Авторские права ( интересно)

Воу воу воу прошу не бить меня из-за моего плохо знания законов , но всегда было интересно вот что. Смотрите, есть у нас в России такая замечательная статья 146 УК РФ которая регламентирует авторские права. Допустим там бла бла бла физ лица , бла бла бла юр лица, интересно следующее. Куча , просто МОРЕ , большое кол-во сайтов продажи одежды, суда можно впихнуть и простые принт бары типа всемайки ру и другие сайты. Они продают просто навалом атрибутики с принтами каких либо фильмов,сериалов (игра престолов, сериалы тнт), игр (дота, кс), фото знаменитостей.. Неужели никто ни разу на них не подавал в суд по 146? Я понимаю ,что особо всем насрать на них но все же , что закон то нам говорит ? И как например юридически будет отвечать лицо которое например сотрудничало с ними по партенрской программе ? (эти принт бары предлагают открывать свои сайты и продавать их продукцию). Кто будет ответственен? Изготовитель?
Короче просто интересно , отпишите кто шарит ( в теме)