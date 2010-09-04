Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Сегодня, 02:54
Вчера, 21:13
#
1
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,169
Благодарностей: 2,068
награды
Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.
Помощь от итальянского правительства будет разделена на два пакета финансирования. Первые 700 тыс. евро Украина получит в рамках Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Остальная сумма (300 тыс. евро) будет предоставлена ЮНИСЕФ с целью финансирования гуманитарного проекта по разминированию.
За счет полученных средств будут проведены курсы для школьников и детей дошкольного возраста – жителей опасных районов, в которых имеются наземные мины и остатки опасных взрывчатых устройств.
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Вчера, 21:23
#
2
Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 243
Благодарностей: 29
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
bizneser
Первые 700 тыс. евро Украина получит в рамках Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
Вчера, 21:24
#
3
Любитель
Имя:
Лиля
Пол: Женский
Адрес: Украина Донецкая обл.
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 1,189
Благодарностей: 48
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
bizneser
для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Вчера, 21:32
#
4
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,169
Благодарностей: 2,068
награды
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
ЛИЛИЯ31
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Хорошо, что дают помощь. Всегда полезно. Думаю, деньги будут сразу определены на какие цели под конкретное дело, каким людям, ведь они будут частями распределятся. Так, что думаю все будет хорошо.
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
Лалла
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
Итальянцев я знаю хорошо, они на воздух не дадут денег.
Последний раз редактировалось bizneser; Вчера в
21:34.
Причина: Добавлено сообщение
Вчера, 21:38
#
5
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 320
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
И талия сама банкрот а помогает респект ей , а деньги украдут это факт часть точноуйдёт на лево, надо просто выделить всех нуждающихся и на всех поделить наличкой пусть сами распоряжаются деньгами вот почему бы так не сделать .......
Вчера, 21:39
#
6
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,455
Благодарностей: 486
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
ЛИЛИЯ31
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Европе невыгодно чтоб Украина утонула, не в последнюю очередь потому, что станет на Украине по настоящему плохо, так бежать в Европу недалеко...а им и африканцев хватает с мусульманами...
Вчера, 21:43
#
7
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,016
Благодарностей: 320
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
ktulhuF
Европе невыгодно чтоб Украина утонула, не в последнюю очередь потому, что станет на Украине по настоящему плохо, так бежать в Европу недалеко...а им и африканцев хватает с мусульманами...
Да не кто некуда не утонет , все закалённые годами коррупции все будут жить долго но плохо.................
Вчера, 21:44
#
8
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
bizneser
Всемирной продовольственной программы для распределения продовольственных пайков и денежной помощи наиболее уязвимым слоям гражданского населения.
Читаю я вот подобные новости по Украине, и складывается чёткое ощущение дежавю. Только по России 90-х годов. Когда страну разрывал олигархат, а радостный Запад хлопал с одобрением по плечу алкаша Борю и отправлял продовольственные пайки в России, в виде гуманитарной помощи.
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Вчера, 21:53
#
9
Топ Мастер
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,001
Благодарностей: 4,739
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Что то суммы мельчают....
Последний раз редактировалось VVT5; Сегодня в
02:05.
Вчера, 22:17
#
10
Специалист
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,778
Благодарностей: 345
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Да уж. Сумма для целой страны вообще ничтожна. Европа наверное потом будет говорить про количество траншей, а не про общие суммы помощи.
Ну да ладно, спасибо что хоть что-то даю.
Вчера, 23:10
#
11
Специалист
Имя:
Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 955
Благодарностей: 153
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Цитата:
Сообщение от
Лалла
Главное, чтобы не получилось как всегда и эта помощь не застряла в чьих-нибудь закромах.
так и будет, хорошо если на указанные цели потратят хоть процентов десять...тем более расходы на такие цели очень сложно проконтролировать...итальянцы, думаю, это прекрасно понимают, поэтому это скорее политический реверанс, чем реальная помощь
Сегодня, 01:21
#
12
Любитель
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 961
Благодарностей: 51
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Очень конечно приятно, что итальянцы позаботились о уязвимых слоях населения нашей страны, но что такое один миллион для такой большой страны.
Сегодня, 01:31
#
13
Любитель
Имя:
Олеся
Пол: Женский
Адрес: Украина, Кривой Рог
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1,409
Благодарностей: 104
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Сообщение от
ЛИЛИЯ31
Вопрос дойдут ли эти продовольственные пайки и денежная помощь до уязвимых слоёв, или помощь пойдёт в другом направлении.
И всё таки Украине не дают утопнуть, то один денежку подкинет, то другой.
Да, живы будем не помрем. Очень обидно за родину украинскую. Если бы было распределение такое, как задуманно. А то на верхушках разворуют, народу и крох не останется.
Сегодня, 02:03
#
14
Блог VIP-INVESTS.COM
Имя:
Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,870
Благодарностей: 808
Re: Италия выделяет Украине 1 млн. евро
Лучше бы не деньгами, а реально продовольческими пайками раздали бы этот миллион евро.
Судя по прошлой помощи, ничего до простого населения так и не дошло
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Сегодня, 02:54