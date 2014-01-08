business-angels.club - Business Angels Club

Business Angels Club
предлагает участникам 10 взаимосвязанных между собой площадок взаимопомощи и благотворительности с номиналом от 10$ до 100 000$, каждая из которых позволит членам нашего сообщества без каких-либо условий получить до 3000 раз больше денежных подарков от суммі номинала взноса.
Благодаря высокому пассивному доходу на первых двух уровнях структуры и возможности получать денежные подарки из глубины всех 9 уровней, участниками клуба могут стать абсолютно любой желающий. Это позволяет приумножать сумму взноса и жертвовать на благотворительностьот десятки и сотни тысяч долларов от новых средств полученных посредством участия в клубе.
Каждый участник международного сообщества фандрайзеров Business Angels Club
, помогая денежными подарками своим партнерам, принимает участие в улучшении жизни всех живых существ на планете.
ДОХОД
Доход.
До 88% от всех денежных подарков фандрайзеров распределяются между участниками международной системы финансовой взаимопомощи, поощряя доноров денежными подарками от каждого нового участника.
Подарки.
От 2% до 10% от всех денежных подарков направляется на развитие проекта и поощрение самых активных фандрайзеров, в виде подарков от компании (смартфоны, ноутбуки, путешествия, автомобили, квартиры, дома и другие).
Карму.
10% от всех денежных взносов, включая прибыль клуба, направляется в Международный Благотворительный Фонд ACF.Internationl
для оказания благотворительной помощи нуждающимся и поддержки благотворительных проектов.
Активировав EasyStart
и участвуя последовательно в каждой из 10-ми площадок взаимопомощи вы получаете всё больше денежных подарков, при этом ваш личный вклад в благотворительность составит 18710$, а ваша партнерская сеть при закрытии всех площадок направит на благотворительность до 7,9 млрд $
Этап 1 - Donate Lot «Easy START» 30$
Максимальный доход на полном пассиве с 12 уровней:
1 092 339 $ (546 142,4$ cash + 546 142,4$ bonus)
Стоимость Donate Lot Easy START 30$ является одновременно абонентской платой за пользование ресурсами Клуба и в последующем списывается с бонусного счёта участника автоматически (вам не придется снова вносить ее своими деньгами).
→ 50% прибыли выводится на электронный кошелёк;
→ 50% прибыли начисляется на бонусный счет для покупки последующих бизнес лотов.
Зарегистрировав всего 120 партнёров в Donate Lot Easy START после себя, на вашем счету появится 121,5$ и столько же (121,5$) на бонусном счёте, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 1.
Зарегистрировав 363 партнёров, вы получите 364,5$ и столько же (364,5$) на бонусный счет, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 2
Далее, последовательно система автоматически купит для вас Donate Lot 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее.
Этап 2 – Donate Lots 1, 2, 3, 4, 5
"Donate Lot 1" 100$
Максимальный доход с 12 уровней: 797 153$
Суммарная благотворительность от всех участников: 7 970 600$
Ваши личные пожертвования: 10$ (+10 баллов к карме)
"Donate Lot 2" 300$
Максимальный доход с 12 уровней: 2 391 594$
Суммарная благотворительность от всех участников: 23 911 800$
Ваши личные пожертвования: 30$ (+30 баллов к карме)
"Donate Lot 3" 900$
Максимальный доход с 12 уровней: 7 175 187$
Суммарная благотворительность от всех участников: 71 735 400 $
Ваши личные пожертвования: 90$ (+90 баллов к карме)
"Donate Lot 4" 2700$
Максимальный доход с 12 уровней: 21 525 561$
Суммарная благотворительность от всех участников: 215 255 200$
Ваши личные пожертвования: 270$ (+270 баллов к карме)
"Donate Lot 5" 8100$
Максимальный доход с 12 уровней: 64 580 328$
Суммарная благотворительность от всех участников: 645 618 600$
Ваши личные пожертвования: 810$ (+810 баллов к карме)
Этап 3 – Donate Lots 6, 7, 8
"Donate Lot 6" 25 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 93 750$
Суммарная благотворительность от всех участников: 30 000$
Ваши личные пожертвования: 2 500$ (+2 500 баллов к карме)
"Donate Lot 7" 50 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 210 000$
Суммарная благотворительность от всех участников: 60 000$
Ваши личные пожертвования: 5 000$ (+5 000 баллов к карме)
"Donate Lot 8" 100 000$
Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 465 000$
Суммарная благотворительность от всех участников: 120 000 $
Ваши личные пожертвования: 10 000$ (+10 000 баллов к карме)
Этапы 4 – 7 будут открыты для участия партнёров проекта по мере реализации первых 3-х этапов. Активных участников ждут большие чеки и роскошные подарки от компании (квартиры, дома, дорогие автомобили, яхты...).
И, разумеется, сердечная благодарность всех тех людей, которым вы оказали благотворительную помощь, участвуя в международном клубе Business Angels Club!
Переливы - Ваш Пассивный Доход.
Перелив
- это автоматическое получение нового партнёра в свою реферальную структуру без необходимости его личного приглашения. Перелив происходит благодаря нескольким факторам:
1. У каждого участника первый уровень партнерской структуры ограничен всего 3 местами, следовательно все следующие лично приглашенные переходят нижестоящим партнерам в структуре. Распределение происходит слева-направо с интервалом в 2 места, чтобы каждый из трех нижестоящих партнеров получил сначала по одному новому участнику, затем по второму и затем по третьему для равномерного заполнения всей структуры;
2. Компания занимает верхнюю ячейку в маркетинге и распределяет новых участников, которые приходят на сайт через интернет-рекламу, между нижестоящими партнёрами;
3. Все флагманы клуба: Бизнес Ангелы (120 человек), Топ Лидеры (243 человека) и Лидеры (729 человек) обязаны выполнять квалификации в 3 раза больше, чем фандрайзеры. Каждый из них приглашает в лот минимум 1001 нового партнёра. Умножим эту цифру на общее количество флагманов клуба (1092) и получим = 1.093.092 новых участников, приглашенных флагманами в лот (напомним, что в каждом лоте максимум 797060 участников). Так Лидеры клуба обеспечивают переливами новичков и неактивных участников, балансируя систему в целом и создавая динамику в построении партнёрской структуры.