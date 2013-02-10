Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России

Американская корпорация Boeing и российская компания "ВСМПО-Ависма", подписали договор о совместном инвестировании строительства второй производственной площадки, на территории России.
Новое производственная площадка, под названием Ural Boeing Manufacturing-2 будет открыта в так называемой "Титановой долине", через два года. О том, что американская авиастроительная корпорация Boeing собирается инвестировать во второе совместное производство, вместе с российской компанией "ВСМПО-Ависма" сообщило руководство "Титановой долины" журналистам "РБК-Екатеринбург".
На новой производственной площадке будут вестись работы по обработке титановой штамповки для всех авиастроительных программ гражданской авиации, корпорации Boeing. Производится, титановые детали будут, в том числе и для семейства самолётов 787 серии, а так же для новых моделей 737 MAX и 777X. Новая производственная площадка будет возведена на территории резидента ООО "ВСМПО-Новые технологии", в так называемой "Титановой долине".
Кстати говоря, первая производственная площадка, в которую инвестирует американская корпорация Boeing, начнёт свою работу уже в следующем году, и займётся она производством элементов фюзеляжа планера самолета, некоторых элементов конструкций крыльев и пилонов, деталей шасси. Производственная площадка создаст 230 новых рабочих мест.
Как заявляют чиновники, в виде исключения, инвестиционный проект американской корпорации Boeing получит статус резидента уже через год. С российской стороны, инвестиционный проект уже одобрили в наблюдательном совете ОЭЗ "Титановая долина" весной этого года. Экспертный совет одобрил сделку в начале текущего месяца.
Как заявляет руководство "Титановой долины", новая совместная инвестиционная программа российского и американского бизнеса довольно символична. И принимающая сторона рада, что успела построить новую инженерную инфраструктуру, которая поможет успешно работать новым совместным производствам. С 2017 года проект строительства второй производственной площадки войдёт в активную инвестиционную фазу, а принимающая сторона в лице "Титановой долины" приступит непосредственно к своей деятельности, то есть к эксплуатации инженерной инфраструктуры для плановой реализации строительства нового производства.
Специально для mmgp.ru