Толщина моноблоков Acer Aspire C22 и C24 составляет всего 8 мм

Не дожидаясь старта выставки CES 2017, компания Acer объявила о старте продаж двух моноблочных компьютеров Aspire C22 и Aspire C24 с диагональю экрана 21,5 и 23,8 дюйма соответственно. Разрешение экрана в обоих случаях составляет 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:9. Экран несенсорный, зато благодаря специальной конструкции можно изменять угол дисплея относительно плоскости стола для максимально комфортной работы. Допускается наклон вперёд на 5° или назад на 15°. Оба компьютера также отличаются необыкновенно тонким корпусом: толщина в верхней части составляет всего 8 мм.
В компьютерах установлены веб-камера с разрешением 1 Мп, модули Bluetooth 4.0 LE и Wi-Fi 802.11ac, а также по два порта USB 3.0 и USB 2.0. За звук отвечают встроенные динамики.
Технические характеристики Acer Aspire C22 и Aspire C24:
Модель AC22-720-UR11 AC24-760-UR11
ОС Windows 10 Home Windows 10 Home
Процессор Intel Celeron J3160, 4 ядра, 1,6 ГГц Intel Core i3-6100U Skylake, 2 ядра, 2,3 ГГц
Дисплей 21,5 дюйма, 1920x1080 пикселей, 16:9 23,8 дюйма, 1920x1080 пикселей, 16:9
ОЗУ 4 ГБ DDR3L 8 ГБ DDR4
HDD 500 ГБ 1 ТБ
Acer Aspire C22 и C24 уже поступили в продажу в США по цене $450 и $700 соответственно.
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