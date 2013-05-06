mr-farmer.biz - Mr.Farmer

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 21.11.2016
В магазине вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем животное дороже, тем больше приносит.
Вся продукция которую вам принесли ваши животные сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.
Вы можете продать всю вашу продукцию за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 единиц продукции = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
На сайте игры присутствуют различные игры и бонусы.
Также у вас есть возможность иметь дополнительный доход собирая сатоши в нашем ротаторе! Все краны доступны для сбора без регистрации! Все краны проверяются и постоянно будут обновляться и добавляться новые! Всем удачи, настроения и хороших зароботков!
Бонусы:
Новогодний подарок каждому зарегистрированному пользователю пополнившему баланс на любую сумму!!! 1000 золота в подарок на покупку первого животного на вашей ферме!!!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса, от просмотра серфинга и выполнений заданий, также от бонусов выдаваемых при пополнениях баланса приглашенным Вами человеком.
Пополнения реферала >>> 10% на счет для вывода!
Серфинг и задания! >>> 10% на счет для вывода!
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: