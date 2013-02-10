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Где Украина закупает ядерное топливо?

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Старый Вчера, 21:31
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Где Украина закупает ядерное топливо?


Государственная служба статистики Украины, на страницах своего официального электронного издания опубликовала отчёт о том, где и в каком объёме украинская атомная энергетика закупает топливо. Оказалось, что 34 процента от всего закупаемого ядерного топлива украинские энергетики приобрели в Швеции. Оставшуюся часть, то есть 66 процентов было куплено в России. От себя уточню, данные приведены за 10 месяцев текущего года.

Топливо для атомных электростанций Украины поставляют две компании. Первая - это американско-японская корпорация Westinghouse, которая имеет свои производства в Швеции. Вторая - это дочернее подразделение российской государственной корпорации "Росатом", компания "ТВЭЛ". По информации от Государственной службы статистики Украины, энергетики закупили ядерное топливо в России массой 204,6 т на сумму 288,2 млн долларов, тогда как из Швеции было импортировано 105,7 т стоимостью 100,6 млн долларов.

Как сообщало ранее издание УНИАН, два года назад украинские энергетики закупили топлива для АЭС на общую сумму 628,2 млн долларов. В том числе из России, на 588,8 млн долларов, и из Швеции на сумму 39,3 млн долларов. В прошлом году атомная энергетика Украины импортировала топлива на общую сумму 643,6 млн долларов, в том числе из России, на 610,9 млн долларов и из Швеции, на 32,7 млн долларов.

По отчётам за первые шесть месяцев текущего года, украинские атомные энергетики импортировали из Швеции 41,6 процента тепловыделяющих элементов, тогда как из России 58,4 процента.

В начале 2016 года правительство Украины приняло новую энергетическую программу, согласно которой электроэнергетика страны должна начать диверсификацию поставок топлива. По новой принятой программе, у корпорации Westinghouse планировалось купить более 1/3 от всех поставок ядерного топлива.

Новая энергетическая программа была принята после успешного испытания по использованию топливных сборок американского производства на старых АЭС. Испытания проводились весной 2015 года на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, где с успехом выполнили загрузку модернизированного топливного элемента ТВС-WR.

Через месяц после начала испытания, третий энергоблок АЭС был с успехом подключён к общей энергетической сети Украины. После чего, Дэнни Родерик, возглавляющий корпорацию Westinghouse заявил о том, что принадлежащая ему компания готова полностью заместить российское топливо своими топливными сборками нового поколения.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 вне форума  
Старый Вчера, 22:27
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,872
Благодарностей: 808
КП: 0.101
Re: Где Украина закупает ядерное топливо?
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
66 процентов было куплено в России
Конечно в России, а у кого еще покупать
Все здесь с РФ у страны нормально, как делали бизнес так и делают, никакая псевдовойна не помеха
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Старый Вчера, 22:30
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Автор темы Re: Где Украина закупает ядерное топливо?
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Все здесь с РФ у страны нормально, как делали бизнес так и делают, никакая псевдовойна не помеха
Справедливости ради надо сказать, что за 10 месяцев почти тридцать процентов закупок перенесли на другого поставщика. Правда ещё толком никто не знает, как поведут себя новые топливные сборки на советских энергоблоках при долгой эксплуатации.
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Drum13 вне форума  
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Старый Вчера, 23:47
#4
Любитель
 
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Сообщений: 115
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Re: Где Украина закупает ядерное топливо?
Сегодня новость читал, что Украина планирует построить своё предприятие по производству ядерного топлива. Но как скоро это воплотится в жизнь ещё не известно.
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magic555 вне форума  
Старый Сегодня, 01:12
#5
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Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 961
Благодарностей: 51
КП: 0.038
Re: Где Украина закупает ядерное топливо?
Что не говори, а пока Украина не может жить без российского ядерного топлива, газа, и многого другого, как бы нам этого не хотелось, и как бы нам об этом не говорили с экранов телевизоров.
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 01:53
#6
Блог VIP-INVESTS.COM
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,872
Благодарностей: 808
КП: 0.101
Re: Где Украина закупает ядерное топливо?
Цитата:
Сообщение от Адрон Посмотреть сообщение
Что не говори, а пока Украина не может жить без российского ядерного топлива, газа, и многого другого, как бы нам этого не хотелось, и как бы нам об этом не говорили с экранов телевизоров.
Да не слушайте эти проамериканские СМИ. США выгодно разжигать безлад у нас, поэтому и говорят.
А на деле как закупали, так и будем закупать топливо
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