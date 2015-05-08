С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату

На сегодняшний день правовые основания для выплаты заработной платы народным депутат Украины с 1 января следующего года отсутствуют. Такая информация была озвучена в парламентских кулуарах первым заместителем председателя в комитете по вопросам регламента и организации работы в Верховной Раде Украины Павлом Пинзеником.
«При принятии нового бюджета могут возникнуть правовые пробелы, которые действительно станут в том, на каких законных основаниях будут осуществляются расходы в Управлении делами Верховной Рады Украины на содержание хозяйственного обеспечения, а также для выплаты чиновникам заработной платы с 1 января 2017 года», - отметил Павел Пинзеник.
Он заявил, что процесс установления размера оплаты труда народным избранникам - это прямое требование закона.
«На сегодняшний день выплата заработной платы имеет несколько спорные правовые основания, сейчас она происходит на базе распоряжения предшествующего председателя Верховной Рады Украины», - отметил нардеп. Т. е. как утверждают эксперты, это уже первое прямое нарушение при выполнении принятого бюджета на 2017 год.
Специально для mmgp.ru