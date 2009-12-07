Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,171 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:34
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,658
Благодарностей: 210
Записей в FX-блоге: 908
Подписок: 5
КП: 0.121
Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей
Виртуальная реальность становится все многомерней и сильнее врастает в нашу с вами жизнь.

Как часто от жителей других стран можно услышать, что увеличилось количество одиноких людей, что приобретают популярность такие услуги как покупка объятий или своеобразная аренда друга или подруги, с которыми можно поговорить по душам и т.п.







Японская компания Gatebox.ai пошла дальше этого. Она создала галаграмму виртуальной жены!

Акцент делается на то, чтобы "жена" была интерактивной, помимо привычных функций выполнения управления умным домом (включение света или бытовых приборов) также отправляла своему "мужу" смски и создавала впечатление, что его дома ждут. В общем выполняет функцию голосового помощника.

Пока компания выпустит только 300 штук таких "любящих женушек". Стоимость одной такой будет равна в пересчете на рубли 150 тысяч.

Учитывая специфичность японцев, не сомневаюсь, что "виртуальная жена" станет довольно популярным приобретением и в будущем снизит свою цену, либо, что более вероятно, обусловит появление менее дорогих аналогов или попыток подражания такому прототипу.




Авторские права на статью принадлежат исключительнo MMGP.ru
По материалам сайта gatebox.ai
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

А ВЫ МОЖЕТЕ ТАК ДАЛЕКО ВИДЕТЬ ТРАЕКТОРИЮ ЦЕНЫ? Приходите в мой блог и "дывитесь". )))
sunmistik на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 18:40
#2
Интересующийся
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей
Я с этих японцев просто фигею, они как что нибудь придумают, так хоть стой хоть падай)) Нет что бы высокие технологии направить в нужное русло, или уже все проблемы решаемые электроникой закончились?
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Mahnovec вне форума  
Старый Сегодня, 18:59
#3
Блог VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 10,807
Благодарностей: 804
КП: 0.101
Re: Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей
Мда, куда мы катимся
Как бы там не уходили в виртуальную реальность, настоящую жену никогда не заменить!
Может малолетним поиграться, но не более того...
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

|Зарабатываю вместе с VIP-INVESTS.COM (в стабильном плюсе уже целый год). Лучше инсайдной инф. не найти!
|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 19:13
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 717
Благодарностей: 52
КП: 0.117
Re: Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей
Вот я бы хотела себе виртуального мужа, а не реального))) Отлично сэкономила бы, плюс решила бы вопрос по "чудищу под кроватью", а так же голосом из ниоткуда.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
Арлекино на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Дыра" в капитале банка "Кредит-Москва" составляет 5,6 млрд рублей. flot Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.11.2016 17:03
Зимбабве выпустит в оборот "эквиваленты" долларов США Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.05.2016 15:50
Новое устройство позволяет "пощупать" виртуальную реальность CashToday Новости технологий и интернета 0 28.09.2015 11:47
Геймеры смогут "пощупать" виртуальную реальность ukrainec Новости технологий и интернета 14 03.06.2015 13:30
"Газпром" оценил строительство "Силы Сибири" в 799,912 млрд рублей assss Политика и экономика 0 03.04.2015 01:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Спанч Боб
Выдал кредит ocean-m.net
От Спанч Боб в разделе «Кредитная история»
Аватар TheGOLDskull
profitsparadise - profitsparadise.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Архив котировок для биржевых индексов
От itrusted в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар bizneser
В США появилось шесть новых биткоин-банкоматов
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Naale
Nano-Shares - nano-shares.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Elkhoo
В какой срок можно ждать успеха ?
От Elkhoo в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
396,171
Тем
444,494
Сообщений
10,790,648

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube