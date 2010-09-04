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Италия выделяет Украине 1 млн. евро

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Старый Вчера, 21:13
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,169
Благодарностей: 2,068
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Италия выделяет Украине 1 млн. евро

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.

Помощь от итальянского правительства будет разделена на два пакета финансирования. Первые 700 тыс. евро Украина получит в рамках Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.

Остальная сумма (300 тыс. евро) будет предоставлена ЮНИСЕФ с целью финансирования гуманитарного проекта по разминированию.

За счет полученных средств будут проведены курсы для школьников и детей дошкольного возраста – жителей опасных районов, в которых имеются наземные мины и остатки опасных взрывчатых устройств.

Источник.
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bizneser вне форума  
Старый Вчера, 21:23
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 243
Благодарностей: 29
КП: 0.042
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Первые 700 тыс. евро Украина получит в рамках Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
__________________
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Лалла вне форума  
Старый Вчера, 21:24
#3
Любитель
 
Имя: Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 48
КП: 0.023
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
__________________
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ЛИЛИЯ31 вне форума  
Старый Вчера, 21:32
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,169
Благодарностей: 2,068
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Хорошо, что дают помощь. Всегда полезно. Думаю, деньги будут сразу определены на какие цели под конкретное дело, каким людям, ведь они будут частями распределятся. Так, что думаю все будет хорошо.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
Итальянцев я знаю хорошо, они на воздух не дадут денег.
__________________
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Последний раз редактировалось bizneser; Вчера в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
bizneser вне форума  
Старый Вчера, 21:38
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 320
КП: 0.059
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
И талия сама банкрот а помогает респект ей , а деньги украдут это факт часть точноуйдёт на лево, надо просто выделить всех нуждающихся и на всех поделить наличкой пусть сами распоряжаются деньгами вот почему бы так не сделать .......
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МОЛ вне форума  
Старый Вчера, 21:39
#6
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,455
Благодарностей: 486
КП: 0.118
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от ЛИЛИЯ31 Посмотреть сообщение
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Европе невыгодно чтоб Украина утонула, не в последнюю очередь потому, что станет на Украине по настоящему плохо, так бежать в Европу недалеко...а им и африканцев хватает с мусульманами...
__________________
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ktulhuF вне форума  
Старый Вчера, 21:43
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 320
КП: 0.059
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от ktulhuF Посмотреть сообщение
Европе невыгодно чтоб Украина утонула, не в последнюю очередь потому, что станет на Украине по настоящему плохо, так бежать в Европу недалеко...а им и африканцев хватает с мусульманами...
Да не кто некуда не утонет , все закалённые годами коррупции все будут жить долго но плохо.................
__________________
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МОЛ вне форума  
Старый Вчера, 21:44
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Читаю я вот подобные новости по Украине, и складывается чёткое ощущение дежавю. Только по России 90-х годов. Когда страну разрывал олигархат, а радостный Запад хлопал с одобрением по плечу алкаша Борю и отправлял продовольственные пайки в России, в виде гуманитарной помощи.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 21:53
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,001
Благодарностей: 4,739
КП: 0.024
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Что то суммы мельчают....
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Последний раз редактировалось VVT5; Сегодня в 02:05.
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Старый Вчера, 22:17
#10
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,778
Благодарностей: 345
КП: 0.063
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Да уж. Сумма для целой страны вообще ничтожна. Европа наверное потом будет говорить про количество траншей, а не про общие суммы помощи.
Ну да ладно, спасибо что хоть что-то даю.
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Старый Вчера, 23:10
#11
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 955
Благодарностей: 153
КП: 0.123
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
так и будет, хорошо если на указанные цели потратят хоть процентов десять...тем более расходы на такие цели очень сложно проконтролировать...итальянцы, думаю, это прекрасно понимают, поэтому это скорее политический реверанс, чем реальная помощь
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Старый Сегодня, 01:21
#12
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 961
Благодарностей: 51
КП: 0.038
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Очень конечно приятно, что итальянцы позаботились о уязвимых слоях населения нашей страны, но что такое один миллион для такой большой страны.
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 01:31
#13
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Имя: Олеся
Пол: Женский
Адрес: Украина, Кривой Рог
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1,409
Благодарностей: 104
КП: 0.066
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Сообщение от ЛИЛИЯ31
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Да, живы будем не помрем. Очень обидно за родину украинскую. Если бы было распределение такое, как задуманно. А то на верхушках разворуют, народу и крох не останется.
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Старый Сегодня, 02:03
#14
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,870
Благодарностей: 808
КП: 0.101
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Лучше бы не деньгами, а реально продовольческими пайками раздали бы этот миллион евро.
Судя по прошлой помощи, ничего до простого населения так и не дошло
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