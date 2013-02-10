Drum13 Мастер

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Где Украина закупает ядерное топливо?



Государственная служба статистики Украины, на страницах своего официального электронного издания опубликовала отчёт о том, где и в каком объёме украинская атомная энергетика закупает топливо. Оказалось, что 34 процента от всего закупаемого ядерного топлива украинские энергетики приобрели в Швеции. Оставшуюся часть, то есть 66 процентов было куплено в России. От себя уточню, данные приведены за 10 месяцев текущего года.



Топливо для атомных электростанций Украины поставляют две компании. Первая - это американско-японская корпорация Westinghouse, которая имеет свои производства в Швеции. Вторая - это дочернее подразделение российской государственной корпорации "Росатом", компания "ТВЭЛ". По информации от Государственной службы статистики Украины, энергетики закупили ядерное топливо в России массой 204,6 т на сумму 288,2 млн долларов, тогда как из Швеции было импортировано 105,7 т стоимостью 100,6 млн долларов.



Как сообщало ранее издание УНИАН, два года назад украинские энергетики закупили топлива для АЭС на общую сумму 628,2 млн долларов. В том числе из России, на 588,8 млн долларов, и из Швеции на сумму 39,3 млн долларов. В прошлом году атомная энергетика Украины импортировала топлива на общую сумму 643,6 млн долларов, в том числе из России, на 610,9 млн долларов и из Швеции, на 32,7 млн долларов.



По отчётам за первые шесть месяцев текущего года, украинские атомные энергетики импортировали из Швеции 41,6 процента тепловыделяющих элементов, тогда как из России 58,4 процента.



В начале 2016 года правительство Украины приняло новую энергетическую программу, согласно которой электроэнергетика страны должна начать диверсификацию поставок топлива. По новой принятой программе, у корпорации Westinghouse планировалось купить более 1/3 от всех поставок ядерного топлива.



Новая энергетическая программа была принята после успешного испытания по использованию топливных сборок американского производства на старых АЭС. Испытания проводились весной 2015 года на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, где с успехом выполнили загрузку модернизированного топливного элемента ТВС-WR.



Через месяц после начала испытания, третий энергоблок АЭС был с успехом подключён к общей энергетической сети Украины. После чего, Дэнни Родерик, возглавляющий корпорацию Westinghouse заявил о том, что принадлежащая ему компания готова полностью заместить российское топливо своими топливными сборками нового поколения.



Специально для mmgp.ru Государственная служба статистики Украины, на страницах своего официального электронного издания опубликовала отчёт о том, где и в каком объёме украинская атомная энергетика закупает топливо. Оказалось, что 34 процента от всего закупаемого ядерного топлива украинские энергетики приобрели в Швеции. Оставшуюся часть, то есть 66 процентов было куплено в России. От себя уточню, данные приведены за 10 месяцев текущего года.Топливо для атомных электростанций Украины поставляют две компании. Первая - это американско-японская корпорация Westinghouse, которая имеет свои производства в Швеции. Вторая - это дочернее подразделение российской государственной корпорации "Росатом", компания "ТВЭЛ". По информации от Государственной службы статистики Украины, энергетики закупили ядерное топливо в России массой 204,6 т на сумму 288,2 млн долларов, тогда как из Швеции было импортировано 105,7 т стоимостью 100,6 млн долларов.Как сообщало ранее издание УНИАН, два года назад украинские энергетики закупили топлива для АЭС на общую сумму 628,2 млн долларов. В том числе из России, на 588,8 млн долларов, и из Швеции на сумму 39,3 млн долларов. В прошлом году атомная энергетика Украины импортировала топлива на общую сумму 643,6 млн долларов, в том числе из России, на 610,9 млн долларов и из Швеции, на 32,7 млн долларов.По отчётам за первые шесть месяцев текущего года, украинские атомные энергетики импортировали из Швеции 41,6 процента тепловыделяющих элементов, тогда как из России 58,4 процента.В начале 2016 года правительство Украины приняло новую энергетическую программу, согласно которой электроэнергетика страны должна начать диверсификацию поставок топлива. По новой принятой программе, у корпорации Westinghouse планировалось купить более 1/3 от всех поставок ядерного топлива.Новая энергетическая программа была принята после успешного испытания по использованию топливных сборок американского производства на старых АЭС. Испытания проводились весной 2015 года на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, где с успехом выполнили загрузку модернизированного топливного элемента ТВС-WR.Через месяц после начала испытания, третий энергоблок АЭС был с успехом подключён к общей энергетической сети Украины. После чего, Дэнни Родерик, возглавляющий корпорацию Westinghouse заявил о том, что принадлежащая ему компания готова полностью заместить российское топливо своими топливными сборками нового поколения.

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