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Толщина моноблоков Acer Aspire C22 и C24 составляет всего 8 мм

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Старый Вчера, 21:28
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
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награды Волшебный горшочек 
Толщина моноблоков Acer Aspire C22 и C24 составляет всего 8 мм



Не дожидаясь старта выставки CES 2017, компания Acer объявила о старте продаж двух моноблочных компьютеров Aspire C22 и Aspire C24 с диагональю экрана 21,5 и 23,8 дюйма соответственно. Разрешение экрана в обоих случаях составляет 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:9. Экран несенсорный, зато благодаря специальной конструкции можно изменять угол дисплея относительно плоскости стола для максимально комфортной работы. Допускается наклон вперёд на 5° или назад на 15°. Оба компьютера также отличаются необыкновенно тонким корпусом: толщина в верхней части составляет всего 8 мм.


В компьютерах установлены веб-камера с разрешением 1 Мп, модули Bluetooth 4.0 LE и Wi-Fi 802.11ac, а также по два порта USB 3.0 и USB 2.0. За звук отвечают встроенные динамики.


Технические характеристики Acer Aspire C22 и Aspire C24:
Модель AC22-720-UR11 AC24-760-UR11
ОС Windows 10 Home Windows 10 Home
Процессор Intel Celeron J3160, 4 ядра, 1,6 ГГц Intel Core i3-6100U Skylake, 2 ядра, 2,3 ГГц
Дисплей 21,5 дюйма, 1920x1080 пикселей, 16:9 23,8 дюйма, 1920x1080 пикселей, 16:9
ОЗУ 4 ГБ DDR3L 8 ГБ DDR4
HDD 500 ГБ 1 ТБ



Acer Aspire C22 и C24 уже поступили в продажу в США по цене $450 и $700 соответственно.

Источник.
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bizneser вне форума  
Старый Вчера, 21:43
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,561
Благодарностей: 8,684
КП: 0.215
Re: Толщина моноблоков Acer Aspire C22 и C24 составляет всего 8 мм
Я думал их давно уже не выпускают из за миини РС, интересно а что дешевле такие моноблоки или монитор с микро компом.
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axiomist вне форума  
Старый Сегодня, 02:50
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 7,830
Благодарностей: 3,634
КП: 0.042
Re: Толщина моноблоков Acer Aspire C22 и C24 составляет всего 8 мм
Цитата:
толщина в верхней части составляет всего 8 мм.
Цитата:
За звук отвечают встроенные динамики.
И толщина не везде такая, и динамики из-за гонки за стилем сверхдрянные.
Зато на двух ножках и не имеет портретного режима.
Инновация!

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от axiomist Посмотреть сообщение
Я думал их давно уже не выпускают из за миини РС, интересно а что дешевле такие моноблоки или монитор с микро компом.
По сути это как ноуты получаются, только экран больше.
Судя по фоткам, заменять там ничего не дозволено
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Последний раз редактировалось Thunderlight; Сегодня в 02:54. Причина: Добавлено сообщение
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