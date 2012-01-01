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#1
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Для борьбы с бедностью среди китайских фермеров ВБ выделит $100 млн
Для борьбы с бедностью среди китайских фермеров ВБ выделит $100 млн
22.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение кредита в 100 миллионов долларов, который пойдет на борьбу с бедностью среди китайских фермеров, говорится в релизе банка.
Сообщается, что средства пойдут на помощь фермерам Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, у границы с Вьетнамом. В рамках реализации проекта будут создаваться фермерские кооперативы, устанавливаться партнерские отношения с сельскохозяйственным бизнесом региона, а также развиваться туризм в сельской местности. Проект затронет 54 небольших города или поселка. По планам Всемирного банка, реализация проекта помощи местным крестьянам поспособствует улучшению жизни примерно 260 тысяч человек (общее население района — 46 миллионов).
В среду представитель комитета Госсовета КНР по борьбе с бедностью Лю Юнфу сообщил, что центральные и провинциальные власти выделили с начала году 14,4 миллиарда долларов на борьбу с бедностью и смогли вывести из-за черты бедности более 10 миллионов жителей страны.
В середине октября сообщалось, что группа из 51 китайской компании, которые находятся под управлением центрального правительства, создала специальный инвестиционный фонд в 12,2 миллиарда юаней (примерно 1,82 миллиарда долларов) для оказания помощи в развитии бедным регионам страны. Цели фонда — индустриализация бедных районов, инвестирование в их развитие, поддержка местных предприятий и сельского хозяйства.
В конце мая сообщалось, что Банк развития сельского хозяйства Китая (Agricultural Development Bank of China, ADBC) планирует в ближайшие пять лет (до 2020 года) выделить около 460 миллиардов долларов на борьбу с бедностью в стране. Власти Китая поставили цель к 2020 году вывести из-за черты бедности 70 миллионов человек. К концу 2014 года 70,17 миллиона китайцев, живущих в сельской местности, находились за чертой бедности. Их ежегодный доход составлял 376 долларов.
Источник RNS.
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#2
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Интересующийся
Имя: Светлана
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Re: Для борьбы с бедностью среди китайских фермеров ВБ выделит $100 млн
Ну если правительство решило инвестировать в бедные регионы страны, то думаю, потихоньку эти регионы выкарабкаются. Китайцы вообще молодцы, они удивительно работоспособные и целеустремленные. А с помощью правительства им будет проще.
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#3
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Профессионал
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Re: Для борьбы с бедностью среди китайских фермеров ВБ выделит $100 млн
Ну вот а говорят, что Китай это мировая держава номер 2. А тут всемирный банк деньжат подкидывает что бы ликвидировать бедность и нищету среди китайских сельских жителей.
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#4
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Интересующийся
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Re: Для борьбы с бедностью среди китайских фермеров ВБ выделит $100 млн
Ну хоть китайцы за свой народ думают, а не как наши.
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