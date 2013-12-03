Швейцарский телекоммуникационный гигант присоединился к блокчейн-консорциуму Hyperled

Ряды возглавляемой Linux Foundation блокчейн-инициативы пополнила ведущая государственная телекоммуникационная компания Швейцарии Swisscom AG. Об этом сообщает издание CoinDesk со ссылкой на заявление компании.
Одновременно с этим Swisscom сообщила о ряде блокчейн-проектов, которые она проводит на внутреннем уровне с прошлого года.
Речь, в частности, идет о программе лояльности для клиентов, разрабатываемой в сотрудничестве с неназываемым банком, а также о платформе для внебиржевой торговли (OTC trading). Последняя проектируется в партнерстве Люцернским университетом прикладных наук и другими участниками.
«Hyperledger предлагает перспективный и проверенный путь, включающий в себя стандарты Linux, широкую поддержку и открытый обмен информацией
», — сказал глава блокчейн-проектов Swisscom Давид Ватрин.
В последнее время Швейцарию часто рассматривают как одного из законодателей мод в области финтеха, и представители Swisscom с такой идеей в целом согласны.
«Швейцария может использовать технологию блокчейн для популяризации цифровой экономики и стать одним из пионеров в этой области
», — сказал директор финтех-направления компании Йоханнес Хонехер.
В начале ноября Федеральный совет Швейцарии объявил о планах регулирования финтех-индустрии и разработке перспективных решений, способных обеспечить развитие индустрии.