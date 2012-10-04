Московская биржа подписала в Шанхае соглашения о сотрудничестве с китайскими брокерам

ШАНХАЙ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Соглашения о сотрудничестве в области инвестиций и рынков капитала заключено сегодня в Шанхае между Московской биржей и китайскими брокерскими компаниями CITIC Securities и Galaxy Securities. Церемония подписания состоялась до начала открывшегося в Шанхае 2-го Биржевого форума, организованного Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.
Условия соглашений подразумевают взаимодействие сторон в целях стимулирования инвестиционных потоков между Россией и Китаем. Китайские брокеры будут предоставлять доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже своим клиентам, при этом предусмотрена возможность оказания содействия китайским компаниям, желающим пройти листинг на Московской бирже.
С российской стороны подпись под соглашениями поставил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, с китайской - заместитель генерального директора компании Galaxy Securities Инь Яньу и Управляющий директор компании CITIC Securities Ма Яо.
"Китай - крупнейший торговый партнер России, и мы видим большой потенциал развития наших связей в области инвестиций и рынков капитала" - сказал Афанасьев, подчеркнув, что "Московская биржа продолжает расширять линейку инструментов с китайской валютой". "Буквально на этой неделе мы подписали соглашение, в рамках которого дочерние организации Шанхайской фондовой биржи получили статус официального партнера по распространению рыночных данных Московской биржи с правом выдачи лицензий на территории континентального Китая, а ICBC Standard Bank Plc получил статус индивидуального участника клиринга на валютном рынке Московской биржи", - добавил он.
Афанасьев выразил надежду на то, что сегодняшние соглашения "внесут свой вклад в сотрудничество и будут способствовать притоку китайских инвесторов и эмитентов на российский рынок".
Позиция китайских партнеров
В свою очередь заместитель генерального директора компании Galaxy Securities Инь Яньу выразил надежды на то, "что подписанный документ станет началом долгосрочного плодотворного сотрудничества, которое принесет пользу не только общим клиентам, но и будет способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений в области инвестиций и рынков капитала".
По словам управляющего директора компании CITIC Securities Ма Яо, непрерывное развитие отношений между Китаем и Россией позволяет клиентам "получать больше привлекательных инвестиционных возможностей, в том числе доступ к рынкам долгового капитала и листингу некоторых компаний материковой части Китая". "Мы также договорились о проведении образовательных и обучающих программ для клиентов с обеих сторон для формирования почвы для прихода инвесторов на китайские и российские рынки капитала", - сказал Ма Яо.
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