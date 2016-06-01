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Dohod4You - заработок на инвест портфелях

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:04
#1
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Днепродзержинск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.06.2016
Сообщений: 101
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Dohod4You - заработок на инвест портфелях
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.
Старт: 17.09.2016

Dohod4You - это экономическая онлайн игра, в которой Вы можете зарабатывать реальные деньги.
Смысл игры заключается в покупке инвестиционного портфеля и заработка на нем.
Портфель каждые 24 часа приносит прибыль, которая начисляется на Ваш счет.
Собранные деньги Вы можете выводить в любое удобное для Вас время.
Прибыльность инвестиционного портфеля зависит от его уровня. Чем он дороже, тем больше прибыли приносит. Вы можете покупать неограниченное количество портфелей!

Инвестиционные портфели:
1 уровень - 30% в месяц. Прибыль 0.01$ в день. Цена 1$
2 уровень - 32% в месяц. Прибыль 0.053$ в день. Цена 5$
3 уровень - 33% в месяц. Прибыль 0.11$ в день. Цена 10$
4 уровень - 34% в месяц. Прибыль 0.226$ в день. Цена 20$
5 уровень - 35% в месяц. Прибыль 0.58$ в день. Цена 50$
6 уровень - 36% в месяц. Прибыль 1.20$ в день. Цена 100$
7 уровень - 37% в месяц. Прибыль 3.72$ в день. Цена 300$
8 уровень - 38% в месяц. Прибыль 6.30$ в день. Цена 500$

Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: 500$
Выплаты: ручные
Реф-программа: 5%
Платежные системы: Payeer

Маркетинг:


Наш вклад:


Ссылка: Регистрация

добавлено через 1 минуту
Первый вывод:


добавлено через 2 минуты
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Мой канал: Famousnik
Последний раз редактировалось famousnik; Сегодня в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
famousnik вне форума  
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