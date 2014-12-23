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Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках

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Старый Вчера, 21:49
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,504
Благодарностей: 485
КП: 0.078
Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках



Сообщение об этом фактически курьезном случае появилось на официальном сайте полиции Великобритании.

Оказывается один пойманный 29-летний британский кибервзломщик по имени Томаш Сковрон погорел на своей невнимательности.

История эта развивалась во общем-то по обычному сюжету. В 2014 году небольшая организованная группа хакеров решила похищать банковские сведения о клиентах с помощью распространения вредоносных программ. Сказано - сделано. Атаки на банки молодые мошенники решили проводить из Кройдона, одного из районов Лондона, благо эти люди сами также проживали там же, в этом районе. Роли были распределены согласно технических возможностей и прошлого опыта подобных действий каждого из участника этой незаконной группы.

Первые банковские взломы (через трояны) в декабре 2014 года прошли удачно и были похищены банковские данные клиентов банков из Австралии. Благодаря этим данным взломщикам удалось "увести" почти 840 тысяч фунтов-стерлингов (в пересчете с австралийских долларов) с банковских клиентских счетов в другой стране. На радостях киберпреступники начали даже обналичивать часть похищенных денежных средств.

Но не тут-то было. Оказывается Томаш Сковрон по своей глупой невнимательности совершил роковую ошибку, нет, вернее их было даже две, на самом то деле.

Во-первых, он совершил несколько операций со своего компьютера напрямую, а это непростительно. Дело в том, что преступники проводя такие действия всегда пользуются VPN, Tor или хотя бы анонимайзером, чтобы укрыть свой настоящий IP-адрес от сторонних глаз и вот этим сразу и воспользовались полицейские, которым, конечно поступил сигнал, что кто-то уводить средства клиентов с банковских счетов.

И уже 9 декабря 2014 г. бригада полицейских нагрянула с обыском на квартиру Томаша, а также его подельника Петра Птача в пригороде Лондона. Полицейские изъяли компьютеры и сотовые телефоны аферистов и этого оказалось вполне достаточно для сбора улик.

Ну а во-вторых, Томаш, ко всему прочему переводил часть похищенных денег на свой счет, который он открыл в британской столице на свой паспорт незадолго до этой операции. То есть это был просто такой своеобразный "подарок" для следователей Скотланд-Ярда. Вообщем, украденные таким неудачным способом 840 тысяч фунтов-стерлингов встали этим "друзьям по несчастью" боком: - Томаша в итоге приговорили к годам британской тюрьмы, а Птах получил 3 года. Может теперь в тюрьме они наберутся больше ума?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/585c0fba19c5c
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OPLOTT вне форума  
Старый Вчера, 22:53
#2
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,455
Благодарностей: 486
КП: 0.118
Re: Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
а Птах получил 3 года.
А не маловато ли будет за такое ограбление?
И в целом странно, как у хакера которому хватило мозгов совершить такое ограбление, мог погореть на таких детских ошибках...
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ktulhuF вне форума  
Старый Вчера, 23:33
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 585
Благодарностей: 61
КП: 0.110
Re: Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках
То ли глупость, то ли жадность его подвела, а может и то и другое вместе. Таких ошибок даже я бы не допустила, а тут хакер профессионал
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Лийя Эрис вне форума  
Старый Вчера, 23:39
#4
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 649
Благодарностей: 114
КП: 0.311
Re: Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
А не маловато ли будет за такое ограбление?
И в целом странно, как у хакера которому хватило мозгов совершить такое ограбление, мог погореть на таких детских ошибках...
есть чисто русское выражение : «пошел паровозом» .
В его случае он возможно прикрыл кого то другого, из за того что на него уже были «края» в полиции.
Nicu9999 вне форума  
Старый Сегодня, 00:12
#5
Любитель
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 48
КП: 0.023
Re: Хакер, укравший 840 тысяч фунтов-стерлингов, попался на очень глупых ошибках
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Может теперь в тюрьме они наберутся больше ума?
Вот уж не думаю, что они в тюрьме ума наберутся, это не совсем то место где его раздают.))
А вот уже ошибок таких совершать думаю не будут при повторных взломов.
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ЛИЛИЯ31 вне форума  
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