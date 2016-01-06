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Морской бассейн в Хельсинки привлек 1 млн евро с помощью краудфандинга

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Старый Сегодня, 18:08
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 530
Благодарностей: 59
КП: 0.064
Морской бассейн в Хельсинки привлек 1 млн евро с помощью краудфандинга
Приближается к завершению краудфандинговая компания по сбору средств на продолжение строительства открытого морского бассейна «Allas», который должен стать новой достопримечательностью Хельсинки, сумма уже превысила 1 млн. евро.
Бассейн в центре Хельсинки, который был открыт ранее в 2016 году, уже стал визитной карточкой финской столицы.
Морской бассейн «Allas» также был успешным проектом в прошлом году.
Он привлек 811 тысяч евро в сентябре–ноябре 2015 года и набрал почти 400 новых акционеров. Сейчас проект ведет капанию по привлечению дополнительного капитала для завершения строительства в следующем году.
Идея начала материализоваться в начале 2013 года, когда первый проект открытого SPA-комплекса был направлен в горсовет. После долгого бюрократического процесса разрешение на строительство наконец было получено в сентябре 2015 года.
В настоящее время SPA-комплекс состоит из трех бассейнов, трех саун, здания с деревянной террасой на крыше и павильона-кафе. Он будет завершена в мае 2017 года, когда завершатся строительные работы в главном здании. Весь комплекс занимает площадь почти 10 000 квадратных метров и имеет вместимость 3500 человек одновременно, что дает возможность принимать 10000 посетителей в день.
Компании оценивается в 5 миллионов евро после тура, с новыми инвесторами, получившими в общей сложности 20% компании.
Переведено специально для форума mmgp: http://arcticstartup.com/article/hel...s-1-mln-crowd/

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TTLuck2017 на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 582
Благодарностей: 61
КП: 0.110
Re: Морской бассейн в Хельсинки привлек 1 млн евро с помощью краудфандинга
Прекрасная возможность хорошо отдохнуть и поплавать "в море". И удачно вписался в общий вид, наверно, такое заведение будет пользоваться успехом.
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Лийя Эрис вне форума  
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