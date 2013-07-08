Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 02:55
Вчера, 23:37
#
1
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
pivnushka.biz - Пивнушка
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 22.12.2016 в 18-00 по МСК
Маркетинг:
Инвестиционный план:
124% за 48 часов
Сумма вклада: 100-100000 руб
Начисление: 31% каждые 12 часов
Срок вклада: 2 дня
Депозит включён в выплаты
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты автоматические
Минимальный вклад 100 руб
Минималки на вывод нет
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 6% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк:
https://vk.com/pivnushkarus
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете pivnushka.biz:
Проект pivnushka платит:
Только что стартовал новый фаст pivnushka.biz - 124% за 2 дня!
Свои отзывы о pivnushka.biz можете оставлять в комментариях под темой.
Вчера, 23:40
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 249
Благодарностей: 99
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Ну Лорд, сейчас лови кучу комплиментов за принос данного шедевра
. Там админ не от трактира? Диз по моему тот же...
Вчера, 23:41
#
3
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
Klay3
Там админ не от трактира?
Здесь админ другой. Инфа 100%.
Вчера, 23:54
#
4
Мастер
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,691
Благодарностей: 437
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Ну ТС развивается вместе с админами.Движется в нужном направлении.Следующий уже Сортир назревает))
Вчера, 23:58
#
5
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Проект pivnushka платит:
Сегодня, 00:01
#
6
Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,620
Благодарностей: 2,904
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Думаю все понимают что нужно делать видя этого Тс. Правильно, закрыть тему и не возвращатся сюда больше)
Сегодня, 00:03
#
7
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
Правильно, закрыть тему и не возвращатся сюда больше)
Надеюсь вы последуете своему собственному совету.
Сегодня, 00:03
#
8
Профессионал
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,600
Благодарностей: 652
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
alpirun
Следующий уже Сортир назревает))
Тс и так помоему уже там,с очередным шедевром
Сегодня, 00:11
#
9
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
Avtoritetus
Тс и так помоему уже там,с очередным шедевром
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Сегодня, 00:36
#
10
Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,342
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Сейчас подумаем и будем депать
Сегодня, 00:40
#
11
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
Rbk7
Сейчас подумаем и будем депать
Это ваши партнёры?
Сегодня, 00:44
#
12
Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,342
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
Lordborg
Это ваши партнёры?
Если депну, будут моими, а так пока это компания пивнушки...
Сегодня, 00:49
#
13
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Достижения проекта pivnushka за 6 часов после старта:
Цитата:
Сумма выплат 853.44 руб
Баланс системы 21888.56 руб
Пользователей 124
Сегодня, 00:56
#
14
Мастер
Имя:
Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 2,829
Благодарностей: 1,589
награды
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Посмотрим, как админко за сутки пивком не упьется , то мож и депнуть можно будет)).
Сегодня, 01:00
#
15
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 1,519
Благодарностей: 308
обсуждение проекта,плавно переросло в вечер юмора,что.то-же не плохо,хоть посмеялся,с партнеров и прочего....
Сегодня, 01:05
#
16
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Цитата:
Сообщение от
rysi1967
обсуждение проекта,плавно переросло в вечер юмора,что.то-же не плохо,хоть посмеялся,с партнеров и прочего....
А что вы скажете про проект?
Сегодня, 01:07
#
17
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,561
Благодарностей: 2,954
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Возможно и депнул бы, но для пива не сезон. Вложившимся удачи
Сегодня, 01:26
#
18
Любитель
Имя:
Артур
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 135
Благодарностей: 18
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Всем любителям пива посвящается)
Сегодня, 01:29
#
19
Профессионал
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,256
Благодарностей: 5,356
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Еще не все блохеры с Вкишлака пришли светануть рефкой и подписями
Проект - ОЗЗ!
Хотя словами ТСа - нельзя недооценивать мощи Вкишлака
Посмотрим еще раз на сие чудо
Последний раз редактировалось Musya Rich; Сегодня в
01:31.
Сегодня, 02:24
#
20
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.05.2015
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Re: pivnushka.biz - Пивнушка
Чего только перед НГ не придумают))))))
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Сегодня, 02:55