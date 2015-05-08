Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,202 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 937
Благодарностей: 98
КП: 0.139
С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату

На сегодняшний день правовые основания для выплаты заработной платы народным депутат Украины с 1 января следующего года отсутствуют. Такая информация была озвучена в парламентских кулуарах первым заместителем председателя в комитете по вопросам регламента и организации работы в Верховной Раде Украины Павлом Пинзеником.

«При принятии нового бюджета могут возникнуть правовые пробелы, которые действительно станут в том, на каких законных основаниях будут осуществляются расходы в Управлении делами Верховной Рады Украины на содержание хозяйственного обеспечения, а также для выплаты чиновникам заработной платы с 1 января 2017 года», - отметил Павел Пинзеник.

Он заявил, что процесс установления размера оплаты труда народным избранникам - это прямое требование закона.

«На сегодняшний день выплата заработной платы имеет несколько спорные правовые основания, сейчас она происходит на базе распоряжения предшествующего председателя Верховной Рады Украины», - отметил нардеп. Т. е. как утверждают эксперты, это уже первое прямое нарушение при выполнении принятого бюджета на 2017 год.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Oliver Frank вне форума  
Старый Вчера, 23:43
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.05.2016
Сообщений: 115
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Re: С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату
Уж поверьте, наши депутаты без зарплат не останутся. У нас что первый раз де факто с де юре расходится. А потом и поправки необходимые внесут, подкорректируют.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Лучший Ребейт Сервис
magic555 вне форума  
Старый Сегодня, 01:09
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 961
Благодарностей: 51
КП: 0.038
Re: С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату
А то нашим депутатам нужна эта зарплата, они ведь там почти все живут явно не на свою зарплату, а на другие денежные средства.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 02:05
#4
Блог VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,871
Благодарностей: 808
КП: 0.101
Re: С 1 января депутаты Украины не смогут законно получать зарплату
Я сегодня слышал обратную новость, что мол депутаты сами 23 декабря проголосуют за поднятие своих же зарплат в 1.5 раза!
Поэтому без зарплаты они явно не останутся, а если проголосуют так в 1.5 раза больше получат
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

|Зарабатываю вместе с VIP-INVESTS.COM (в стабильном плюсе уже целый год). Лучше инсайдной инф. не найти!
|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Европейцы смогут получать зарплату в биткоин Alex077 Новости криптовалют 43 11.12.2015 13:58
В США неработающий более 20 лет полицейский продолжает получать зарплату Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 11 06.09.2015 11:43
За зарплату в «конверте» директоров смогут посадить на 3 года Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 15 18.06.2015 16:25
Украинцы смогут получать пенсии по наследству CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.05.2015 20:56
Как не работать и получать зарплату: Google платит незанятым сотрудникам Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 4 08.05.2015 14:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Китайцы приобрели контрольный пакет футбольного клуба "Интер" (Милан)
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар shiburshunchik
ProfitDeluxe - profitdeluxe.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Есть ли ПАММ площадки где есть центовые ПАММ счета?
От Gulynin в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
confidenceincome - confidenceincome.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Инструменты для вебдизайна
От lev19888 в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар netwebinvest
Rubi-bablo.pro - Руби бабло.
От netwebinvest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
.     
Пользователей
396,202
Тем
444,534
Сообщений
10,792,557

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube