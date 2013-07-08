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pivnushka.biz - Пивнушка

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:37
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
pivnushka.biz - Пивнушка
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 22.12.2016 в 18-00 по МСК





Маркетинг:


Инвестиционный план:
124% за 48 часов
Сумма вклада: 100-100000 руб
Начисление: 31% каждые 12 часов
Срок вклада: 2 дня
Депозит включён в выплаты

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 100 руб
Минималки на вывод нет
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 6% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/pivnushkarus

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете pivnushka.biz:


Проект pivnushka платит:


Только что стартовал новый фаст pivnushka.biz - 124% за 2 дня!


Свои отзывы о pivnushka.biz можете оставлять в комментариях под темой.
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Lordborg вне форума  
Старый Вчера, 23:40
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 249
Благодарностей: 99
КП: 0.000
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Ну Лорд, сейчас лови кучу комплиментов за принос данного шедевра. Там админ не от трактира? Диз по моему тот же...
__________________
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Klay3 вне форума  
Старый Вчера, 23:41
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от Klay3 Посмотреть сообщение
Там админ не от трактира?
Здесь админ другой. Инфа 100%.
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Lordborg вне форума  
Старый Вчера, 23:54
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,691
Благодарностей: 437
КП: 0.510
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Ну ТС развивается вместе с админами.Движется в нужном направлении.Следующий уже Сортир назревает))
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alpirun на форуме  
Старый Вчера, 23:58
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Проект pivnushka платит:
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 00:01
#6
Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,620
Благодарностей: 2,904
КП: 0.008
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Думаю все понимают что нужно делать видя этого Тс. Правильно, закрыть тему и не возвращатся сюда больше)
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 00:03
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
Правильно, закрыть тему и не возвращатся сюда больше)
Надеюсь вы последуете своему собственному совету.
__________________
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 00:03
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 652
КП: 0.000
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от alpirun Посмотреть сообщение
Следующий уже Сортир назревает))
Тс и так помоему уже там,с очередным шедевром
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Avtoritetus на форуме  
Старый Сегодня, 00:11
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от Avtoritetus Посмотреть сообщение
Тс и так помоему уже там,с очередным шедевром
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
__________________
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 00:36
#10
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,342
КП: 0.171
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Сейчас подумаем и будем депать

__________________
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 00:40
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от Rbk7 Посмотреть сообщение
Сейчас подумаем и будем депать
Это ваши партнёры?
__________________
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 00:44
#12
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,342
КП: 0.171
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Это ваши партнёры?
Если депну, будут моими, а так пока это компания пивнушки...
__________________
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 00:49
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Достижения проекта pivnushka за 6 часов после старта:
Цитата:
Сумма выплат 853.44 руб
Баланс системы 21888.56 руб
Пользователей 124
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 00:56
#14
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 2,829
Благодарностей: 1,589
КП: 0.309

награды Волшебный горшочек 
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Посмотрим, как админко за сутки пивком не упьется , то мож и депнуть можно будет)).
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aleksashenka вне форума  
Старый Сегодня, 01:00
#15
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 1,519
Благодарностей: 308
КП: 0.000
обсуждение проекта,плавно переросло в вечер юмора,что.то-же не плохо,хоть посмеялся,с партнеров и прочего....
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rysi1967 вне форума  
Старый Сегодня, 01:05
#16
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Автор темы Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от rysi1967 Посмотреть сообщение
обсуждение проекта,плавно переросло в вечер юмора,что.то-же не плохо,хоть посмеялся,с партнеров и прочего....
А что вы скажете про проект?
__________________
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Lordborg вне форума  
Старый Сегодня, 01:07
#17
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,561
Благодарностей: 2,954
КП: 0.073
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Возможно и депнул бы, но для пива не сезон. Вложившимся удачи
__________________
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Старый Сегодня, 01:26
#18
Любитель
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 135
Благодарностей: 18
КП: 0.000
Re: pivnushka.biz - Пивнушка

Всем любителям пива посвящается)
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Старый Сегодня, 01:29
#19
Профессионал
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,256
Благодарностей: 5,356
КП: 0.388
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Еще не все блохеры с Вкишлака пришли светануть рефкой и подписями Проект - ОЗЗ!
Хотя словами ТСа - нельзя недооценивать мощи Вкишлака Посмотрим еще раз на сие чудо
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Последний раз редактировалось Musya Rich; Сегодня в 01:31.
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 02:24
#20
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.05.2015
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Чего только перед НГ не придумают))))))
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