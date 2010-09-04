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Kien для разработки гибкой системы звука привлек $900 тыс инвестиций

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Kien для разработки гибкой системы звука привлек $900 тыс инвестиций



Нидерландская компания Kien из Амстердама является производителем гибкой системы звука, привлекла €850 тыс. ($900 тыс.) инвестиций.

Компания привлекла €125 тыс. инвестиций через краудфандинговую кампанию на Indiegogo и далее от бизнес-ангела €725 тыс. инвестиций, что в сумме составило €850 тыс. привлеченных средств.

Компания намерена использовать средства для покрытия расходов на разработку, патенты, а также на создание производственной линии акустической системы Kien.




Основателями компании стали два голландские братья Йорн Оуборг, Стен Оуборг и Флорент Гатин. Kien обеспечивает акустическую систему, которая состоит из двух различных типов динамиков: сабвуфера и сателлитов. Портативные сателит-колонки оснащены 12-часовыми по сроку службы встроенными аккумуляторами, которые могут заряжаться беспроводным способом возле сабвуфера или на индукционном зарядном устройстве.




Акустическая система Kien позволяет наслаждаться музыкой в режиме Hi-Fi стерео у себя дома, на ходу и в любом другом месте по желанию. При размещении в домашних условиях в разных комнатах, музыка может перемещаться за вами автоматически из комнаты в комнату. С помощью интеллекта, акустическая система не требует какой-либо настройки. Сателит-коллонка может быть использована в качестве отдельного громкоговорителя. Сабвуфер может быть использован с любым количеством сателит-колонок. С помощью одного сабвуфера и двух сателлитов вы будете наслаждаться высококачественным стереофоническим звуком.

Компания начнет продавать эту акустическую систему в конце 2017 года через интернет-магазин, а затем через выбранных розничных торговцев.


Перевод специально для mmgp.ru
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