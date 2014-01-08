erohinros Любитель

Имя: THE INVEST Пол: Мужской Возраст: 22 Адрес: Таиланд Инвестирую в: Другое Регистрация: 20.09.2016 Сообщений: 371 Благодарностей: 47 КП: 0.126

business-angels.club - Business Angels Club Я не админ/создатель проекта.

Старт проекта : 9 августа 2016 года в Царском (Киев)



О Проекте :

Международное сообщество финансовой взаимопомощи и благотворительности Business Angels Club в партнёрстве с международным благотворительным фондом ACF.International. Вы любите получать подарки? А дарить подарки? Наверное это самые приятные моменты в жизни каждого человека.

Представьте, что миллион человек подарит вам по 1 доллару. Это им практически ничего не стоит, а вы сразу станете миллионером.

Это стало возможным в международном сообществе финансовой взаимопомощи и благотворительности Business Angels Club , которое объединяет людей по всему миру, увлеченных идеей создания всеобщего блага на планете.



Члены нашего сообщества направляют 10% от своих благотоворительных взносов в благотоворительный фонд acf.international, а остальые 90% дарят другим активным членам наешего сообщества которые раннее приняли благотворительную эстафету в качестве благодарности за их вклад в изменение мира.





Миссия Сообщества Business Angels Club :

Помощь Детским Домам.

Финансирование образовательных, реабилитационных, инфраструктурных программ.

Помощь Больным Детям.

Финансирование лечения, реабилитации, социализации и обучения больных детей.

Помощь Домам Престарелых.

Финансирование медицинского и социального обеспечения престарелых, реставрация жилой инфраструктуры.

Помощь Малообеспеченным Семьям.

Финансирование образовательных и социальных проектов, социализация и улучшение жилищных условий.

Поддержка Талантливых Детей И Молодежи.

Финансирование творческих коллективов, спортивных команд, профориентации и образования одаренной молодежи.

Помощь Бездомным Животным.

Финансирование строительства приютов для бездомных животных, санитарных и медицинских мероприятий.



Приглашай в клуб новых участников и получай 30% от их взносов!

* 10% на cash счет + 20% на bonus счет Партнерская программа Business Angels Club предлагает участникам 10 взаимосвязанных между собой площадок взаимопомощи и благотворительности с номиналом от 10$ до 100 000$, каждая из которых позволит членам нашего сообщества без каких-либо условий получить до 3000 раз больше денежных подарков от суммі номинала взноса.



Благодаря высокому пассивному доходу на первых двух уровнях структуры и возможности получать денежные подарки из глубины всех 9 уровней, участниками клуба могут стать абсолютно любой желающий. Это позволяет приумножать сумму взноса и жертвовать на благотворительностьот десятки и сотни тысяч долларов от новых средств полученных посредством участия в клубе.



Каждый участник международного сообщества фандрайзеров Business Angels Club , помогая денежными подарками своим партнерам, принимает участие в улучшении жизни всех живых существ на планете.

ДОХОД



Доход. До 88% от всех денежных подарков фандрайзеров распределяются между участниками международной системы финансовой взаимопомощи, поощряя доноров денежными подарками от каждого нового участника.



Подарки.От 2% до 10% от всех денежных подарков направляется на развитие проекта и поощрение самых активных фандрайзеров, в виде подарков от компании (смартфоны, ноутбуки, путешествия, автомобили, квартиры, дома и другие).



Карму. 10% от всех денежных взносов, включая прибыль клуба, направляется в Международный Благотворительный Фонд ACF.Internationl для оказания благотворительной помощи нуждающимся и поддержки благотворительных проектов.





Активировав EasyStart и участвуя последовательно в каждой из 10-ми площадок взаимопомощи вы получаете всё больше денежных подарков, при этом ваш личный вклад в благотворительность составит 18710$, а ваша партнерская сеть при закрытии всех площадок направит на благотворительность до 7,9 млрд $



Этап 1 - Donate Lot «Easy START» 30$ Максимальный доход на полном пассиве с 12 уровней:

1 092 339 $ (546 142,4$ cash + 546 142,4$ bonus)



Стоимость Donate Lot Easy START 30$ является одновременно абонентской платой за пользование ресурсами Клуба и в последующем списывается с бонусного счёта участника автоматически (вам не придется снова вносить ее своими деньгами).



→ 50% прибыли выводится на электронный кошелёк;

→ 50% прибыли начисляется на бонусный счет для покупки последующих бизнес лотов.



Зарегистрировав всего 120 партнёров в Donate Lot Easy START после себя, на вашем счету появится 121,5$ и столько же (121,5$) на бонусном счёте, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 1.

Зарегистрировав 363 партнёров, вы получите 364,5$ и столько же (364,5$) на бонусный счет, с которого произойдет автоматическая покупка Donate Lot 2

Далее, последовательно система автоматически купит для вас Donate Lot 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее.

Этап 2 – Donate Lots 1, 2, 3, 4, 5 "Donate Lot 1" 100$

Максимальный доход с 12 уровней: 797 153$

Суммарная благотворительность от всех участников: 7 970 600$

Ваши личные пожертвования: 10$ (+10 баллов к карме)



"Donate Lot 2" 300$

Максимальный доход с 12 уровней: 2 391 594$

Суммарная благотворительность от всех участников: 23 911 800$

Ваши личные пожертвования: 30$ (+30 баллов к карме)



"Donate Lot 3" 900$

Максимальный доход с 12 уровней: 7 175 187$

Суммарная благотворительность от всех участников: 71 735 400 $

Ваши личные пожертвования: 90$ (+90 баллов к карме)



"Donate Lot 4" 2700$

Максимальный доход с 12 уровней: 21 525 561$

Суммарная благотворительность от всех участников: 215 255 200$

Ваши личные пожертвования: 270$ (+270 баллов к карме)



"Donate Lot 5" 8100$

Максимальный доход с 12 уровней: 64 580 328$

Суммарная благотворительность от всех участников: 645 618 600$

Ваши личные пожертвования: 810$ (+810 баллов к карме)

Этап 3 – Donate Lots 6, 7, 8 "Donate Lot 6" 25 000$

Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 93 750$

Суммарная благотворительность от всех участников: 30 000$

Ваши личные пожертвования: 2 500$ (+2 500 баллов к карме)



"Donate Lot 7" 50 000$

Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 210 000$

Суммарная благотворительность от всех участников: 60 000$

Ваши личные пожертвования: 5 000$ (+5 000 баллов к карме)



"Donate Lot 8" 100 000$

Пассивный доход с 2 уровней (12 человек): 465 000$

Суммарная благотворительность от всех участников: 120 000 $

Ваши личные пожертвования: 10 000$ (+10 000 баллов к карме)

Этапы 4 - 7 Этапы 4 – 7 будут открыты для участия партнёров проекта по мере реализации первых 3-х этапов. Активных участников ждут большие чеки и роскошные подарки от компании (квартиры, дома, дорогие автомобили, яхты...).



И, разумеется, сердечная благодарность всех тех людей, которым вы оказали благотворительную помощь, участвуя в международном клубе Business Angels Club!

Переливы - Ваш Пассивный Доход.

Перелив - это автоматическое получение нового партнёра в свою реферальную структуру без необходимости его личного приглашения. Перелив происходит благодаря нескольким факторам:

1. У каждого участника первый уровень партнерской структуры ограничен всего 3 местами, следовательно все следующие лично приглашенные переходят нижестоящим партнерам в структуре. Распределение происходит слева-направо с интервалом в 2 места, чтобы каждый из трех нижестоящих партнеров получил сначала по одному новому участнику, затем по второму и затем по третьему для равномерного заполнения всей структуры;

2. Компания занимает верхнюю ячейку в маркетинге и распределяет новых участников, которые приходят на сайт через интернет-рекламу, между нижестоящими партнёрами;

3. Все флагманы клуба: Бизнес Ангелы (120 человек), Топ Лидеры (243 человека) и Лидеры (729 человек) обязаны выполнять квалификации в 3 раза больше, чем фандрайзеры. Каждый из них приглашает в лот минимум 1001 нового партнёра. Умножим эту цифру на общее количество флагманов клуба (1092) и получим = 1.093.092 новых участников, приглашенных флагманами в лот (напомним, что в каждом лоте максимум 797060 участников). Так Лидеры клуба обеспечивают переливами новичков и неактивных участников, балансируя систему в целом и создавая динамику в построении партнёрской структуры.

предлагает участникам 10 взаимосвязанных между собой площадок взаимопомощи и благотворительности с номиналом от 10$ до 100 000$, каждая из которых позволит членам нашего сообщества без каких-либо условий получить до 3000 раз больше денежных подарков от суммі номинала взноса.Благодаря высокому пассивному доходу на первых двух уровнях структуры и возможности получать денежные подарки из глубины всех 9 уровней, участниками клуба могут стать абсолютно любой желающий. Это позволяет приумножать сумму взноса и жертвовать на благотворительностьот десятки и сотни тысяч долларов от новых средств полученных посредством участия в клубе.Каждый участник международного сообщества фандрайзеров, помогая денежными подарками своим партнерам, принимает участие в улучшении жизни всех живых существ на планете.ДОХОДДо 88% от всех денежных подарков фандрайзеров распределяются между участниками международной системы финансовой взаимопомощи, поощряя доноров денежными подарками от каждого нового участника.От 2% до 10% от всех денежных подарков направляется на развитие проекта и поощрение самых активных фандрайзеров, в виде подарков от компании (смартфоны, ноутбуки, путешествия, автомобили, квартиры, дома и другие).10% от всех денежных взносов, включая прибыль клуба, направляется в Международный Благотворительный Фонддля оказания благотворительной помощи нуждающимся и поддержки благотворительных проектов.Активировави участвуя последовательно в каждой из 10-ми площадок взаимопомощи вы получаете всё больше денежных подарков, при этом ваш личный вклад в благотворительность составит 18710$, а ваша партнерская сеть при закрытии всех площадок направит на благотворительность до 7,9 млрд $- это автоматическое получение нового партнёра в свою реферальную структуру без необходимости его личного приглашения.1. У каждого участника первый уровень партнерской структуры ограничен всего 3 местами, следовательно все следующие лично приглашенные переходят нижестоящим партнерам в структуре. Распределение происходит слева-направо с интервалом в 2 места, чтобы каждый из трех нижестоящих партнеров получил сначала по одному новому участнику, затем по второму и затем по третьему для равномерного заполнения всей структуры;2. Компания занимает верхнюю ячейку в маркетинге и распределяет новых участников, которые приходят на сайт через интернет-рекламу, между нижестоящими партнёрами;3. Все флагманы клуба: Бизнес Ангелы (120 человек), Топ Лидеры (243 человека) и Лидеры (729 человек) обязаны выполнять квалификации в 3 раза больше, чем фандрайзеры. Каждый из них приглашает в лот минимум 1001 нового партнёра. Умножим эту цифру на общее количество флагманов клуба (1092) и получим = 1.093.092 новых участников, приглашенных флагманами в лот (напомним, что в каждом лоте максимум 797060 участников). Так Лидеры клуба обеспечивают переливами новичков и неактивных участников, балансируя систему в целом и создавая динамику в построении партнёрской структуры.





PDF Презентация проекта.

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Ответы на вопросы

Что есть в личном кабинете?

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Какие возможности дает бизнес система?

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Платёжная система : PM.

Полученные Вами средства доступны для вывода в течение 1-7 банковских дней.

Вывод средств возможен на VISA/MASTERCARD



Зайду обкатаю минимально. После Нового Года буду заходить на 50-100 и 300$



: 9 августа 2016 года в Царском (Киев)Международное сообщество финансовой взаимопомощи и благотворительностив партнёрстве с международным благотворительным фондомВы любите получать подарки? А дарить подарки? Наверное это самые приятные моменты в жизни каждого человека.Представьте, что миллион человек подарит вам по 1 доллару. Это им практически ничего не стоит, а вы сразу станете миллионером.Это стало возможным в международном сообществе финансовой взаимопомощи и благотворительности, которое объединяет людей по всему миру, увлеченных идеей создания всеобщего блага на планете.Члены нашего сообщества направляют 10% от своих благотоворительных взносов в благотоворительный фонд, а остальые 90% дарят другим активным членам наешего сообщества которые раннее приняли благотворительную эстафету в качестве благодарности за их вклад в изменение мира.Финансирование образовательных, реабилитационных, инфраструктурных программ.Финансирование лечения, реабилитации, социализации и обучения больных детей.Финансирование медицинского и социального обеспечения престарелых, реставрация жилой инфраструктуры.Финансирование образовательных и социальных проектов, социализация и улучшение жилищных условий.Финансирование творческих коллективов, спортивных команд, профориентации и образования одаренной молодежи.Финансирование строительства приютов для бездомных животных, санитарных и медицинских мероприятий.: PM.Полученные Вами средствав течение 1-7 банковских дней.Вывод средств возможен на

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