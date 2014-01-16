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Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.

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Старый Вчера, 22:29
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,778
Благодарностей: 345
КП: 0.063
Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.


Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 млрд руб. В эту сумму входят украшения в итальянском стиле и гирлянды как на Елисейских Полях в Париже.

Большая часть бюджетных средств, которые московские власти выделили в этом году на празднование Нового года и оформление города, пошла на украшение столичных улиц, подсчитал РБК на основании данных госзакупок. Деньги пошли на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели. Разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 млн руб. Дизайн-проект предполагалось создать на основе опыта Парижа, Мадрида, Палермо и Токио. Еще в ноябре мэрия заявила, что к новому, 2017 году столицу украсят в итальянском стиле.

В результате Объединенная энергетическая компания, которая принадлежит департаменту городского имущества, заключила 81 контракт на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Поставщиками услуг стали в общей сложности восемь компаний. «Союзспецконтракт» стал победителем по 37 конкурсам на 1,6 млрд руб., «Мастерская городского оформления» выиграла два контракта на общую сумму 210 млн руб., «Форум» — семь аукционов на 187 млн руб., «Эдлайн» получил девять контрактов на 184 млн руб. Также в числе подрядчиков — «Зодиак-Энерго», «Каскад-Энерго», «Все сам» и «Промо-Ленд».

Гирлянды на центральных улицах обошлись Москве в 182 млн руб. Цена одного метра составила от 112 до 187 руб. Для спальных районов закупили гирлянды по 4,5–16,2 тыс. руб. за комплект для одного дерева. Самые дорогие — гирлянды на панель-кронштейнах, которые крепятся у основания фонаря или дерева и тянутся вверх, по форме напоминая бокал; так традиционно украшают Елисейские поля во Франции. Москва заказала 60 таких конструкций за 89,1 млн руб., то есть по 1,4 млн для одного дерева. В тендерной документации указывается, что кронштейны должны быть обвиты гирляндами Champs Elysees французской компании Вlachere или их аналогом.

Световые инсталляции на Тверской площади оценили в 17,9 млн руб. Украшение Газетного и Камергерского переулков в стиле «эпохи Возрождения и барокко» — в 12 млн руб. Одна «танцующая» световая фигура стоила 619 тыс. руб., одна фигура снеговика — 1 млн руб.
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blackvovik вне форума  
Старый Сегодня, 00:00
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 585
Благодарностей: 61
КП: 0.110
Re: Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.
Да уж, одна Красная площадь чего стоит, как ее разукрасили! Получше европейских городов, красота, детям сколько радости. Праздник есть праздник.
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Лийя Эрис вне форума  
Старый Сегодня, 01:30
#3
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 1,558
Благодарностей: 1,652
КП: 0.010
Re: Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.
Смотрится очень красиво!
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