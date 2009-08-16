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ПАММ Without Name 5552689 (парный трэйд) ИнстаФорекс

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Вчера, 23:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.12.2016
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
ПАММ Without Name 5552689 (парный трэйд) ИнстаФорекс
Здравствуйте уважаемые инвесторы... и просто посетители. Представляю Вам свой ПАММ счет https://www.instaforex.com/ru/forex_...ader=5552689#/


История счета пока довольно не большая, но по своей тс работаю довольно давно с перерывами и дополнениями. Основная ТС на счете парная торговля евро/баксом и фунт/баксом, так же паралельно ведется торговля небольшим лотом по ТС друга по уровням фибоначчи. Планирую в будущем ввести так же торговлю синтетиком против кросса (арбитраж), но это пока в разработке. Торговля по основной ТС пока ведется в ручную, жду написания советника и после проверок на демо счетах основная ТС будет переведена на автомат. Прибыльность довольно не большая, и просадки были достаточно большие, но связано это по большей части не с ТС, а с отсутствием нормальной сети 3G и времени как такового. Сейчас сеть стабильна и времени появилось на много больше. Автомат соответственно будет стоять на ВПС, что обеспечит круглосуточную работу. В мониторинге особо внимания на прибыльность в процентах не обращайте. Не верно рассчитывает. Смотрите историю инвестиций и текущие инвестиции. Счет привязан к ИнстаРебейт что дает дополнительно небольшую прибыль. Ребейт распределяется между всеми участниками, проверенно! Пока в паммперсах условия по инвестированию менять не буду, потом раскидаю по суммам и комиссии соответственно. Для основного (наибольшего) инвестора есть небольшой плюсик-плюшка, об этом в личке. Ну и последнее пожалуй: по ТС особо не задавайте вопросов, многого не отвечу, не зачем инвестору знать все тонкости торговли А так задавайте вопросы, постараюсь ответить. Партнеры, для вас выставил вознаграждение в 50%, так что гоу искать инвесторов!!!

. История счета пока довольно не большая, но по своей тс работаю довольно давно с перерывами и дополнениями. Основная ТС на счете парная торговля евро/баксом и фунт/баксом, так же паралельно ведется торговля небольшим лотом по ТС друга по уровням фибоначчи. Планирую в будущем ввести так же торговлю синтетиком против кросса (арбитраж), но это пока в разработке. Торговля по основной ТС пока ведется в ручную, жду написания советника и после проверок на демо счетах основная ТС будет переведена на автомат. Прибыльность довольно не большая, и просадки были достаточно большие, но связано это по большей части не с ТС, а с отсутствием нормальной сети 3G и времени как такового. Сейчас сеть стабильна и времени появилось на много больше. Автомат соответственно будет стоять на ВПС, что обеспечит круглосуточную работу. В мониторинге особо внимания на прибыльность в процентах не обращайте. Не верно рассчитывает. Смотрите историю инвестиций и текущие инвестиции. Счет привязан к ИнстаРебейт что дает дополнительно небольшую прибыль. Ребейт распределяется между всеми участниками, проверенно! Пока в паммперсах условия по инвестированию менять не буду, потом раскидаю по суммам и комиссии соответственно. Для основного (наибольшего) инвестора есть небольшой плюсик-плюшка, об этом в личке. Ну и последнее пожалуй: по ТС особо не задавайте вопросов, многого не отвечу, не зачем инвестору знать все тонкости торговли А так задавайте вопросы, постараюсь ответить. Партнеры, для вас выставил вознаграждение в 50%, так что гоу искать инвесторов!!!
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