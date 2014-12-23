OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,504 Благодарностей: 485 КП: 0.078

Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках





Сообщение об этом фактически курьезном случае появилось на официальном



Оказывается один пойманный 29-летний британский кибервзломщик по имени Томаш Сковрон погорел на своей невнимательности.



История эта развивалась во общем-то по обычному сюжету. В 2014 году небольшая организованная группа хакеров решила похищать банковские сведения о клиентах с помощью распространения вредоносных программ. Сказано - сделано. Атаки на банки молодые мошенники решили проводить из Кройдона, одного из районов Лондона, благо эти люди сами также проживали там же, в этом районе. Роли были распределены согласно технических возможностей и прошлого опыта подобных действий каждого из участника этой незаконной группы.



Первые банковские взломы (через трояны) в декабре 2014 года прошли удачно и были похищены банковские данные клиентов банков из Австралии. Благодаря этим данным взломщикам удалось "увести" почти 840 тысяч фунтов-стерлингов (в пересчете с австралийских долларов) с банковских клиентских счетов в другой стране. На радостях киберпреступники начали даже обналичивать часть похищенных денежных средств.



Но не тут-то было. Оказывается Томаш Сковрон по своей глупой невнимательности совершил роковую ошибку, нет, вернее их было даже две, на самом то деле.



Во-первых, он совершил несколько операций со своего компьютера напрямую, а это непростительно. Дело в том, что преступники проводя такие действия всегда пользуются VPN, Tor или хотя бы анонимайзером, чтобы укрыть свой настоящий IP-адрес от сторонних глаз и вот этим сразу и воспользовались полицейские, которым, конечно поступил сигнал, что кто-то уводить средства клиентов с банковских счетов.



И уже 9 декабря 2014 г. бригада полицейских нагрянула с обыском на квартиру Томаша, а также его подельника Петра Птача в пригороде Лондона. Полицейские изъяли компьютеры и сотовые телефоны аферистов и этого оказалось вполне достаточно для сбора улик.



Ну а во-вторых, Томаш, ко всему прочему переводил часть похищенных денег на свой счет, который он открыл в британской столице на свой паспорт незадолго до этой операции. То есть это был просто такой своеобразный "подарок" для следователей Скотланд-Ярда. Вообщем, украденные таким неудачным способом 840 тысяч фунтов-стерлингов встали этим "друзьям по несчастью" боком: - Томаша в итоге приговорили к годам британской тюрьмы, а Птах получил 3 года. Может теперь в тюрьме они наберутся больше ума?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/585c0fba19c5c Сообщение об этом фактически курьезном случае появилось на официальном сайте полиции Великобритании.Оказывается один пойманный 29-летний британский кибервзломщик по имени Томаш Сковрон погорел на своей невнимательности.История эта развивалась во общем-то по обычному сюжету. В 2014 году небольшая организованная группа хакеров решила похищать банковские сведения о клиентах с помощью распространения вредоносных программ. Сказано - сделано. Атаки на банки молодые мошенники решили проводить из Кройдона, одного из районов Лондона, благо эти люди сами также проживали там же, в этом районе. Роли были распределены согласно технических возможностей и прошлого опыта подобных действий каждого из участника этой незаконной группы.Первые банковские взломы (через трояны) в декабре 2014 года прошли удачно и были похищены банковские данные клиентов банков из Австралии. Благодаря этим данным взломщикам удалось "увести" почти 840 тысяч фунтов-стерлингов (в пересчете с австралийских долларов) с банковских клиентских счетов в другой стране. На радостях киберпреступники начали даже обналичивать часть похищенных денежных средств.Но не тут-то было. Оказывается Томаш Сковрон по своей глупой невнимательности совершил роковую ошибку, нет, вернее их было даже две, на самом то деле.Во-первых, он совершил несколько операций со своего компьютера напрямую, а это непростительно. Дело в том, что преступники проводя такие действия всегда пользуются VPN, Tor или хотя бы анонимайзером, чтобы укрыть свой настоящий IP-адрес от сторонних глаз и вот этим сразу и воспользовались полицейские, которым, конечно поступил сигнал, что кто-то уводить средства клиентов с банковских счетов.И уже 9 декабря 2014 г. бригада полицейских нагрянула с обыском на квартиру Томаша, а также его подельника Петра Птача в пригороде Лондона. Полицейские изъяли компьютеры и сотовые телефоны аферистов и этого оказалось вполне достаточно для сбора улик.Ну а во-вторых, Томаш, ко всему прочему переводил часть похищенных денег на свой счет, который он открыл в британской столице на свой паспорт незадолго до этой операции. То есть это был просто такой своеобразный "подарок" для следователей Скотланд-Ярда. Вообщем, украденные таким неудачным способом 840 тысяч фунтов-стерлингов встали этим "друзьям по несчастью" боком: - Томаша в итоге приговорили к годам британской тюрьмы, а Птах получил 3 года. Может теперь в тюрьме они наберутся больше ума?Специально для mmgp.ru

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