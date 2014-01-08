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business-angels.club - Business Angels Club

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:22
#1
Любитель
 
Имя: THE INVEST
Пол: Мужской
Возраст: 22
Адрес: Таиланд
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 371
Благодарностей: 47
КП: 0.126
business-angels.club - Business Angels Club
Я не админ/создатель проекта.
Старт проекта : 9 августа 2016 года в Царском (Киев)

О Проекте :
Международное сообщество финансовой взаимопомощи и благотворительности Business Angels Club в партнёрстве с международным благотворительным фондом ACF.International. Вы любите получать подарки? А дарить подарки? Наверное это самые приятные моменты в жизни каждого человека.
Представьте, что миллион человек подарит вам по 1 доллару. Это им практически ничего не стоит, а вы сразу станете миллионером.
Это стало возможным в международном сообществе финансовой взаимопомощи и благотворительности Business Angels Club, которое объединяет людей по всему миру, увлеченных идеей создания всеобщего блага на планете.

Члены нашего сообщества направляют 10% от своих благотоворительных взносов в благотоворительный фонд acf.international, а остальые 90% дарят другим активным членам наешего сообщества которые раннее приняли благотворительную эстафету в качестве благодарности за их вклад в изменение мира.


Миссия Сообщества Business Angels Club :
Помощь Детским Домам.
Финансирование образовательных, реабилитационных, инфраструктурных программ.
Помощь Больным Детям.
Финансирование лечения, реабилитации, социализации и обучения больных детей.
Помощь Домам Престарелых.
Финансирование медицинского и социального обеспечения престарелых, реставрация жилой инфраструктуры.
Помощь Малообеспеченным Семьям.
Финансирование образовательных и социальных проектов, социализация и улучшение жилищных условий.
Поддержка Талантливых Детей И Молодежи.
Финансирование творческих коллективов, спортивных команд, профориентации и образования одаренной молодежи.
Помощь Бездомным Животным.
Финансирование строительства приютов для бездомных животных, санитарных и медицинских мероприятий.

Приглашай в клуб новых участников и получай 30% от их взносов!
*10% на cash счет + 20% на bonus счет
Партнерская программа
Business Angels Club предлагает участникам 10 взаимосвязанных между собой площадок взаимопомощи и благотворительности с номиналом от 10$ до 100 000$, каждая из которых позволит членам нашего сообщества без каких-либо условий получить до 3000 раз больше денежных подарков от суммі номинала взноса.

Благодаря высокому пассивному доходу на первых двух уровнях структуры и возможности получать денежные подарки из глубины всех 9 уровней, участниками клуба могут стать абсолютно любой желающий. Это позволяет приумножать сумму взноса и жертвовать на благотворительностьот десятки и сотни тысяч долларов от новых средств полученных посредством участия в клубе.

Каждый участник международного сообщества фандрайзеров Business Angels Club, помогая денежными подарками своим партнерам, принимает участие в улучшении жизни всех живых существ на планете.
ДОХОД

Доход. До 88% от всех денежных подарков фандрайзеров распределяются между участниками международной системы финансовой взаимопомощи, поощряя доноров денежными подарками от каждого нового участника.

Подарки.От 2% до 10% от всех денежных подарков направляется на развитие проекта и поощрение самых активных фандрайзеров, в виде подарков от компании (смартфоны, ноутбуки, путешествия, автомобили, квартиры, дома и другие).

Карму. 10% от всех денежных взносов, включая прибыль клуба, направляется в Международный Благотворительный Фонд ACF.Internationl для оказания благотворительной помощи нуждающимся и поддержки благотворительных проектов.


Активировав EasyStart и участвуя последовательно в каждой из 10-ми площадок взаимопомощи вы получаете всё больше денежных подарков, при этом ваш личный вклад в благотворительность составит 18710$, а ваша партнерская сеть при закрытии всех площадок направит на благотворительность до 7,9 млрд $

Этап 1 - Donate Lot «Easy START» 30$
Максимальный доход на полном пассиве с 12 уровней:
1 092 339 $ (546 142,4$ cash + 546 142,4$ bonus)

Стоимость Donate Lot Easy START 30$ является одновременно абонентской платой за пользование ресурсами Клуба и в последующем списывается с бонусного счёта участника автоматически (вам не придется снова вносить ее своими деньгами).

→ 50% прибыли выводится на электронный кошелёк;
→ 50% прибыли начисляется на бонусный счет для покупки последующих бизнес лотов.

Зарегистрировав всего 120 партнёров в Donate Lot Easy START после себя, на вашем счету появится 121,5$ и столько же (121,5$) на бонусном счёте, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 1.
Зарегистрировав 363 партнёров, вы получите 364,5$ и столько же (364,5$) на бонусный счет, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 2
Далее, последовательно система автоматически купит для вас Donate Lot 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее.

Этап 2 – Donate Lots 1, 2, 3, 4, 5
"Donate Lot 1" 100$
Максимальный доход с 12 уровней: 797 153$
Суммарная благотворительность от всех участников: 7 970 600$
Ваши личные пожертвования: 10$ (+10 баллов к карме)

"Donate Lot 2" 300$
Максимальный доход с 12 уровней: 2 391 594$
Суммарная благотворительность от всех участников: 23 911 800$
Ваши личные пожертвования: 30$ (+30 баллов к карме)

"Donate Lot 3" 900$
Максимальный доход с 12 уровней: 7 175 187$
Суммарная благотворительность от всех участников: 71 735 400 $
Ваши личные пожертвования: 90$ (+90 баллов к карме)

"Donate Lot 4" 2700$
Максимальный доход с 12 уровней: 21 525 561$
Суммарная благотворительность от всех участников: 215 255 200$
Ваши личные пожертвования: 270$ (+270 баллов к карме)

"Donate Lot 5" 8100$
Максимальный доход с 12 уровней: 64 580 328$
Суммарная благотворительность от всех участников: 645 618 600$
Ваши личные пожертвования: 810$ (+810 баллов к карме)

Этап 3 – Donate Lots 6, 7, 8
"Donate Lot 6" 25 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 93 750$
Суммарная благотворительность от всех участников: 30 000$
Ваши личные пожертвования: 2 500$ (+2 500 баллов к карме)

"Donate Lot 7" 50 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 210 000$
Суммарная благотворительность от всех участников: 60 000$
Ваши личные пожертвования: 5 000$ (+5 000 баллов к карме)

"Donate Lot 8" 100 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 465 000$
Суммарная благотворительность от всех участников: 120 000 $
Ваши личные пожертвования: 10 000$ (+10 000 баллов к карме)

Этапы 4 - 7
Этапы 4 – 7 будут открыты для участия партнёров проекта по мере реализации первых 3-х этапов. Активных участников ждут большие чеки и роскошные подарки от компании (квартиры, дома, дорогие автомобили, яхты...).

И, разумеется, сердечная благодарность всех тех людей, которым вы оказали благотворительную помощь, участвуя в международном клубе Business Angels Club!

Переливы - Ваш Пассивный Доход.

Перелив - это автоматическое получение нового партнёра в свою реферальную структуру без необходимости его личного приглашения. Перелив происходит благодаря нескольким факторам:
1. У каждого участника первый уровень партнерской структуры ограничен всего 3 местами, следовательно все следующие лично приглашенные переходят нижестоящим партнерам в структуре. Распределение происходит слева-направо с интервалом в 2 места, чтобы каждый из трех нижестоящих партнеров получил сначала по одному новому участнику, затем по второму и затем по третьему для равномерного заполнения всей структуры;
2. Компания занимает верхнюю ячейку в маркетинге и распределяет новых участников, которые приходят на сайт через интернет-рекламу, между нижестоящими партнёрами;
3. Все флагманы клуба: Бизнес Ангелы (120 человек), Топ Лидеры (243 человека) и Лидеры (729 человек) обязаны выполнять квалификации в 3 раза больше, чем фандрайзеры. Каждый из них приглашает в лот минимум 1001 нового партнёра. Умножим эту цифру на общее количество флагманов клуба (1092) и получим = 1.093.092 новых участников, приглашенных флагманами в лот (напомним, что в каждом лоте максимум 797060 участников). Так Лидеры клуба обеспечивают переливами новичков и неактивных участников, балансируя систему в целом и создавая динамику в построении партнёрской структуры.





Ответы на вопросы

Что есть в личном кабинете?

Как пройти регистрацию?

Как отредактировать данные профиля?

Как пользоваться реф ссылкой?

Какие возможности дает бизнес система?


Платёжная система : PM.
Полученные Вами средства доступны для вывода в течение 1-7 банковских дней.
Вывод средств возможен на VISA/MASTERCARD

Зайду обкатаю минимально. После Нового Года буду заходить на 50-100 и 300$
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erohinros на форуме  
Старый Сегодня, 18:28
#2
Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,620
Благодарностей: 2,904
КП: 0.008
Re: business-angels.club - Business Angels Club
Цитата:
Сообщение от erohinros Посмотреть сообщение
Старт проекта : 9 августа 2016 года в Царском (Киев)
Не поздновато шлак сюда притянули?
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Millioner2014 вне форума  
Старый Сегодня, 18:42
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,340
КП: 0.171
Re: business-angels.club - Business Angels Club
Цитата:
Сообщение от erohinros Посмотреть сообщение
9 августа 2016 года


Ну и что с этим... тут делать?
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 18:42
#4
Любитель
 
Имя: THE INVEST
Пол: Мужской
Возраст: 22
Адрес: Таиланд
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 371
Благодарностей: 47
КП: 0.126
Автор темы Re: business-angels.club - Business Angels Club
Лучше поздно,чем никогда
Это конечно все Пиар от админа, то что он занимается благотворительностью, но темнее есть пару видео на ютубе. Они были спонсорами : 10 сентября 2016 года в международный день молодежи и спорта на НСК ОЛИМПИЙСКИЙ business-angels.club совместно с министерством молодежи и спорта организовал чемпионат Украины по таким направлениям экстремальных и альтернативных видов спорта как стрит форкаут, жим лежа и повел лифтинг :
http://business-angels.club/news/list/viewnews/id/4

Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат :
www.youtube.com/watch?v=B5Dv_nfYgYw
www.youtube.com/watch?v=b8ISifiAbYA

Много Вы знаете админов спонсоров?
Сборник вебинаров : https://www.youtube.com/channel/UC95...Nxu2XlUFySvvBw
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Последний раз редактировалось erohinros; Сегодня в 18:48.
erohinros на форуме  
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