Apple даёт разработчикам дополнительное время для перехода на HTTPS

Летом на конференции WWDC 2016 компания Apple объявила, что все разработчики приложений должны будут перейти на использование безопасного способа подключения к серверам HTTPS до 1 января 2017 года. До указанной даты осталось совсем мало времени, но похоже, что разработчики не спешат выполнять требование компании. На своём официальном сайте для разработчиков Apple опубликовала сообщение, где говорится о том, что корпорация даёт дополнительное время для внедрения поддержки App Transport Security - технологии, которая делает передачу данных по сети более безопасной.
На сайте Apple говорится следующее:
App Transport Security (ATS), представленная в iOS 9 и OS X v10.11, повышает безопасность пользователя и конфиденциальность, необходимую для приложения, чтобы оно могло использовать защищённые соединения через HTTPS.
На WWDC 2016 года мы объявили о том, что приложения, опубликованные в App Store, должны получить поддержку ATS до конца года. Чтобы дать вам дополнительное время для подготовки, этот срок был продлён. Мы дадим вам знать, когда новый срок будет утверждён.
Хоть в iOS 9 функция ATS и активна по умолчанию, при желании разработчики могут отключить её, чтобы использовать для передачи данных HTTP. Интересно, что когда Apple объявила на WWDC 2016 о необходимости перехода на HTTPS, компания Google предложила разработчикам отключать функцию ATS, чтобы их приложения продолжали показывать рекламу.
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