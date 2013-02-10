Где Украина закупает ядерное топливо?

Государственная служба статистики Украины, на страницах своего официального электронного издания опубликовала отчёт о том, где и в каком объёме украинская атомная энергетика закупает топливо. Оказалось, что 34 процента от всего закупаемого ядерного топлива украинские энергетики приобрели в Швеции. Оставшуюся часть, то есть 66 процентов было куплено в России. От себя уточню, данные приведены за 10 месяцев текущего года.
Топливо для атомных электростанций Украины поставляют две компании. Первая - это американско-японская корпорация Westinghouse, которая имеет свои производства в Швеции. Вторая - это дочернее подразделение российской государственной корпорации "Росатом", компания "ТВЭЛ". По информации от Государственной службы статистики Украины, энергетики закупили ядерное топливо в России массой 204,6 т на сумму 288,2 млн долларов, тогда как из Швеции было импортировано 105,7 т стоимостью 100,6 млн долларов.
Как сообщало ранее издание УНИАН, два года назад украинские энергетики закупили топлива для АЭС на общую сумму 628,2 млн долларов. В том числе из России, на 588,8 млн долларов, и из Швеции на сумму 39,3 млн долларов. В прошлом году атомная энергетика Украины импортировала топлива на общую сумму 643,6 млн долларов, в том числе из России, на 610,9 млн долларов и из Швеции, на 32,7 млн долларов.
По отчётам за первые шесть месяцев текущего года, украинские атомные энергетики импортировали из Швеции 41,6 процента тепловыделяющих элементов, тогда как из России 58,4 процента.
В начале 2016 года правительство Украины приняло новую энергетическую программу, согласно которой электроэнергетика страны должна начать диверсификацию поставок топлива. По новой принятой программе, у корпорации Westinghouse планировалось купить более 1/3 от всех поставок ядерного топлива.
Новая энергетическая программа была принята после успешного испытания по использованию топливных сборок американского производства на старых АЭС. Испытания проводились весной 2015 года на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, где с успехом выполнили загрузку модернизированного топливного элемента ТВС-WR.
Через месяц после начала испытания, третий энергоблок АЭС был с успехом подключён к общей энергетической сети Украины. После чего, Дэнни Родерик, возглавляющий корпорацию Westinghouse заявил о том, что принадлежащая ему компания готова полностью заместить российское топливо своими топливными сборками нового поколения.
Специально для mmgp.ru