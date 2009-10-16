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Square хочет играть по-крупному

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Square хочет играть по-крупному

Один из первых провайдеров мобильных картридеров – Square – собирается увеличить поставки mPOS-терминалов в крупные торговые сети. После такого заявления акции компании могут подскочить на 25% — с $14,5 до $18.

Обслуживание больших магазинов – отличная возможность для Square. Ведь уже сейчас бизнес по обработке платежей гипермаркетов растет в 5-6 раз быстрее, чем традиционная работа с мелкими продавцами.

Объемы платежей, которые будут поступать из крупных торговых сетей, удвоят денежный поток, проходящий через Square, уже через четыре года. К 2020 показатель может превысить $105 млрд. Такими прогнозами поделился аналитик Instinet, Дэн Долев.

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Метки
новости, платежная система
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