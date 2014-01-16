Москва потратит на празднование Нового года не менее 3 млрд руб.

Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум 3 млрд руб. В эту сумму входят украшения в итальянском стиле и гирлянды как на Елисейских Полях в Париже.
Большая часть бюджетных средств, которые московские власти выделили в этом году на празднование Нового года и оформление города, пошла на украшение столичных улиц, подсчитал РБК на основании данных госзакупок. Деньги пошли на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели. Разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 млн руб. Дизайн-проект предполагалось создать на основе опыта Парижа, Мадрида, Палермо и Токио. Еще в ноябре мэрия заявила, что к новому, 2017 году столицу украсят в итальянском стиле.
В результате Объединенная энергетическая компания, которая принадлежит департаменту городского имущества, заключила 81 контракт на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Поставщиками услуг стали в общей сложности восемь компаний. «Союзспецконтракт» стал победителем по 37 конкурсам на 1,6 млрд руб., «Мастерская городского оформления» выиграла два контракта на общую сумму 210 млн руб., «Форум» — семь аукционов на 187 млн руб., «Эдлайн» получил девять контрактов на 184 млн руб. Также в числе подрядчиков — «Зодиак-Энерго», «Каскад-Энерго», «Все сам» и «Промо-Ленд».
Гирлянды на центральных улицах обошлись Москве в 182 млн руб. Цена одного метра составила от 112 до 187 руб. Для спальных районов закупили гирлянды по 4,5–16,2 тыс. руб. за комплект для одного дерева. Самые дорогие — гирлянды на панель-кронштейнах, которые крепятся у основания фонаря или дерева и тянутся вверх, по форме напоминая бокал; так традиционно украшают Елисейские поля во Франции. Москва заказала 60 таких конструкций за 89,1 млн руб., то есть по 1,4 млн для одного дерева. В тендерной документации указывается, что кронштейны должны быть обвиты гирляндами Champs Elysees французской компании Вlachere или их аналогом.
Световые инсталляции на Тверской площади оценили в 17,9 млн руб. Украшение Газетного и Камергерского переулков в стиле «эпохи Возрождения и барокко» — в 12 млн руб. Одна «танцующая» световая фигура стоила 619 тыс. руб., одна фигура снеговика — 1 млн руб.