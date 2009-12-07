Gatebox.ai выпустит "виртуальную жену" стоимостью 150 000 рублей

Виртуальная реальность становится все многомерней и сильнее врастает в нашу с вами жизнь.
Как часто от жителей других стран можно услышать, что увеличилось количество одиноких людей, что приобретают популярность такие услуги как покупка объятий или своеобразная аренда друга или подруги, с которыми можно поговорить по душам и т.п.
Японская компания Gatebox.ai пошла дальше этого. Она создала галаграмму виртуальной жены!
Акцент делается на то, чтобы "жена" была интерактивной, помимо привычных функций выполнения управления умным домом (включение света или бытовых приборов) также отправляла своему "мужу" смски и создавала впечатление, что его дома ждут. В общем выполняет функцию голосового помощника.
Пока компания выпустит только 300 штук таких "любящих женушек". Стоимость одной такой будет равна в пересчете на рубли 150 тысяч.
Учитывая специфичность японцев, не сомневаюсь, что "виртуальная жена" станет довольно популярным приобретением и в будущем снизит свою цену, либо, что более вероятно, обусловит появление менее дорогих аналогов или попыток подражания такому прототипу.
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По материалам сайта gatebox.ai