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mr-farmer.biz - Mr.Farmer

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 22:22
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,102
Благодарностей: 71
КП: 0.052
mr-farmer.biz - Mr.Farmer

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 21.11.2016




Об игре:

В магазине вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем животное дороже, тем больше приносит.


Вся продукция которую вам принесли ваши животные сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.

Вы можете продать всю вашу продукцию за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 единиц продукции = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.

На сайте игры присутствуют различные игры и бонусы.
Также у вас есть возможность иметь дополнительный доход собирая сатоши в нашем ротаторе! Все краны доступны для сбора без регистрации! Все краны проверяются и постоянно будут обновляться и добавляться новые! Всем удачи, настроения и хороших зароботков!

Бонусы:


Новогодний подарок каждому зарегистрированному пользователю пополнившему баланс на любую сумму!!! 1000 золота в подарок на покупку первого животного на вашей ферме!!!


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса, от просмотра серфинга и выполнений заданий, также от бонусов выдаваемых при пополнениях баланса приглашенным Вами человеком.
Пополнения реферала >>> 10% на счет для вывода!
Серфинг и задания! >>> 10% на счет для вывода!


Платежные системы:


PAYEER


Мой вклад:


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Старый Сегодня, 00:31
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 811
КП: 0.109
Re: mr-farmer.biz - Mr.Farmer
От скама к скаму шаблон нисколько не меняется
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Старый Сегодня, 01:12
#3
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BREST
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,122
Благодарностей: 541
КП: 0.014
Re: mr-farmer.biz - Mr.Farmer
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
От скама к скаму шаблон нисколько не меняется
Чтоб на пивас срубить шаблон не нужен .
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