Когда вы уже выбрали определенных людей, которые заслуживают место в вашей команде, проверьте их всех на “совместимость” друг с другом. Толку от талантливых и полезных людей, не умеющих работать в команде,. Устройте им всем общую проверку, дабы определить, как они работают в команде. Важным моментом является то, что вы тоже должны принимать участие в этой проверке, ведь учредитель стартапа является чуть ли не главным членом команды.Если вы видите, что кандидаты хорошо работают в команде, то смело берите их на работу. Браво, у вас есть надежная и потенциально успешная команда.Если же в команде имеются какие-то, то обсудите это всей командой. После откровенного разговора проблема должна исчезнуть.Конечно, создание хорошей команды для стартапа – дело очень непростое. Тем не менее, если вы будете серьезно к этому относиться и учтете все вышеперечисленные мною советы, то у вас должно все получиться.Помните, что даже если возникают какие-либо проблемы, то не надо закрывать на них глаза. Решайте проблемы по мере их появления, тогда вы убережете себя от многих последующих неприятностей.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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