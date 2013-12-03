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Швейцарский телекоммуникационный гигант присоединился к блокчейн-консорциуму Hyperled

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Старый Сегодня, 18:50
#1
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Швейцарский телекоммуникационный гигант присоединился к блокчейн-консорциуму Hyperled
Ряды возглавляемой Linux Foundation блокчейн-инициативы пополнила ведущая государственная телекоммуникационная компания Швейцарии Swisscom AG. Об этом сообщает издание CoinDesk со ссылкой на заявление компании.

Одновременно с этим Swisscom сообщила о ряде блокчейн-проектов, которые она проводит на внутреннем уровне с прошлого года.

Речь, в частности, идет о программе лояльности для клиентов, разрабатываемой в сотрудничестве с неназываемым банком, а также о платформе для внебиржевой торговли (OTC trading). Последняя проектируется в партнерстве Люцернским университетом прикладных наук и другими участниками.

«Hyperledger предлагает перспективный и проверенный путь, включающий в себя стандарты Linux, широкую поддержку и открытый обмен информацией», — сказал глава блокчейн-проектов Swisscom Давид Ватрин.

В последнее время Швейцарию часто рассматривают как одного из законодателей мод в области финтеха, и представители Swisscom с такой идеей в целом согласны.

«Швейцария может использовать технологию блокчейн для популяризации цифровой экономики и стать одним из пионеров в этой области», — сказал директор финтех-направления компании Йоханнес Хонехер.

В начале ноября Федеральный совет Швейцарии объявил о планах регулирования финтех-индустрии и разработке перспективных решений, способных обеспечить развитие индустрии.



Источник:
Источник:http://forklog.com/shvejtsarskij-tel...u-hyperledger/
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 18:52.
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