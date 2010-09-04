“Эко-Инвестгрупп” приобрела Тереблянскую нефтегазовую площадь за 2,755 млн. грн

На аукционе Государственной службы геологии и недр, который состоялся 20 декабря нынешнего года, было выставлено на продажу спецразрешение на недропользование по Тереблянской нефтегазовой площади (10,9 кв. км).
В результате торгов, лот достался львовской компании ООО “Эко-Инвестгрупп”, которая предложила за него немногим более 2,755млн. грн. Вторым претендентом на покупку нефтегазовой площади являлось также львовское ООО “Спецэнергобур”.
Это уже не первая попытка продать Тереблянскую площадь. В прошлом году продажа актива так и не состоялась.
ООО “Эко-Инвестгрупп” – молодая компания, основанная в 2012 году. Ее уставной капитал всего 1 тыс. грн., а ее собственниками являются Андрей Маслюк и Роман Кунинец. По данным за прошлый год, выручка у компании отсутствовала.
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