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Не шутите с PayPal: компания будет судиться из-за логотипа

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Старый Вчера, 21:06
#1
Топ Мастер
 
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награды Волшебный горшочек 
Не шутите с PayPal: компания будет судиться из-за логотипа

PayPal подал в суд на индийскую компанию Paytm. Крупнейший провайдер онлайн-платежей в стране обвиняется в копировании бренда PayPal.

В PayPal считают, что при создании логотипа дизайнеры компании использовали те же цвета, что мы привыкли видеть на продуктах PayPal. Кроме того, в названии индийского сервиса тоже используется приставка Pay, являясь обманчивой ссылкой на известную по всему миру службу онлайн-платежей.

Подобные споры – не редкость среди технологических компаний. Однако, если верить экспертам, в этом случае мы имеем дело с соперничеством.

Во-первых, популярность Paytm в Индии растет на фоне ограничения наличных расчетов.

А во-вторых, компания находится в тесной связи с интернет-гигантом Alibaba. Финансовое подразделение китайской торговой площадки — Ant Financial — владеет 40% акций One97 Communications (материнская компания Paytm).

Не исключено, что перспектива активного сотрудничества Paytm и Alibaba, пугает PayPal. Ведь финансовые решения(особенно для мобильных телефонов), которые предлагает китайская компания, уже сейчас считаются одними из самых инновационных в мире.

Источник.
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bizneser вне форума  
Старый Вчера, 22:52
#2
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Re: Не шутите с PayPal: компания будет судиться из-за логотипа
Да конечно сходство на лицо, но ведь и различие очевидно, возможно просто пайпал завидует хорошо растущей конкуренции, думают что пользуются популярностью только из-за логотипа.
ЛИЛИЯ31 вне форума  
Старый Сегодня, 02:37
#3
Блог VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
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Re: Не шутите с PayPal: компания будет судиться из-за логотипа
Такая крупная платежная система конечно будет судиться, ведь это ее лицо, ее репутация.
Поэтому лучше с такими вещами мелким компаниям не шутить!
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Метки
новости, платежная система
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