Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,202 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

“Эко-Инвестгрупп” приобрела Тереблянскую нефтегазовую площадь за 2,755 млн. грн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 21:19
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,169
Благодарностей: 2,068
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
“Эко-Инвестгрупп” приобрела Тереблянскую нефтегазовую площадь за 2,755 млн. грн

На аукционе Государственной службы геологии и недр, который состоялся 20 декабря нынешнего года, было выставлено на продажу спецразрешение на недропользование по Тереблянской нефтегазовой площади (10,9 кв. км).

В результате торгов, лот достался львовской компании ООО “Эко-Инвестгрупп”, которая предложила за него немногим более 2,755млн. грн. Вторым претендентом на покупку нефтегазовой площади являлось также львовское ООО “Спецэнергобур”.

Это уже не первая попытка продать Тереблянскую площадь. В прошлом году продажа актива так и не состоялась.

ООО “Эко-Инвестгрупп” – молодая компания, основанная в 2012 году. Ее уставной капитал всего 1 тыс. грн., а ее собственниками являются Андрей Маслюк и Роман Кунинец. По данным за прошлый год, выручка у компании отсутствовала.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Куда инвестируют лучшие хайп блогеры|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
покупка, продажа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
General Electric поглощает нефтегазовую компанию Baker Hughes bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 13 25.11.2016 00:39
Осужден гендиректор ООО "ИнвестГрупп", похитивший у клиентов 26.000.000 рублей Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.01.2016 13:41
IBM приобрела сервис для видеотрансляций Ustream Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.01.2016 04:01
Мировые инвестиции в нефтегазовую отрасль сократятся минимум на 20-25% — Moody's bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.01.2016 15:40
Британия заблокировала нефтегазовую сделку с компанией LetterOne Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.03.2015 06:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Svunter
Помогу начинающим трейдерам, заработать с помощью торгового робота
От Svunter в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Denver10
Руководители ВУЗа решали свои финансовые вопросы тем, что присваивали степендии
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Владычица Морская
«Россию» лишили лицензии
От Владычица Морская в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
ПАММ-счет Nuts:352927 (Alpari)
От nuts в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dubrovskyj
magic-all.me - MAGIC ALL GROUP
От dubrovskyj в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rain1
Миссия МВФ выделит украине $17,5 млрд – ждем укрепления гривны?
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,202
Тем
444,534
Сообщений
10,792,555

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube