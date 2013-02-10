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Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России

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Старый Вчера, 20:58
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России


Американская корпорация Boeing и российская компания "ВСМПО-Ависма", подписали договор о совместном инвестировании строительства второй производственной площадки, на территории России.

Новое производственная площадка, под названием Ural Boeing Manufacturing-2 будет открыта в так называемой "Титановой долине", через два года. О том, что американская авиастроительная корпорация Boeing собирается инвестировать во второе совместное производство, вместе с российской компанией "ВСМПО-Ависма" сообщило руководство "Титановой долины" журналистам "РБК-Екатеринбург".

На новой производственной площадке будут вестись работы по обработке титановой штамповки для всех авиастроительных программ гражданской авиации, корпорации Boeing. Производится, титановые детали будут, в том числе и для семейства самолётов 787 серии, а так же для новых моделей 737 MAX и 777X. Новая производственная площадка будет возведена на территории резидента ООО "ВСМПО-Новые технологии", в так называемой "Титановой долине".

Кстати говоря, первая производственная площадка, в которую инвестирует американская корпорация Boeing, начнёт свою работу уже в следующем году, и займётся она производством элементов фюзеляжа планера самолета, некоторых элементов конструкций крыльев и пилонов, деталей шасси. Производственная площадка создаст 230 новых рабочих мест.

Как заявляют чиновники, в виде исключения, инвестиционный проект американской корпорации Boeing получит статус резидента уже через год. С российской стороны, инвестиционный проект уже одобрили в наблюдательном совете ОЭЗ "Титановая долина" весной этого года. Экспертный совет одобрил сделку в начале текущего месяца.

Как заявляет руководство "Титановой долины", новая совместная инвестиционная программа российского и американского бизнеса довольно символична. И принимающая сторона рада, что успела построить новую инженерную инфраструктуру, которая поможет успешно работать новым совместным производствам. С 2017 года проект строительства второй производственной площадки войдёт в активную инвестиционную фазу, а принимающая сторона в лице "Титановой долины" приступит непосредственно к своей деятельности, то есть к эксплуатации инженерной инфраструктуры для плановой реализации строительства нового производства.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 вне форума  
Старый Вчера, 21:30
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 243
Благодарностей: 29
КП: 0.042
Re: Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России
Приятная новость, известная американская компания вкладывает деньги в производство на территории России. А что санкции их уже не пугают?
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Лалла вне форума  
Старый Вчера, 21:34
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 514
КП: 0.269
Автор темы Re: Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
А что санкции их уже не пугают?
Санкции не работают там, где американскому капиталу нужно зарабатывать деньги. Как говорится, деньги не пахнут. Заодно отстранив европейских конкурентов от российского рынка.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
Старый Вчера, 21:47
#4
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,514
Благодарностей: 1,600
КП: 0.044

награды Волшебный горшочек 
Re: Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
А что санкции их уже не пугают?
А санкции на Боинг не накладывались.
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assss вне форума  
Старый Вчера, 21:50
#5
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 243
Благодарностей: 29
КП: 0.042
Re: Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России
Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
А санкции на Боинг не накладывались.
Или Боинг на них просто положил.
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Лалла вне форума  
Старый Сегодня, 01:05
#6
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 961
Благодарностей: 51
КП: 0.038
Re: Корпорация Boeing инвестирует в производственные площадки на территории России
Это все говорит о том, что когда дела касаются бизнеса, то все равно на санкции, запреты и тому прочее, когда это выгодно обеим сторонам.
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